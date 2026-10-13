Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Gia Hanh đẩy mạnh chuyển đổi ruộng đất, hướng tới sản xuất tập trung

Anh Thư
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) phấn đấu chuyển đổi gần 300 ha đất sản xuất trước vụ xuân năm 2027, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và phát triển nông nghiệp bền vững.

Toàn xã Gia Hanh hiện có 1.665 ha đất sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, việc chuyển đổi ruộng đất từng bước góp phần khắc phục tình trạng manh mún, tạo điều kiện tổ chức sản xuất quy mô lớn, giảm công lao động, chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

bqbht_br_11.jpg
Lãnh đạo, Nhân dân xã Gia Hanh tham gia lễ ra quân chuyển đổi ruộng đất.

Phát huy kết quả đạt được, năm nay, Gia Hanh đặt mục tiêu chuyển đổi gần 300 ha đất sản xuất tại 6 thôn gồm: Yên Huy 92 ha, Đại Bản 42 ha, Khánh Lộc 34 ha, Hồng Lam 50 ha, Thống Nhất 30 ha, Đại Thành 41 ha.

Để thực hiện kế hoạch, xã tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời yêu cầu các thôn triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và phương án tổ chức sản xuất của địa phương.

﻿bqbht_br_12.jpg
Thôn Yên Huy là địa phương đầu tiên trên địa bàn xã ra quân thực hiện mục tiêu chuyển đổi diện tích hơn 90 ha.

Hiện tại, ở xứ đồng Cửa Đình, người dân thôn Yên Huy đã chủ động huy động máy móc, nhân lực phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, đắp đường giao thông nội đồng và chỉnh trang đồng ruộng.

Các phần việc được triển khai nhằm hình thành những thửa ruộng liền vùng, liền thửa, thuận lợi cho việc đưa máy móc vào sản xuất, vận chuyển nông sản và tổ chức các khâu canh tác.

bqbht_br_13.jpg
Việc chuyển đổi ruộng đất nhằm hình thành những cánh đồng lớn, thuận lợi cho việc đưa máy móc vào sản xuất.

Với mục tiêu chuyển đổi gắn liền với nâng cao hiệu quả sản xuất, Gia Hanh đang tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân. Qua đó, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao năng suất, giảm chi phí và tạo nền tảng phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Tin liên quan

Tags:

#Gia Hanh chuyển đổi ruộng đất lần 3 #Xã Gia Hanh #Hà Tĩnh 24 giờ

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!