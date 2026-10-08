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Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

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Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ các thông tin như cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ, EU xả kho dự trữ dầu diesel.

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng, giảm so với kỳ trước tùy mặt hàng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 4,6%, lên 154 USD, dầu diesel giảm 2,2% ở mức 163,3 USD. Dầu mazut lên mức 720,2 USD một tấn, tăng 3,8%.

Chiều nay, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.070 đồng lên 28.250 đồng một lít. Giá E5 RON 92 thêm 1.140 đồng, ở mức 27.700 đồng một lít.

Ngược lại, các mặt hàng dầu diesel hạ 590 đồng, có giá mới 29.120 đồng. Riêng mặt hàng dầu mazut tăng lên 21.120 đồng một kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá ở mức 200 đồng một lít với dầu diesel và ngừng sử dụng quỹ với các mặt hàng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

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Tại dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất để doanh nghiệp tự tính và quyết định giá bán, thay vì Nhà nước công bố mức tối đa theo chu kỳ 7 ngày như hiện nay. Cơ chế này nhằm đưa giá xăng dầu bám sát cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

Theo dự thảo, doanh nghiệp phải xác định giá bán dựa trên các yếu tố như giá mua, chi phí kinh doanh, lợi nhuận và thuế. Khi điều chỉnh, thương nhân phải kê khai, giải trình biến động của các yếu tố cấu thành giá. Nhà nước không trực tiếp quyết định giá bán nhưng vẫn giám sát và áp dụng các biện pháp bình ổn khi cần thiết. Tuy vậy, không ít doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lo bị chèn ép nếu thương nhân đầu mối được tự quyết giá.

Dự thảo cũng hướng tới giảm tầng nấc trung gian, tăng quyền chủ động cho thương nhân phân phối và cạnh tranh. Bộ Công Thương đề xuất nâng điều kiện về năng lực cung ứng của doanh nghiệp đầu mối, trong đó yêu cầu đáp ứng tổng nguồn tối thiểu 300.000 m3, tấn mỗi năm, nhằm tái cơ cấu thị trường và bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Theo Phương Dung/vnexpress.net
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