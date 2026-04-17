Mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô theo quy định mới nhất

(Baohatinh.vn) - Theo Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 51/2025/NĐ-CP và Nghị định 175/2025/NĐ-CP): Ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng, xe tương tự các loại xe này: Mức thu lệ phí trước bạ là 2%
Trong quá trình điều khiển xe số sàn, nhiều tài xế, đặc biệt là người mới lái thường duy trì một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng cho xe. Đó là việc đạp côn liên tục khi xe đang di chuyển, hay còn gọi là “rà côn”.
Nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện cùng loạt ưu đãi thiết thực trong tháng 4/2026, VinFast VF 6 đang có mức giá lăn bánh tốt bậc nhất trong phân khúc B-SUV, đồng thời giúp người dùng tối ưu chi phí vận hành.
Toyota vừa chính thức công bố giá bán cho mẫu Corolla 2026 tại thị trường Australia, đồng thời điều chỉnh loạt trang bị trên cả hai biến thể hatchback và sedan, qua đó tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn giữa các phiên bản trong dải sản phẩm.
Trong phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 là mẫu xe được giới doanh nhân “chọn mặt gửi vàng” nhờ sự vượt trội về trang bị, công nghệ an toàn, đi kèm chính sách hậu mãi đặc quyền và chi phí nuôi xe chỉ 0 đồng.
Thay dầu động cơ ô tô tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế, dù là thợ mới vào nghề hay các chủ xe tự chăm sóc xế cưng tại nhà đều rất dễ mắc phải những sai lầm tai hại, khiến động cơ nhanh 'tã' và tiêu tốn hàng chục triệu đồng sửa chữa.
Với tổng ưu đãi lên tới 13% giá trị xe, chính sách mua xe 0 đồng trả trước cùng đặc quyền sạc miễn phí trong 3 năm, VinFast VF 8 trở thành lựa chọn tài chính thông minh khi trực tiếp “cắt giảm” những khoản chi lớn nhất trong suốt vòng đời xe.
Kia vừa chính thức giới thiệu mẫu Seltos 2027 hoàn toàn mới tại Triển lãm Ô tô New York 2026, đánh dấu bước thay đổi quan trọng của dòng SUV cỡ nhỏ này khi lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động hybrid tại thị trường Mỹ.
Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 có giá 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng). Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của Honda trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện tại Đông Nam Á.
Bên cạnh những ưu điểm về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải môi trường, các loại phương tiện giao thông sử dụng pin lithium-ion cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu quá trình sử dụng, sạc điện hoặc bảo quản không đảm bảo an toàn.
VinFast vừa đạt kỷ lục hoàn tất xử lý 3.520 đơn đặt hàng ô tô điện trong ngày 28/3/2026. Cột mốc này vừa chứng minh năng lực xử lý của VinFast, vừa cho thấy nhu cầu của người dùng cũng như quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới.
Sau khoảng 6 năm có mặt trên thị trường, Toyota Yaris thế hệ thứ tư được cho là đang tiến gần tới vòng đời cuối. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị cho thế hệ Yaris hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.
Mang lại cảm giác an toàn trên mọi địa hình, VinFast VF 8 là lựa chọn của nhiều khách hàng Việt cho các chuyến đi xa. Trong tháng 3/2026, mẫu xe này càng trở nên dễ tiếp cận nhờ loạt ưu đãi chuyển đổi xanh từ VinFast.