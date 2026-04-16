Người dân Lào rộn ràng đón Tết cổ truyền Bunpimay 2026

(Baohatinh.vn) - Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane, lễ rước Phật được tổ chức trang trọng đi qua các tuyến phố trung tâm quận Chanthabouly, với sự tham gia của nhiều khối diễu hành. Dọc hai bên đường, đông đảo người dân và du khách tham gia nghi thức té nước cầu may, tạo nên không khí phấn khởi, rộn ràng. (Ảnh: Vientiane Times)
Tại Luang Prabang, người dân tham gia lễ đắp tháp cát – một hoạt động truyền thống đặc sắc trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Theo đó, người dân cùng nhau vun đắp các tháp cát, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết cộng đồng. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần nhắc nhở mỗi người hướng thiện, thành kính hướng về Đức Phật, cầu mong những điều tốt lành. (Ảnh: Lao Security News)
Tuyến phố cổ Sisavangvong, nằm ngay trung tâm Luang Prabang, trở thành tâm điểm của các hoạt động té nước. Đây là hoạt động mang ý nghĩa gột rửa những điều không may của năm cũ, cầu mong một năm mới bình an, may mắn và thuận lợi. Hàng nghìn người dân cùng du khách quốc tế hòa mình vào không khí lễ hội, tạo nên khung cảnh sôi động, rực rỡ sắc màu. (Ảnh: Lao Security News)
Hòa trong không khí sôi động đón Tết Bunpimay diễn ra trên khắp đất nước Lào, ngày 15/4, tỉnh Khammouane đã tổ chức hoạt động “Đạp xe lễ Phật 9 chùa” tại thị xã Thakhek. Đoàn xuất phát từ trung tâm thị xã, di chuyển qua 9 ngôi chùa tiêu biểu trên địa bàn. Hoạt động không chỉ góp phần tạo không khí phấn khởi trong dịp Tết cổ truyền mà còn nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống. (Ảnh: Lao National Radio)
Tết Bunpimay không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới mà còn là dịp để người dân Lào bày tỏ lòng tri ân, hướng về cội nguồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Lao Security News)
(Theo Vientiane Times, Lao Security News, Lao National Radio)
