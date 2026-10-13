Gia Hanh đẩy mạnh chuyển đổi ruộng đất, hướng tới sản xuất tập trung

Toàn xã Gia Hanh hiện có 1.665 ha đất sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, việc chuyển đổi ruộng đất từng bước góp phần khắc phục tình trạng manh mún, tạo điều kiện tổ chức sản xuất quy mô lớn, giảm công lao động, chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Lãnh đạo, Nhân dân xã Gia Hanh tham gia lễ ra quân chuyển đổi ruộng đất.

Phát huy kết quả đạt được, năm nay, Gia Hanh đặt mục tiêu chuyển đổi gần 300 ha đất sản xuất tại 6 thôn gồm: Yên Huy 92 ha, Đại Bản 42 ha, Khánh Lộc 34 ha, Hồng Lam 50 ha, Thống Nhất 30 ha, Đại Thành 41 ha.

Để thực hiện kế hoạch, xã tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời yêu cầu các thôn triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và phương án tổ chức sản xuất của địa phương.

﻿ Thôn Yên Huy là địa phương đầu tiên trên địa bàn xã ra quân thực hiện mục tiêu chuyển đổi diện tích hơn 90 ha.

Hiện tại, ở xứ đồng Cửa Đình, người dân thôn Yên Huy đã chủ động huy động máy móc, nhân lực phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, đắp đường giao thông nội đồng và chỉnh trang đồng ruộng.

Các phần việc được triển khai nhằm hình thành những thửa ruộng liền vùng, liền thửa, thuận lợi cho việc đưa máy móc vào sản xuất, vận chuyển nông sản và tổ chức các khâu canh tác.

Việc chuyển đổi ruộng đất nhằm hình thành những cánh đồng lớn, thuận lợi cho việc đưa máy móc vào sản xuất.

Với mục tiêu chuyển đổi gắn liền với nâng cao hiệu quả sản xuất, Gia Hanh đang tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân. Qua đó, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao năng suất, giảm chi phí và tạo nền tảng phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.