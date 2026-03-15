Đảm bảo các điều kiện để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định 14/03/2026 15:55 Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, đến thời điểm này, các khu vực bỏ phiếu ở Hà Tĩnh đã hoàn tất mọi điều kiện cần thiết. Cử tri tỉnh nhà đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Quyền thiêng liêng không thể thay thế 14/03/2026 15:00 Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.

Các xã vùng biên Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho ngày bầu cử 14/03/2026 11:35 Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã biên giới Hà Tĩnh đã được hoàn thiện chu đáo, tạo khí thế và niềm tin trong Nhân dân.

Vận hành thử quy trình bầu cử trước "giờ G" 14/03/2026 08:26 Nhiều xã, phường ở Hà Tĩnh đã tổ chức “chạy thử” quy trình tổ chức bầu cử, nhằm bảo đảm từng khâu, từng bước diễn ra chính xác, đồng bộ và đúng luật.

Cập nhật kịp thời danh sách cử tri, đảm bảo mọi công dân trong độ tuổi đều được bầu cử 13/03/2026 15:10 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn 13/03/2026 15:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.

Chuẩn bị thẻ cử tri dự phòng, hòm phiếu phụ... tránh bị động trong tổ chức bầu cử 13/03/2026 14:54 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất.

Vận hành thử các tình huống giả định để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công 13/03/2026 14:30 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, xử lý sớm các phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu và quá trình kiểm phiếu.

Phát huy vai trò trưởng bản, người có uy tín trong công tác bầu cử ở vùng biên 13/03/2026 14:13 Ở các bản làng vùng biên Hà Tĩnh, tiếng nói của trưởng bản và người có uy tín đang trở thành “cầu nối” đưa thông tin về công tác bầu cử đến gần hơn với đồng bào, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri nơi phên dậu Tổ quốc.

[QUIZ] Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là bao nhiêu? 13/03/2026 14:00 Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất 13/03/2026 12:53 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất.

Phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp 13/03/2026 12:29 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn 13/03/2026 12:09 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân.

"Vững niềm tin, bừng khí thế" chào đón ngày hội non sông 13/03/2026 10:30 Trên các tuyến đường, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa, pano, khẩu hiệu... được trang trí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của cử tri Hà Tĩnh vào một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm đang hiện diện trên khắp mọi miền.

Các xã vùng biển Hà Tĩnh linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử 13/03/2026 09:38 Công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng biển Hà Tĩnh được triển khai linh hoạt, phù hợp đặc thù ngư dân vươn khơi dài ngày, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri.

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân 13/03/2026 09:00 Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.

Các địa phương linh hoạt, sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử 13/03/2026 05:20 Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân 12/03/2026 20:40 Ngày 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Thạch Hà, Việt Xuyên và Đồng Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử 12/03/2026 20:33 Ngày 12/3, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các xã: Sơn Kim 1, Tứ Mỹ, Đức Thịnh và các phường Bắc Hồng Lĩnh, Trần Phú, Thành Sen.

Đảm bảo quyền công dân cho những cử tri đặc biệt 12/03/2026 05:05 Để đảm bảo quyền lợi cho các cử tri đặc biệt là những người yếu thế, học viên cai nghiện ma túy, ủy ban bầu cử các địa phương ở Hà Tĩnh đã chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp 11/03/2026 18:13 Đồng chí Nguyễn Thành Đồng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban bầu cử các xã ở Hà Tĩnh cần tập trung cho công tác bầu cử, tuyệt đối không được chủ quan ở bất cứ khâu nào.

Những người đóng góp thầm lặng cho công tác bầu cử 11/03/2026 16:00 Để đảm bảo cho ngày hội của toàn dân diễn ra thành công tốt đẹp, không thể thiếu sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chi tiết bảng lương công chức nếu tăng lương cơ sở 8% 11/03/2026 13:51 Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng từ tháng 7/2026, với mức tăng 8%.

Hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 11/03/2026 13:34 Sáng 11/3, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử 11/03/2026 10:09 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Hạnh 11/03/2026 10:05 Nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường sẽ quan tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ...

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới 11/03/2026 09:41 Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Sẵn sàng hòm phiếu phụ, bảo đảm quyền bầu cử cho mọi cử tri 11/03/2026 08:27 Nhằm bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân trong ngày hội lớn của non sông, các khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị chu đáo các hòm phiếu phụ.

[Infographic]: Danh sách đơn vị bầu cử, ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX 11/03/2026 08:00 Hà Tĩnh có 15 người ứng cử ĐBQH khóa XVI theo 3 đơn vị bầu cử và 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 12 đơn vị bầu cử.