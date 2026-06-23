Giám sát 1.452 lượt tàu thuyền ra vào các cảng cá ở Hà Tĩnh bốc dỡ hải sản

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, lực lượng chức năng tại các cảng cá Cửa Sót, Cửa Nhượng và Xuân Hội đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường công tác quản lý tàu cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Văn phòng Đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá đã duy trì công tác kiểm tra, giám sát tàu cá tại các cảng Cửa Sót, Cửa Nhượng và Xuân Hội.
Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã giám sát 1.452 lượt tàu cá ra vào cảng bốc dỡ hải sản, trong đó có 736 lượt tàu rời cảng và 716 lượt tàu cập cảng.
Quá trình kiểm tra, giám sát tập trung vào hồ sơ tàu cá, thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhật ký khai thác, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng và các thủ tục xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định.
Bên cạnh đó, cán bộ văn phòng thường xuyên trực tiếp làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng để xác minh thông tin các chuyến biển; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc chấp hành các quy định về Luật Thủy sản.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường hướng dẫn ngư dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số (eCDT, eLogbook), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản và thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU.
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