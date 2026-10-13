Hàn Quốc: Đâm dao tại trung tâm thương mại khiến nhiều người bị thương

Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã có 1 người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã đâm hàng loạt người trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, ngày 13/10.
Theo cảnh sát quận Namdong ở thành phố Incheon, đối tượng tình nghi khoảng 60 tuổi, đã tấn công mọi người bằng dao được buộc cố định vào cả hai tay tại khu vực thang cuốn giữa tầng hầm B2 (nơi có siêu thị Homeplus) và tầng 2 trên mặt đất. Nhiều người tại hiện trường đã khống chế được nghi phạm và giao cho cảnh sát. Các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất.Động cơ gây án đang được điều tra làm rõ.
Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã ghi nhận một số vụ tấn công bằng dao. Hồi tháng 5/2025, một đối tượng là nam giới đã tấn công 3 cảnh sát, trong khi 3 người khác đã bị đâm tử vong tại một nhà hàng pizza ở Seoul vào tháng 9 cùng năm.
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Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa trực tiếp nhằm vào sân bay quốc tế chính của thủ đô Riyadh, trong khuôn khổ đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các sân bay, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên khắp Saudi Arabia.
Không chỉ cạnh tranh đưa con người trở lại Mặt Trăng, Mỹ, Nga và Trung Quốc đang bước vào cuộc đua mới: Đưa lò phản ứng hạt nhân lên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, mở đường cho tham vọng hiện diện lâu dài ngoài không gian.
Công an tỉnh Bolikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) vừa triệt phá vụ vận chuyển ma túy qua địa bàn, bắt giữ 1 đối tượng, thu 4 bao tải chứa 800.000 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 95kg.
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Vụ việc cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv đã châm ngòi cho làn sóng tranh cãi chính trị gay gắt tại Israel về lỗ hổng quản lý an ninh.
Lực lượng chức năng Philippines thu giữ số lượng lớn thiết bị máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay, thẻ SIM và điều tra một số đối tượng bị tình nghi liên quan đến tội phạm buôn người, lừa đảo.
Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.