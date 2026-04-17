Mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô theo quy định mới nhất

Rà côn: Nguyên nhân âm thầm khiến ly hợp xe số sàn xuống cấp 12/04/2026 11:07 Trong quá trình điều khiển xe số sàn, nhiều tài xế, đặc biệt là người mới lái thường duy trì một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng cho xe. Đó là việc đạp côn liên tục khi xe đang di chuyển, hay còn gọi là “rà côn”.

Pin xe điện bền hơn cam kết của nhà sản xuất 12/04/2026 05:02 Tuổi thọ pin xe điện trên thực tế đang cho thấy kết quả tích cực hơn so với cam kết ban đầu của nhà sản xuất.

So kè chi phí lăn bánh phân khúc B-SUV: VinFast VF 6 sở hữu loạt ưu thế vượt trội 11/04/2026 17:28 Nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện cùng loạt ưu đãi thiết thực trong tháng 4/2026, VinFast VF 6 đang có mức giá lăn bánh tốt bậc nhất trong phân khúc B-SUV, đồng thời giúp người dùng tối ưu chi phí vận hành.

VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3 11/04/2026 05:00 VinFast tiếp tục là hãng ôtô bán chạy nhất thị trường Việt, mức tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng người dùng chuyển đổi sang xe thuần điện.

Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn? 10/04/2026 12:20 Dù không có quy định cấm nào, nhưng các chính sách mới của châu Âu dường như đang chặn đứng sự sống còn của những mẫu xe bán tải cỡ lớn từ Mỹ.

Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm? 09/04/2026 04:40 Ở thời điểm mà giá xăng, dầu đang liên tục thay đổi, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để tiết kiệm nhiên liệu một cách hiệu quả nhất, đặc biệt với các chủ xe máy dầu.

Đi tìm mẫu xe lý tưởng cho người trẻ đam mê "xê dịch" 08/04/2026 14:20 Tầm vận hành lên tới hơn 300 km, chi phí sử dụng thấp, trang bị an toàn vượt tầm giá là loạt điểm cộng giúp VF 5 “ghi điểm” với nhóm khách đam mê "xê dịch" ngay trước kỳ nghỉ lễ lớn.

Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe 08/04/2026 04:50 Tài xế ở Mỹ, đặc biệt là người trẻ, đang sử dụng điện thoại để xem video, lướt TikTok khi đang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tuổi thọ thực tế của bugi ô tô và dấu hiệu cần thay thế 07/04/2026 14:10 Bugi ô tô là chi tiết nhỏ nhưng giữ vai trò then chốt trong việc khởi động và duy trì hoạt động của động cơ xăng.

Toyota Corolla 2026 nâng cấp trang bị, giá từ 22.190 USD 07/04/2026 05:01 Toyota vừa chính thức công bố giá bán cho mẫu Corolla 2026 tại thị trường Australia, đồng thời điều chỉnh loạt trang bị trên cả hai biến thể hatchback và sedan, qua đó tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn giữa các phiên bản trong dải sản phẩm.

VinFast VF 9: “Vệ sĩ” an toàn bậc nhất thị trường cho giới thành đạt 06/04/2026 17:02 Trong phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 là mẫu xe được giới doanh nhân “chọn mặt gửi vàng” nhờ sự vượt trội về trang bị, công nghệ an toàn, đi kèm chính sách hậu mãi đặc quyền và chi phí nuôi xe chỉ 0 đồng.

Đừng nghĩ đi xe đạp, xe đạp điện sẽ không bị phạt nồng độ cồn 06/04/2026 05:05 Việc điều khiển xe đạp, xe đạp điện khi trong người có nồng độ cồn vượt mức quy định vẫn bị xử phạt nghiêm theo nội dung Nghị định 168.

Nhật Bản siết chặt luật xe đạp, phạt hơn 100 lỗi vi phạm 05/04/2026 10:50 Người đi xe đạp tại Nhật sẽ không còn được bỏ qua lỗi nhẹ, khi cảnh sát bắt đầu áp dụng hình thức xử phạt tiền trực tiếp.

Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô 05/04/2026 04:23 Thay dầu động cơ ô tô tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế, dù là thợ mới vào nghề hay các chủ xe tự chăm sóc xế cưng tại nhà đều rất dễ mắc phải những sai lầm tai hại, khiến động cơ nhanh 'tã' và tiêu tốn hàng chục triệu đồng sửa chữa.

Cận cảnh Hyundai Boulder Concept ra mắt tại Mỹ 04/04/2026 05:00 Tại New York International Auto Show 2026, Hyundai bất ngờ ra mắt mẫu SUV địa hình ý tưởng Hyundai Boulder Concept, gây chú ý với phong cách thiết kế

Chính sách “3 không” giúp tài xế dịch vụ yên tâm vận hành VinFast VF 6 03/04/2026 19:09 Tối ưu từ chi phí sở hữu đến vận hành, với nhiều tài xế chạy dịch vụ, VinFast VF 6 không chỉ là một phương tiện mưu sinh, mà thực sự là “chiếc xe đẻ ra tiền” mỗi ngày.

Khách hàng chốt đơn VinFast VF 8 trong “một nốt nhạc” để tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, sạc pin 0 đồng 03/04/2026 09:53 Với tổng ưu đãi lên tới 13% giá trị xe, chính sách mua xe 0 đồng trả trước cùng đặc quyền sạc miễn phí trong 3 năm, VinFast VF 8 trở thành lựa chọn tài chính thông minh khi trực tiếp “cắt giảm” những khoản chi lớn nhất trong suốt vòng đời xe.

Kia Seltos 2027 ra mắt, có thêm phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu 02/04/2026 15:13 Kia vừa chính thức giới thiệu mẫu Seltos 2027 hoàn toàn mới tại Triển lãm Ô tô New York 2026, đánh dấu bước thay đổi quan trọng của dòng SUV cỡ nhỏ này khi lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động hybrid tại thị trường Mỹ.

Hãng xe sang của Nissan dùng vàng thật để sơn xe 02/04/2026 04:30 Infiniti QX65 được giới thiệu với tùy chọn sơn ngoại thất Sunfire Red, có thành phần vàng thật giúp tăng cường hiệu ứng thị giác.

Vingroup gia hạn chương trình hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện tới 30/4 01/04/2026 17:22 Tập đoàn Vingroup gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện tới hết 30/4, nhằm tiếp tục san sẻ áp lực nguồn cung và giá xăng dầu với cộng đồng.

Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam 01/04/2026 05:02 Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 có giá 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng). Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của Honda trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện tại Đông Nam Á.

“Chuyện lạ” trong ngành xe Việt: Sức mạnh, tiện nghi ngang xe vài tỷ nhưng giá chỉ 1,5 tỷ đồng 31/03/2026 13:59 Cảm giác lái, không gian nội thất và tiện nghi không thua xe sang vài tỷ đồng nhưng VF 9 có khả năng tối ưu chi phí “không tưởng” cho chủ xe nhờ loạt chính sách ưu đãi từ VinFast trong tháng 3/2026.

Những sự cố ô tô thường gặp và cách xử lý đơn giản tại nhà 31/03/2026 04:20 Sự cố với ô tô có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những lỗi nhỏ như lốp xe non hơi đến tình trạng xe khó khởi động. Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề đều cần đưa xe ngay đến gara.

Người châu Âu giảm mua xe xăng, chuyển sang xe điện 30/03/2026 04:06 Doanh số xe động cơ đốt trong tại châu Âu giảm 23% trong một tháng, trong khi lượng mua xe điện tăng vọt.

Thực trạng và một số giải pháp tổ chức chữa cháy phương tiện giao thông sử dụng pin lithium-ion 30/03/2026 04:06 Bên cạnh những ưu điểm về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải môi trường, các loại phương tiện giao thông sử dụng pin lithium-ion cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu quá trình sử dụng, sạc điện hoặc bảo quản không đảm bảo an toàn.

Hoàn tất 3.520 đơn đặt mua xe trong một ngày, VinFast lập kỷ lục chưa từng có 29/03/2026 20:00 VinFast vừa đạt kỷ lục hoàn tất xử lý 3.520 đơn đặt hàng ô tô điện trong ngày 28/3/2026. Cột mốc này vừa chứng minh năng lực xử lý của VinFast, vừa cho thấy nhu cầu của người dùng cũng như quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới.

Xem trước Toyota Yaris thế hệ mới 29/03/2026 05:05 Sau khoảng 6 năm có mặt trên thị trường, Toyota Yaris thế hệ thứ tư được cho là đang tiến gần tới vòng đời cuối. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị cho thế hệ Yaris hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Mẫu xe gia đình nào có trang bị an toàn tốt nhất hiện nay? 28/03/2026 10:24 Mang lại cảm giác an toàn trên mọi địa hình, VinFast VF 8 là lựa chọn của nhiều khách hàng Việt cho các chuyến đi xa. Trong tháng 3/2026, mẫu xe này càng trở nên dễ tiếp cận nhờ loạt ưu đãi chuyển đổi xanh từ VinFast.