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Giá dầu xuống thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông

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Dầu thô Brent giảm xuống dưới 75 USD một thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 do kỳ vọng eo biển Hormuz sớm vận hành bình thường.

Chốt phiên giao dịch 24/6, dầu thô Brent giảm gần 4% xuống dưới 75 USD một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.

Trong khi đó, dầu thô Mỹ WTI cũng giảm 3,5%, hiện về còn khoảng 71 USD một thùng. Diễn biến này trái ngược với một tháng trước, khi giá dầu vượt 100 USD một thùng.

Thị trường đi xuống trong bối cảnh Mỹ và Iran bắt đầu giai đoạn đàm phán hòa bình kéo dài 60 ngày với kỳ vọng dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz trở lại bình thường. Tâm lý lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung của giới đầu tư đã giảm bớt.

Diễn biến giá dầu WTI trong một năm qua. Đồ thị: Trading Economics
Diễn biến giá dầu WTI trong một năm qua. Đồ thị: Trading Economics

Cũng trong ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người tiêu dùng Mỹ chưa được hưởng lợi đầy đủ từ việc giá dầu thô giảm sâu trong những tuần gần đây.

"Các tập đoàn dầu khí chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu tương xứng với đà đi xuống của giá dầu mà họ đang mua vào. Điều đó có nghĩa người dân vẫn phải chịu giá cao", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông cho biết thêm đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khẩn trương xem xét vấn đề này.

Tuy nhiên, bà Karen Young, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, cho rằng giá xăng tại Mỹ phụ thuộc vào dầu thô và nhiều loại thuế của chính quyền bang, địa phương. Cùng với đó, quá trình điều chỉnh giá từ dầu thô đến khâu lọc hóa dầu rồi mới đến các cây xăng thường mất một khoảng thời gian nhất định.

"Thông thường phải mất vài tuần để giá dầu thô giảm được phản ánh vào giá tại các nhà máy lọc dầu và sau đó mới đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, giá xăng không thể giảm ngay lập tức cùng nhịp với dầu thô", bà Young giải thích.

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