Kết nối thị trường, mở đường cho sản phẩm Bắc Trung Bộ

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm sản phẩm đặc trưng của khu vực Bắc Trung Bộ đang hội tụ tại Hà Tĩnh, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, nhà phân phối và doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương.
Hà Tĩnh có 50 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia. Đa phần sản phẩm trưng bày tại hội nghị là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, cùng các mặt hàng có lợi thế và tiềm năng mở rộng thị trường.
TP Huế có 8 doanh nghiệp trực tiếp tham gia giới thiệu hàng trăm sản phẩm của các cơ sở sản xuất. Các sản phẩm đa dạng, chất lượng, được chế tác tinh xảo, ghi điểm với người tiêu dùng.
Thu nhập bình quân tiếp tục cải thiện nhưng giá nhiều mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt cùng tăng khiến không ít gia đình vẫn gặp khó trong cân đối chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mức lãi suất tiết kiệm từ 9% một năm đang được nhiều ngân hàng áp dụng với các khoản tiền gửi chỉ vài trăm triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Xây dựng đề xuất 5% giá trị hợp đồng mua nhà còn lại được gửi vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng và chỉ chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết đang nghiên cứu phát triển nhung hươu Hương Sơn thành hàng hóa giá trị cao, hướng tới thương hiệu quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tesla Motors Việt Nam vừa được thành lập, đánh dấu bước hiện diện đáng chú ý của hãng xe điện do Elon Musk điều hành tại thị trường Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Doanh thu sách giáo khoa trên các sàn thương mại điện tử tăng tới 112% trước năm học mới, trong bối cảnh một số nơi thiếu sách cục bộ khiến phụ huynh phải tìm mua bổ sung qua kênh online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng vào cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến quanh 14%/năm, cao nhất trong hơn 3 năm, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến giao dịch bất động sản giảm và người mua ngày càng thận trọng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.
Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
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