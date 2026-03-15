Live Gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh nô nức đi bầu cử

Nhóm P.V
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có 977.014 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trò chuyện với cử tri trước giờ khai mạc
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bỏ phiếu bầu.

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi của gần 1 triệu cử tri trên toàn tỉnh tham gia ngày hội bầu cử, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 (phường Thành Sen).

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6 phường Thành Sen
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và các cử tri thực hiện nghi thức chào cờ.
Tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Vào 6h40p sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 6 (nhà văn hóa TDP Hòa Linh) phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Khu vực bỏ phiếu số 6 phường Thành Sen có 1.443 cử tri huộc tổ dân phố Hòa Linh và tổ dân phố Linh Tân. Cùng với cử tri các địa phương trong đơn vị bầu cử, cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 sẽ bỏ phiếu lựa chọn 3 đại biểu ưu tú trong số 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong số 8 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND phường trong số 8 ứng cử viên.

Đình Nhất

Chủ tịch UBND tỉnh bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trò chuyện với cử tri trước giờ khai mạc.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Lúc 6h40’ ngày 15/3, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 ở nhà văn hóa TDP 6 - Tân Giang, phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 935 cử tri.

Cùng cử tri của đơn vị bầu cử, cử tri ở khu vực bỏ phiếu số 19 bỏ phiếu lựa chọn 3 đại biểu trong 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong 8 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND phường trong 8 ứng cử viên.

Văn Đức

Đông đảo cử tri xã Hồng Lộc tham gia bầu cử
Người dân xã Hồng Lộc thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định.

Tại 11 địa điểm bỏ phiếu thuộc 6 tổ bầu cử trên địa bàn xã Hồng Lộc, đông đảo cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Theo danh sách niêm yết, toàn xã Hồng Lộc có 7.784 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Theo ghi nhận, đầu giờ sáng theo quy định, đông đảo cư tri đã tập trung đến tại các khu vực bỏ phiếu để tiến hành bầu cử.

Thiên Vỹ

Người dân thôn tái định cư xã Vũ Quang tham gia ngày hội bầu cử
Tại khu vực bỏ phiếu thôn Ngân Kiều (xã Vũ Quang) có 164 cử tri tham gia bỏ phiếu. Các cử tri tại đây tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 3 ĐBQH khoá XVI, 5 đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, 5 đại biểu HĐND xã Vũ Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác tổ chức tại điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, từ khâu trang trí, niêm yết danh sách ứng cử viên đến hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, đảm bảo đúng quy định và thuận lợi cho cử tri.

Thôn tái định cư nằm xa trung tâm xã nhưng nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền lưu động và linh hoạt bố trí các điểm niêm yết thông tin ứng cử viên tại nhà văn hóa nên người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử.

Anh Thùy

Cán bộ, công nhân Formosa Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu
Tại khu vực bỏ phiếu số 15, Tổ bầu cử Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tiến hành các bước theo quy trình bầu cử. Lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại Cảng nước sâu Sơn Dương cùng cán bộ, nhân viên và công nhân của công ty tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

Phúc Quang

Cử tri công giáo bỏ phiếu xong mới tiến hành đi lễ

Sáng nay, cử tri là đồng bào Công giáo Hà Tĩnh có lễ nên đã chủ động sắp xếp, sớm đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Linh mục Nguyễn Hữu Trường - Quản xứ Tri Bản, xã Hương Bình bỏ phiếu bầu cử.
Cử tri TDP Nam Phú, phường Trần Phú tìm hiểu thông tin ứng cử viên tại Khu vực bỏ phiếu số 22.

Cử tri TDP Nam Phú, phường Trần Phú tìm hiểu thông tin ứng cử viên tại Khu vực bỏ phiếu số 22.

Cử tri Nguyễn Thạch (TDP Nam Phú, phường Trần Phú) là người đầu tiên đến tham gia bỏ phiếu ở Khu vực bỏ phiếu số 22.

Cử tri Nguyễn Thạch (TDP Nam Phú, phường Trần Phú) là người đầu tiên đến tham gia bỏ phiếu ở Khu vực bỏ phiếu số 22.

Nguyễn Liễu

Cử tri xã Mai Phụ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng lá phiếu
Người dân nô nức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Từ sáng, đông đảo cử tri ở đơn vị bầu cử số 6, khu vực bỏ phiếu số 27 đã đến hội quán thôn Quang Phú (xã Mai Phụ) để dự lễ khai mạc và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Đến với “ngày hội non sông”, cử tri trên địa bàn thôn thể hiện vui vẻ, phấn khởi, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong từng lá phiếu.

Gần 19.000 cử tri của xã Mai Phụ sẽ thực hiện bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Tham gia khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 27, cử tri Bùi Quang Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Phụ cùng 474 cử tri trong thôn sẽ bỏ phiếu bầu 3 ĐBQH, 5 đại biểu HĐND tỉnh và 5 đại biểu HĐND xã.

Gần 19.000 cử tri của xã Mai Phụ (7 tổ bầu cử) sẽ đến 33 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã để lựa chọn những người đại biểu ưu tú đại diện cho Nhân dân. Công tác tổ chức đã được thực hiện trang nghiêm, chu đáo, an toàn, đúng quy định.

Tiến Dũng

Cử tri phường Nam Hồng Lĩnh phấn khởi thực hiện quyền và trách nhiệm công dân

Tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, không khí rộn ràng, hân hoan. Từ sáng sớm, khu vực bầu cử đặt tại các nhà văn hóa tổ dân phố được trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trang trọng.

Địa điểm bỏ phiếu được trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trang trọng.

Toàn phường Nam Hồng Lĩnh có hơn 13.100 cử tri tham gia bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu. Trong tiếng nhạc rộn ràng của “ngày hội non sông”, cử tri phường Nam Hồng Lĩnh phấn khởi đến các điểm bầu cử, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Cử tri phường Nam Hồng Lĩnh phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu.
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8 - nhà văn hóa tổ dân phố Phúc Thuận, phường Nam Hồng Lĩnh tìm hiểu kỹ thông tin ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.
Ông Lê Văn Hậu (90 tuổi) - cử tri tổ dân phố Phúc Thuận là người bỏ phiếu đầu tiên của khu vực bầu cử số 8, phường Nam Hồng Lĩnh.

Nam Giang

Cử tri vùng biển Thiên Cầm tham gia ngày hội bầu cử
Khu vực bỏ phiếu số 11 của xã Thiên Cầm có 1.631 cử tri tham gia bỏ phiếu.
Các quy trình kiểm tra trước khi bỏ phiếu được triển khai đúng quy định.
Kiểm tra lại thẻ cử tri trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 11 của xã Thiên Cầm (gồm 3 thôn Yên Thọ, Yên Hòa, Nhân Hòa) có 1.631 cử tri tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 3 ĐBQH khóa XVI trong 5 ứng cử viên, 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong 8 ứng cử viên, 4 đại biểu HĐND xã Thiên Cầm trong 7 ứng cử viên.

Phan Trâm

Hơn 25.000 cử tri xã Can Lộc nô nức đi bỏ phiếu

Tại xã Can Lộc, hôm nay, hơn 25.000 cử tri trên địa bàn đi bầu cử tại 20 khu vực bỏ phiếu. Cử tri xã Can Lộc bỏ phiếu bầu 3/5 đại biểu Quốc hội, 5/8 đại biểu HĐND tỉnh, 23/37 đại biểu HĐND xã.

Lễ khai mạc tại thôn K130.
Kiểm tra, niêm phong hòm phiếu.

Đúng 6 giờ 30 phút, tại các đơn vị bỏ phiếu đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc trong không khí nghiêm trang, ngắn gọn, đảm bảo tuân thủ quy định. Sau khi tổ bầu cử thông qua nội quy, kiểm tra niêm phong hòm phiếu, phát phiếu bầu, những cử tri cao tuổi, chức sắc, tôn giáo được tín nhiệm giao trọng trách bỏ những lá phiếu đầu tiên để bầu ra các vị ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Khu vực bầu cử số 5 gồm các thôn K130, Vĩnh Phong, Hồng Hà, Sơn Thịnh, Hồng Quang (xã Can Lộc) có hơn 3.000 cử tri.

Cử tri gửi niềm tin vào những lá phiếu.

Thúy Ngọc

Bí thư Tỉnh ủy dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trò chuyện với cử tri trước giờ khai mạc
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bỏ phiếu bầu.

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi của gần 1 triệu cử tri trên toàn tỉnh tham gia ngày hội bầu cử, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 (phường Thành Sen).

Văn Chung

Nô nức ngày hội bầu cử tại phường Thành Sen
Ngay từ sáng sớm, các cử tri thuộc tổ dân phố 10 Bắc Hà và tổ dân phố 4 Nguyễn Du (phường Thành Sen) đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 24, đặt tại Nhà văn hóa tổ dân phố 4 Nguyễn Du, để chuẩn bị tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Trong khi đó, các thành viên tổ bầu cử đang khẩn trương rà soát những phần việc cuối cùng trước giờ khai mạc. Tại khu vực bỏ phiếu này có gần 1.900 cử tri tham gia bỏ phiếu. Thông qua hệ thống loa, tổ bầu cử cũng liên tục thông báo, nhắc lại thời gian và quy trình bỏ phiếu để cử tri nắm rõ và thực hiện đúng quy định.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 15 phường Thành Sen.

Thu Hà

Cử tri dân tộc thiểu số, người cao tuổi xã Sơn Kim 1 háo hức đến điểm bỏ phiếu

Tại xã Sơn Kim 1 được chia thành 5 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trên toàn địa bàn là 3.858 người (trong đó có 223 cử tri thuộc dân tộc: Mán Thanh, Thổ, Tày, Mường, Thái, Chăm, Khơ Mú, Nùng, Sán Dìu).

Cử tri đồng bào dân tộc tìm hiểu thông tin người ứng cử.
Cử tri cao tuổi tìm hiểu thông tin người ứng cử.

Các điểm bỏ phiếu được đặt tại các vị trí như nhà văn hóa các thôn (Trưng, An Sú, Khe Dầu, Hà Trai) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền công dân.

Cử tri phấn khởi cầm thẻ cử tri để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND.
Cử tri cao tuổi xã Sơn Kim 1 phấn khởi đi bầu cử.
Cụ Phan Văn Xin (88 tuổi) dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nhưng vẫn tới điểm bầu cử từ sớm để bỏ phiếu.

Cử tri sẽ bầu 3/5 ĐBQH khóa XVI, 5/8 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 15/25 đại biểu HĐND xã.

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri dân tộc thiểu số, người cao tuổi đã đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Cử tri dân tộc thiểu số tiến hành bỏ phiếu.
Niềm vui của cử tri xã Sơn Kim 1 sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu.

Sĩ Hoàng

7.591 cử tri xã Kỳ Lạc đi bầu cử
Lãnh đạo xã Kỳ Lạc kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2 - tổ bầu cử số 2 tại thôn Hải Hà trước giờ khai mạc.
Kiểm tra hòm phiếu theo quy định.
Đúng 7 giờ sáng, 7.591 cử tri xã Kỳ Lạc đã đồng loạt đến 5 điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đây, cử tri được bầu 3 ĐBQH khóa XVI trong danh sách có 5 ứng cử viên ĐBQH, bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong danh sách có 8 ứng cử viên HĐND tỉnh và bầu 16 đại biểu HĐND xã trong số 27 ứng viên.

Cử tri nhận phiếu bầu cử
Cử tri bỏ phiếu bầu cử

Vũ Viễn

Tạo điều kiện cho cử tri vãng lai bỏ phiếu tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Khu vực bỏ phiếu số 5, thuộc đơn vị bầu cử số 4 đặt tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, có 216 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng và các cơ quan, đơn vị đang đóng trên địa bàn.

Nhận định có thể phát sinh thêm cử tri vãng lai tham gia bầu cử, địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tạo thuận lợi để mọi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Sĩ Hoàng

Người dân xã Đan Hải sẵn sàng tham gia "ngày hội non sông"

Khu vực bỏ phiếu số 29 - Tổ bầu cử số 5 ở nhà văn hóa thôn Hội Thủy, xã Đan Hải có 510 cử tri; trong đó có hơn 98% là ngư dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu đã được hoàn tất, sẵn sàng để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.

Tại tổ bỏ phiếu số 13 (thôn Song Giang, xã Đan Hải) có 82 cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia bỏ phiếu.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia bỏ phiếu.

Hữu Trung

Ngày hội bầu cử ở bản Rào Tre
Bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch háo hức tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Do quãng đường đến khu vực bỏ phiếu khá xa, một số người dân chưa có phương tiện đi lại, sức khỏe hạn chế, xã Phúc Trạch đã huy động các lực lượng hỗ trợ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng vận động các nguồn xã hội hóa để chuẩn bị bữa sáng đoàn kết, tiếp sức bà con dân bản trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Hiện nay, bản Rào Tre có 46 hộ dân với hơn 160 nhân khẩu, trong đó có 91 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Bà con dân tộc Chứt nghiêm túc thực hiện các quy trình bỏ phiếu và phấn khởi khi hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Dương Chiến

Khu vực bỏ phiếu số 15 tại Formosa Hà Tĩnh sẵn sàng đón cử tri
Ở khu vực bỏ phiếu số 15 đặt tại tổ bầu cử Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc phường Vũng Áng) có 369 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu đã được hoàn tất, sẵn sàng để các cán bộ, nhân viên, công nhân trong công ty đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định.

Phúc Quang

Mang hòm phiếu phụ vượt hơn 45 km đến cử tri Bãi Đình
Khu vực Bãi Đình, thôn Trung Thành (xã Đức Quang) cách khu vực bỏ phiếu số 08 đặt tại nhà văn hoá thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang rất xa, phải đi đường vòng lên tới hơn 45 km, đường di chuyển khó khăn. Tại đây hiện có 26 hộ dân sinh sống với 48 cử tri.

Vì vậy, từ tờ mờ sáng, các thành viên tổ bầu cử đã kiểm tra, chuẩn bị và đưa hòm phiếu phụ đến khu vực này để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử. Tổ công tác gồm 4 người, trong đó có 1 cán bộ công an, 1 cán bộ quân sự và 2 thành viên của tổ bầu cử.

Phan Cúc

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương chỉnh tề tác phong, vào bờ bỏ phiếu
Các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo Sơn Dương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chỉnh tề tác phong, chia thành 3 ca để di chuyển vào đất liền thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Việc bố trí theo từng ca nhằm bảo đảm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên đảo vẫn được duy trì liên tục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày hội của toàn dân một cách trang nghiêm, đúng quy định.

Thu Trang

Bầu 58 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031
Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh Hà Tĩnh, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 58 đại biểu.

Cụ thể: Khối cơ quan Đảng cấp tỉnh 6 đại biểu; đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh 12 đại biểu; lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 7 đại biểu; khối Ủy ban MTTQ 7 đại biểu; Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh 2 đại biểu.

Khối các ngành dọc trực thuộc Trung ương 4 đại biểu; khối các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác 2 đại biểu; cấp xã 12 đại biểu; khối tôn giáo 1 đại biểu; khu kinh tế trọng điểm 1 đại biểu; khối doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế 4 đại biểu.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở Hà Tĩnh là 12.

Công Ngọc

Cử tri Hà Tĩnh bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hà Tĩnh có 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, được giới thiệu tại 3 đơn vị bầu cử, để cử tri lựa chọn bầu 9 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Theo cơ cấu định hướng, có 4 đại biểu, gồm: 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt, 1 đại biểu ĐBQH chuyên trách, 1 đại biểu MTTQ, 1 đại biểu tòa án.

Theo cơ cấu hướng dẫn, có 1 đại biểu khối khoa học công nghệ và 1 đại biểu khối nội chính.

Ngoài cơ cấu định hướng và cơ cấu hướng dẫn nêu trên, cần đảm bảo cơ cấu kết hợp theo quy định, cụ thể: phụ nữ ứng cử 6, ngoài đảng 1, tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1, tái cử 2.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hà Tĩnh là 3.

Công Ngọc

Bầu 1.352 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 2.265 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được giới thiệu tại 395 đơn vị bầu cử, để bầu 1.352 đại biểu.

Trong đó, 30 đơn vị bầu cử ấn định bầu 2 đại biểu/đơn vị bầu cử, 220 đơn vị bầu cử ấn định bầu 3 đại biểu/đơn vị bầu cử, 92 đơn vị đơn vị bầu cử ấn định bầu 4 đại biểu/đơn vị bầu cử và 53 đơn vị bầu cử ấn định bầu 5 đại biểu/đơn vị bầu cử.

Khánh Phương

Gần 1 triệu cử tri Hà Tĩnh tham gia bầu cử
Trong ngày hôm nay (15/3), Hà Tĩnh có 977.014 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH và 12 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

UBND các xã, phường thành lập 69 ủy ban bầu cử xã, phường với 1.148 thành viên; thành lập 395 ban bầu cử đại biểu HĐND các xã, phường với 4.962 thành viên; thành lập 1.100 tổ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở các khu vực bỏ phiếu với 18.196 thành viên.

Trước ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững quy trình và thủ tục bầu cử...

Cùng đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của các cấp, ngành, ngày bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ, phấn khởi; đồng thời bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào việc lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Thu Hà

Quy trình bỏ phiếu bầu cử trong 5 bước
Huyền Trang

Quyền thiêng liêng không thể thay thế

Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.
Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, xử lý sớm các phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu và quá trình kiểm phiếu.
"Vững niềm tin, bừng khí thế" chào đón ngày hội non sông

Trên các tuyến đường, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa, pano, khẩu hiệu... được trang trí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của cử tri Hà Tĩnh vào một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm đang hiện diện trên khắp mọi miền.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.