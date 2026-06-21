Nhiều dịch vụ “ăn theo” mùa World Cup

Không chỉ người hâm mộ háo hức chờ đón những trận cầu đỉnh cao của World Cup 2026 mà nhiều loại hình dịch vụ cũng nhanh chóng bắt nhịp với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Từ các siêu thị điện máy, quán cà phê đến nhà hàng ăn uống đều tung nhiều chương trình, sản phẩm và dịch vụ mới nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của khách hàng.

Các siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Tĩnh tung khuyến mãi lớn mùa World Cup 2026.

Những ngày này, tại hệ thống siêu thị điện máy Mediamart Hà Tĩnh, không khí mua sắm trở nên nhộn nhịp hơn. Nắm bắt nhu cầu nâng cấp thiết bị giải trí của người dân trong mùa World Cup, đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sâu cho các dòng tivi, đặc biệt là các sản phẩm màn hình lớn.

Theo ghi nhận, các mẫu tivi “big size” từ 70-85 inch đang được khách hàng đặc biệt quan tâm bởi khả năng mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động. Doanh số bán hàng trong thời gian diễn ra các chương trình khuyến mãi tăng từ 200-300% so với ngày thường.

Nhiều khách hàng có nhu cầu mua mới hoặc "lên đời" tivi để có trải nghiệm trọn vẹn trong mùa World Cup.

Anh Võ Chí Đại - Giám đốc điều hành Mediamart Hà Tĩnh cho biết: “World Cup luôn là dịp nhu cầu mua sắm thiết bị điện tử, đặc biệt là tivi tăng cao. Nhiều gia đình lựa chọn mua mới hoặc nâng cấp các dòng màn hình lớn để có những trải nghiệm tốt nhất khi theo dõi các trận đấu. Chúng tôi triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu đó".

Không chỉ các siêu thị điện máy, từ sức nóng của World Cup, các quán cà phê - điểm hẹn quen thuộc của người yêu bóng đá cũng tích cực nâng cấp dịch vụ để thu hút khách hàng.

Quán Relax Coffee đầu tư màn hình lớn để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Tại Relax Coffee (phường Thành Sen) - một địa chỉ quen thuộc của giới trẻ trên địa bàn, chủ quán đã đầu tư hệ thống tivi kết hợp chiếu màn hình cỡ lớn 240 inch và dàn âm thanh chất lượng cao nhằm mang đến không khí cổ vũ sôi động nhất. Không gian rộng rãi, thoáng mát giúp khách hàng vừa thư giãn, vừa hòa mình vào những phút giây kịch tính của các trận cầu đỉnh cao.

Bên cạnh đó, quán cũng bổ sung nhiều loại đồ uống mới trong thực đơn, từ cà phê đậm vị giúp người hâm mộ tỉnh táo trong các trận đấu đêm khuya đến các loại trà trái cây giải nhiệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Anh Nguyễn Thành Long - chủ Relax Coffee chia sẻ: “Dù thời gian thi đấu của nhiều trận khá muộn, thậm chí vào rạng sáng nhưng người hâm mộ vẫn đến quán để theo dõi và cổ vũ đội bóng mình yêu thích. Chúng tôi luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất để mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.”

Khách hàng ăn đêm và thưởng thức các trận cầu đỉnh cao tại quán ăn Hoàng Sanh.

Sức nóng của ngày hội bóng đá thế giới cũng lan tỏa đến các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Nhiều cơ sở đã sửa chữa, nâng cấp không gian phục vụ, bổ sung các món ăn đêm phù hợp với nhu cầu của khách trong thời gian diễn ra World Cup.

Tại quán ăn Hoàng Sanh (phường Thành Sen), chủ cơ sở đã đầu tư chỉnh trang lại không gian, lắp đặt thêm màn hình cỡ lớn để phục vụ thực khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa theo dõi các trận đấu. Cùng với đó, thực đơn được bổ sung nhiều món phù hợp cho các buổi xem bóng đá kéo dài.

Anh Trần Hữu Mạnh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Nhiều trận đấu diễn ra khá muộn nhưng tôi vẫn cùng bạn bè đến quán ăn đêm để xem bóng đá. Vừa được thưởng thức những món ăn ngon, vừa hòa mình vào không khí sôi động với những người xung quanh khiến cảm xúc khác hẳn khi xem ở nhà".

World Cup không chỉ là ngày hội của người hâm mộ bóng đá mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh cho nhiều ngành nghề dịch vụ. Những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, không gian xem bóng đá được đầu tư bài bản cùng các dịch vụ đi kèm phong phú đang góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn để tận hưởng trọn vẹn mùa World Cup năm nay.