Người trẻ Hà Tĩnh làm sống động lịch sử trên không gian số

Chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như: "Di tích Ngã ba Đồng Lộc", "Lịch sử Hà Tĩnh", "Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông", "Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du", "Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót"... trên TikTok hoặc Facebook, người dùng dễ dàng bắt gặp nhiều bài viết do các bạn trẻ Hà Tĩnh thực hiện. Đa số sản phẩm là những video có thời lượng ngắn, khai thác di tích và sự kiện lịch sử bằng hình ảnh trực quan, ngôn ngữ gần gũi. Nhiều video, hình ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận, chia sẻ, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương đến với mọi người.

Việc ứng dụng công nghệ số đang mở ra cách tiếp cận mới đối với các giá trị văn hóa của Hà Tĩnh.

Qua những lần "đặt chân" đến các địa chỉ đỏ, anh Nguyễn Ngọc Duy (SN 2002, phường Trần Phú) quyết định kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hoá Hà Tĩnh trên kênh TikTok "Duy thích đi". Với Duy, mỗi sản phẩm không chỉ là cách chia sẻ kiến thức mà còn là tình yêu dành cho quê hương và sự tri ân đối với thế hệ đi trước.

"Đến nay, tôi đã thực hiện gần 100 video về các di tích, danh nhân, sự kiện cùng những câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa Hà Tĩnh. Các sản phẩm do tôi tự lên ý tưởng, ghi hình và hoàn thiện bằng điện thoại. Điều tôi mong muốn không phải là tạo ra những video có thật nhiều lượt xem, mà là sau mỗi sản phẩm sẽ có thêm một người hiểu hơn về quê hương, về những con người đã hy sinh để gìn giữ mảnh đất này" - Ngọc Duy chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Duy dành thời gian tìm hiểu tư liệu, ghi hình tại các địa chỉ đỏ để kể lại những câu chuyện về quê hương trên nền tảng số.

Có hơn 2 năm kinh nghiệm thực hiện các nội dung về lịch sử trên nền tảng số, chị Nguyễn Thục An (xã Mai Phụ) cho rằng, sức hấp dẫn của một sản phẩm không chỉ nằm ở hình ảnh, cách thể hiện mà còn ở sự cẩn trọng trong từng thông tin được truyền tải.

Chị An cho biết: "Làm nội dung về lịch sử không giống nhiều chủ đề khác, bởi chỉ một chi tiết chưa chính xác cũng có thể khiến người tiếp cận hiểu sai câu chuyện. Vì vậy, trước mỗi chuyến ghi hình, tôi đều dành thời gian tìm hiểu tư liệu từ nhiều nguồn chính thống, chuẩn bị kỹ nội dung và đối chiếu thông tin để mỗi video không chỉ tạo được sự hấp dẫn mà còn truyền tải đúng những giá trị cốt lõi của từng di tích”.

Không chỉ thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng số, những video này còn góp phần làm mới cách công chúng tiếp cận các giá trị quá khứ. Qua hình ảnh trực quan và những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, các di tích, danh nhân và sự kiện không còn là những tư liệu khô cứng mà trở thành những lát cắt sinh động của đời sống. Với nhiều người con xa quê, đó còn là dịp để tìm lại ký ức, cảm nhận rõ hơn những giá trị gắn bó với nơi mình sinh ra và lớn lên.

﻿ Những video đăng tải lên mạng được người trẻ trải nghiệm và ghi hình thực tế.

Theo dõi nhiều nội dung về lịch sử do người trẻ Hà Tĩnh thực hiện trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Thanh (quê gốc xã Thiên Cầm, hiện sinh sống tại Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi chuyển ra Hà Nội sinh sống đã hơn 10 năm. Mỗi lần xem những video về di tích, danh nhân hay các câu chuyện gắn với Hà Tĩnh, tôi lại có cảm giác như được trở về quê nhà. Nhiều địa điểm từng gắn với tuổi thơ, nhiều câu chuyện trước đây chỉ được nghe ông bà, cha mẹ kể nay được tái hiện bằng hình ảnh sinh động khiến tôi càng thêm xúc động và tự hào. Tôi cũng thường gửi những video này cho người thân, bạn bè và các con cùng xem để mọi người hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của quê hương".

Có thể thấy, việc người trẻ Hà Tĩnh làm phong phú nội dung lịch sử trên các nền tảng số đang tạo nên một phương thức lan tỏa giá trị truyền thống phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại. Những video ngắn, được đầu tư về nội dung và hình ảnh không chỉ góp phần giới thiệu các di tích, nhân vật lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Những video ngắn do người trẻ thực hiện đang góp phần đưa các di tích, danh nhân và giá trị văn hóa Hà Tĩnh đến gần hơn với cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, việc truyền tải lịch sử trên mạng xã hội cũng đặt ra không ít thách thức như sử dụng thông tin thiếu kiểm chứng, cắt ghép tư liệu hoặc chạy theo xu hướng câu tương tác. Điều này có thể dẫn đến nhận thức sai lệch về các sự kiện lịch sử nếu không được kiểm soát. Vì vậy, mỗi nhà sáng tạo nội dung cần đề cao trách nhiệm, khai thác thông tin từ các nguồn chính thống và tôn trọng sự thật lịch sử để mang đến cho người xem những nội dung chính xác, khách quan và giàu giá trị giáo dục.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc người trẻ chủ động kể lại những câu chuyện về quê hương bằng các sản phẩm số là tín hiệu tích cực. Khi được đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức, những video ngắn không chỉ góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Tĩnh mà còn trở thành cầu nối giúp quá khứ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ truyền thống cho các thế hệ mai sau. Cô Trần Thị Anh - giáo viên Trường TH&THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên)