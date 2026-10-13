Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Singapore. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,93 USD (tương đương 1,8%) lên 106,65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15/9. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,89 USD (2%) lên 93,74 USD/thùng.

Thị trường năng lượng phản ứng mạnh trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, sau khi lực lượng Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) vào cuối tuần qua, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Nhà đầu tư kiêm nhà phân tích Louis Navellier lưu ý rằng dù các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia hiện vẫn hoạt động, song có 5 cơ sở đã phải tạm đóng cửa khi một đường ống dẫn dầu ra Biển Đỏ ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Những lo ngại về an ninh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các sự kiện trong khu vực. Một hội nghị năng lượng quan trọng dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 15/10 tới vẫn được lên kế hoạch tổ chức, song lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn gồm BP, ExxonMobil và Shell đã hủy kế hoạch tham dự.

Bên cạnh đó, an ninh tại eo biển Hormuz cũng gây lo ngại với các báo cáo về việc hai tàu chở dầu bị tấn công trong tháng này, đe dọa đà phục hồi xuất khẩu dầu thô của Trung Đông. Trong khi đó tại Mỹ, các tập đoàn năng lượng lớn như Shell, Chevron và BP đang nỗ lực đưa nhân viên trở lại và khôi phục sản xuất tại các giàn khoan ở Vịnh Mexico sau khi bão Isaias đổ bộ.

Đánh giá về triển vọng thị trường, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent trong tháng 12/2026 lên 90 USD/thùng, với ước tính rủi ro địa chính trị đóng góp hơn 20 USD/thùng vào mức giá này.

Ở một diễn biến khác, giá dầu gasoil giao kỳ hạn trên sàn ICE giảm 2,3% xuống 1.449 USD/tấn. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu. Trước đó, ông Trump cho biết Nga cam kết cung cấp tổng cộng hơn 4 triệu tấn dầu diesel cho thị trường thế giới nhằm bổ sung nguồn cung.

Ông Trump cũng bất ngờ tuyên bố Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy sau đó đã cáo buộc Nga tiếp tục tấn công hạ tầng của nước này và cho biết Ukraine chưa nhận được xác nhận từ Nga về thỏa thuận trên, trong khi phía Nga chưa đưa ra bình luận.

Những nỗ lực can thiệp thị trường năng lượng của chính quyền ông Trump diễn ra trong bối cảnh giá xăng trung bình toàn quốc tại Mỹ vẫn trên 4 USD/gallon, trong khi giá dầu diesel vượt 6 USD/gallon. Giá diesel tăng cao làm gia tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, qua đó có thể đẩy giá thực phẩm, quần áo và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác lên cao. Tổng thống Mỹ đang tìm cách kiềm chế giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, khi chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Để ứng phó với tình hình, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cho phép mở rộng việc sử dụng dầu diesel được miễn thuế. Chính quyền Mỹ đồng thời đạt thỏa thuận với các đối tác châu Âu về việc xuất kho dự trữ dầu diesel. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì chi khoảng 250 tỷ USD mua năng lượng của Nga, đồng thời khẳng định các quyết định của ông nhằm bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ.

Tuy nhiên, nhà phân tích Tamas Varga thuộc PVM cho rằng hiệu quả tức thời của các thỏa thuận cung cấp mới đối với thị trường vẫn còn là dấu hỏi. Giới chuyên gia cũng cảnh báo các biện pháp can thiệp hiện nay khó có thể nhanh chóng kéo giảm đáng kể giá bán lẻ tại các trạm xăng trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và rủi ro gián đoạn nguồn cung tiếp tục bủa vây thị trường toàn cầu.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol đã kêu gọi các nước thành viên đánh giá lại nhu cầu xả kho dự trữ dầu diesel, đồng thời hối thúc các quốc gia đẩy nhanh tiến độ thực hiện cam kết.