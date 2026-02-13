Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Gấp gáp trên những công trình trọng điểm ngày cuối năm

Văn Chung - Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết, trên các công trường trọng điểm ở Hà Tĩnh, nhịp độ thi công vẫn diễn ra hết sức khẩn trương, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

bqbht_br_dji-0420.jpg
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ đã đạt 80% khối lượng.

Những ngày cuối năm, tại dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ, không khí làm việc diễn ra tấp nập. Liên danh Công ty CP 47 - Công ty CP Lilama 10 - Công ty CP Xây dựng 465 đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để thi công.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 350 tỷ đồng. Triển khai từ tháng 12/2024, đến nay, công trình đã đạt 80% khối lượng, tập trung vào các hạng mục then chốt như: xây dựng tràn xả lũ mới, gia cố thân đập và hệ thống tiêu thoát lũ.

bqbht_br_img-8378.jpg
Từng tốp công nhân nỗ lực thi công dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ những ngày cuối năm.

Ông Đoàn Bình Nguyên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Kẻ Gỗ (Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4) cho biết: “Xác định dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hồ đập và phòng chống thiên tai cho vùng hạ du, chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để “vượt nắng, thắng mưa”. Đội ngũ kỹ sư, công nhân thực hiện tăng ca, tăng kíp, làm xuyên lễ để đảm bảo tiến độ đề ra. Tinh thần của toàn công trường là làm việc với trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành các hạng mục xung yếu trước mùa mưa lũ 2026”.

Cũng theo ông Nguyên, đơn vị luôn bám sát hiện trường để đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, đảm bảo giải ngân vốn đúng kế hoạch, đồng thời chăm lo tốt đời sống, chế độ cho anh em công nhân yên tâm bám trụ công trường trong những ngày cận Tết.

Trên công trường thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (nay là Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, xã Cẩm Xuyên), không khí thi công cũng diễn ra hết sức khẩn trương. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức 150 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ dự án đã đạt 80%.

bqbht_br_2.jpg
Dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ông Phan Ngọc Hưng - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Thương mại Bắc Á cho biết: “Giai đoạn hoàn thiện đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính chính xác cao trong từng chi tiết kiến trúc, điện nước và hệ thống khí y tế. Chúng tôi đã xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết cho từng ngày, từng tuần. Dù áp lực thời gian cuối năm rất lớn, nhưng đơn vị thi công vẫn đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu. Việc hoàn thành sớm công trình không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tâm huyết của chúng tôi để người dân địa phương sớm có cơ sở y tế khang trang, hiện đại phục vụ khám chữa bệnh”.

bqbht_br_7.jpg
Công nhân thi công dự án Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên.

Trực tiếp làm việc tại công trường, công nhân Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Ai cũng muốn về sớm sum họp cùng gia đình, nhưng nhìn thấy diện mạo cơ sở y tế đang hình thành từng ngày, anh em chúng tôi lại động viên nhau cố gắng. Chủ đầu tư và nhà thầu cũng rất quan tâm, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp chúng tôi có thêm động lực để làm việc xuyên Tết, đảm bảo công trình về đích đúng hẹn với chất lượng tốt nhất”.

Không chỉ tại các dự án dân dụng, trên các tuyến giao thông huyết mạch, nhịp độ thi công cũng hối hả không kém. Tại dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ QL 1A đến đường Quang Trung), từng hạng mục đang được rà soát kỹ lưỡng. Với đặc thù vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông, nhà thầu đã tổ chức phương án thi công cuốn chiếu, dọn dẹp mặt bằng thông thoáng, bố trí biển báo, rào chắn hợp lý tại các điểm giao cắt.

bqbht_br_sequence-0200-00-25-00still002.jpg
Không khí thi công dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường Ngô Quyền những ngày giáp Tết.

Anh Trương Quang Tuấn - Giám sát hiện trường Công ty Cổ phần Tư vấn 6 (tỉnh Nghệ An) cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi trong những ngày giáp Tết là “nhiệm vụ kép”, vừa phải đảm bảo tiến độ thi công, vừa phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trong dịp cao điểm. Những ngày qua, chúng tôi đã chủ động bố trí công nhân xử lý các vấn đề phát sinh, không để việc thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, đón Tết của bà con Nhân dân”.

Sự hối hả, gấp gáp cũng hiển hiện rõ nét trên nhiều công trình trọng điểm khác như: Dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ); dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê); dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1)… Tại các công trường này, không khí thi công cũng diễn ra với khí thế khẩn trương. Các đơn vị đang tập trung tổng lực cho những công đoạn cuối cùng, quyết tâm tạo nên những diện mạo mới cho quê hương ngay trong thềm năm mới.

bqbht_br_img-8333.jpg
bqbht_br_z7529059257632-d5e8471205ef5127a106f91e811dd61b.jpg
Công nhân công trường dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1) đón "Tết sớm".

Những giọt mồ hôi rơi trên công trường ngày giáp Tết không chỉ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm mà còn là niềm tin về những công trình vững chãi, góp phần thúc đẩy KT-XH ngày một phát triển hơn.

Tin liên quan

Tags:

#Đầu tư công #Thi công dự án

Chủ đề Đầu tư công

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Ngay từ trước Tết, thị trường tranh mừng thọ tại Hà Tĩnh đã sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu và mức giá khác nhau. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt tranh sớm để kịp chuẩn bị quà chúc thọ ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm mới.
Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Hạ tầng mở lối, kinh tế khởi sắc ở Đức Thọ

Hạ tầng mở lối, kinh tế khởi sắc ở Đức Thọ

Năm 2025 ghi dấu một hành trình nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm và đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh). Xuân mới “gõ cửa” mang theo niềm tin và khát vọng vươn lên, hướng tới mục tiêu xây dựng Đức Thọ trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.
Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Trong cái se lạnh những ngày cuối Chạp, các tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thay nhau thức đêm trong những chiếc lều dựng tạm đề phòng thời tiết xấu.
Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 10-410 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (12/2), sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân

Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân

Những ngày cận Tết, từ chợ truyền thống, cửa hàng đến trung tâm thương mại, dòng người mua sắm hối hả, tấp nập tạo nên bức tranh sinh động của thị trường bán lẻ tại Hà Tĩnh.
Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Những ngày này, không khí tại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Các tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, nối mi… đều trong tình trạng "quá tải".
Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Để người dân không còn nỗi lo lãng phí hoa sau Tết, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa ở Hà Tĩnh đang cho thuê hoa, cây cảnh chơi xuân. Hoa Tết “ở trọ” dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.