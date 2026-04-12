Du lịch Hà Tĩnh đẩy mạnh liên kết dịch vụ chéo, tăng sức cạnh tranh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, ngành du lịch Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy liên kết dịch vụ chéo nhằm tăng giá trị trải nghiệm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, bức tranh du lịch Hà Tĩnh đang dần chuyển mình trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các địa phương lân cận. Không còn dừng lại ở việc bán tour đơn lẻ, nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã chủ động “bắt tay” với các đơn vị phòng vé, khách sạn, nhà hàng để hình thành chuỗi dịch vụ khép kín. Cách làm này không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách mà còn tạo ra một hệ sinh thái du lịch linh hoạt, giàu sức cạnh tranh.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Green (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), mô hình liên kết dịch vụ chéo đã trở thành hướng đi chủ đạo. Thay vì để khách tự tìm kiếm từng dịch vụ riêng lẻ, đơn vị này xây dựng sẵn những gói sản phẩm trọn vẹn: từ đặt vé máy bay, xe du lịch, đến lưu trú tại khách sạn, điểm tham quan và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Bà Đào Thị Ánh Linh – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Green cho biết: “Khi hợp tác với các phòng vé và hệ thống khách sạn, đơn vị có thể chủ động về giá, đồng thời linh hoạt điều chỉnh lịch trình theo nhu cầu thực tế của khách”.

bqbht_br_lu-hanh-6.jpg
Các đơn vị lữ hành chủ động tìm kiếm đối tác với các phòng vé, cơ sở lưu trú, nhà hàng... trong và ngoài tỉnh.

Ở chiều ngược lại, các khách sạn và cơ sở lưu trú cũng hưởng lợi từ mô hình này. Thay vì phụ thuộc vào lượng khách lẻ không ổn định, nhiều đơn vị đã có nguồn khách đều đặn từ các đơn vị lữ hành. Một số khách sạn còn phối hợp với doanh nghiệp du lịch để tổ chức các hoạt động trải nghiệm như tham quan làng nghề, tour sinh thái hay các chương trình team building, giải thể thao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh… góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

bqbht_br_lu-hanh-7.jpg
Khách sạn Eagle Hà Tĩnh từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ tầng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Anh Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc điều hành Khách sạn Eagle Hà Tĩnh chia sẻ: “Việc liên kết chặt chẽ với các công ty lữ hành và đối tác dịch vụ giúp chúng tôi chủ động hơn trong công suất phòng cũng như chất lượng phục vụ. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú đơn thuần, khách sạn đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch, từ xây dựng sản phẩm trải nghiệm đến kết nối các dịch vụ bổ trợ".

bqbht_br_lu-hanh-1.jpg
bqbht_br_lu-hanh-2.jpg
Hoạt động team building giúp du khách có cơ hội trải nghiệm trong thời gian lưu trú tại Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, các phòng vé – mắt xích từng hoạt động khá độc lập, nay cũng trở thành đối tác quan trọng trong chuỗi liên kết. Việc tích hợp dịch vụ đặt vé máy bay vào tour giúp doanh nghiệp lữ hành tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí trung gian và nâng cao tính chuyên nghiệp. Khách hàng chỉ cần làm việc với một đầu mối duy nhất nhưng vẫn được cung cấp đầy đủ các dịch vụ cần thiết.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang – đại diện Phòng vé MeFly thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (phường Thành Sen) cho hay: “Trước đây, phòng vé chủ yếu phục vụ khách lẻ, lượng khách không ổn định và phụ thuộc nhiều vào mùa cao điểm. Từ khi liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, chúng tôi có nguồn khách đều đặn hơn, đồng thời có cơ hội tham gia sâu vào quá trình xây dựng sản phẩm du lịch. Việc phối hợp chặt chẽ giữa phòng vé và công ty lữ hành không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể”.

bqbht_br_lu-hanh-5.jpg
Phòng vé MeFly (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang) gia tăng giá trị sau khi liên kết với các đơn vị lữ hành.

Không chỉ các đơn vị cung ứng dịch vụ đánh giá cao hiệu quả của mô hình này, nhiều du khách cũng bày tỏ sự hài lòng khi trải nghiệm các tour tích hợp. Anh Phạm Quang Minh (du khách đến từ Gia Lai) cho biết: “Điều tôi ấn tượng khi về Hà Tĩnh là sự liền mạch trong chuyến đi, từ lúc đặt vé, đón tiễn, lưu trú đến ăn uống đều được kết nối chặt chẽ. Nhờ vậy, chuyến du lịch trở nên thoải mái hơn và tôi có nhiều thời gian để tận hưởng trải nghiệm thay vì phải xử lý các vấn đề phát sinh.”

bqbht_br_lu-hanh-4.jpg
Du khách khá hài lòng với các đơn vị lữ hành khi đến với Hà Tĩnh bởi sự chuyên nghiệp và liền mạch trong chuyến đi.

Thực tế cho thấy, khi các dịch vụ được liên kết hiệu quả, không chỉ doanh nghiệp hưởng lợi mà chính du khách cũng là người được phục vụ tốt hơn, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Hà Tĩnh theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện và hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè gần xa.

Theo đánh giá từ ngành chức năng, Hà Tĩnh hiện có 323 cơ sở lưu trú với hơn 7.200 phòng nhưng phân khúc cao cấp còn hạn chế. Trong khi đó, 27 doanh nghiệp lữ hành và 87 hướng dẫn viên cho thấy lực lượng tổ chức, dẫn khách vẫn còn mỏng, nhất là ở thị trường quốc tế.

Sự lệch pha này khiến hệ thống lưu trú tuy dồi dào nhưng thiếu nguồn khách ổn định, còn lữ hành chưa đủ mạnh để khai thác tương xứng. Vì vậy, việc tăng cường liên kết với các dịch vụ khác như phòng vé, nhà hàng, cơ sở lưu trú đang trở thành giải pháp cần thiết. Khi các bên cùng tham gia xây dựng tour trọn gói, không chỉ giúp lấp đầy công suất mà còn tạo ra chuỗi trải nghiệm đồng bộ, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của du lịch Hà Tĩnh.

bqbht_br_lu-hanh.jpg
bqbht_br_lu-hanh-3.jpg
Chi hội Lữ hành Hà Tĩnh tham gia khảo sát sản phẩm du lịch.

Theo ông Hoàng Minh Mạnh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Hà Tĩnh: “Xu hướng dịch vụ chéo không chỉ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Khi mọi dịch vụ được kết nối chặt chẽ, trải nghiệm của du khách trở nên liền mạch hơn, từ đó nâng cao mức độ hài lòng và khả năng quay lại. Đây cũng là cách để du lịch Hà Tĩnh xây dựng thương hiệu điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện và giàu bản sắc".

Trong bối cảnh ngành du lịch Hà Tĩnh đang từng bước phục hồi và tăng tốc, việc đẩy mạnh liên kết giữa các đơn vị lữ hành, phòng vé, khách sạn và nhà hàng được xem là hướng đi tất yếu. Không chỉ là câu chuyện hợp tác, đó còn là bước chuyển mình về tư duy phát triển từ riêng lẻ sang đồng hành, từ cạnh tranh đơn thuần sang cùng nhau tạo nên giá trị.

Video: Du lịch Hà Tĩnh đẩy mạnh sử dụng dịch vụ chéo nhằm tăng sức cạnh tranh

Bất động sản dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

