Can Lộc mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm OCOP

Các cửa hàng OCOP tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ đạt doanh thu ổn định, tạo việc làm mà còn góp phần quảng bá, tiêu thụ tốt các sản phẩm OCOP trong và ngoài huyện.

Video: Sản phẩm được bày bán, giới thiệu tại các cửa hàng OCOP ở Can Lộc.

Được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2020, Cửa hàng thực phẩm sạch Hồng Cẩm (tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc) của chị Vũ Thị Hồng Cẩm (SN 1988) là nơi bày bán các sản phẩm OCOP nổi bật của địa phương, được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Cửa hàng hiện có hơn 10 sản phẩm OCOP của huyện Can Lộc, tiêu biểu như: cam Thanh Hiền; dưa lưới Đồng Yên; giò me, giò lụa Trường An… Bên cạnh đó, cửa hàng còn bày bán hơn 20 sản phẩm OCOP của nhiều địa phương khác trong tỉnh như: nem chua Ý Bình (Hương Sơn); giò me Tiến Giáp (Hương Khê); giò chả Thành Duẩn (Thạch Hà)…

Chị Vũ Thị Hồng Cẩm tư vấn kỹ về sản phẩm Chẻo bà Châu cho khách hàng.

“Chất lượng đảm bảo và giá cả phải chăng là những yếu tố mà đa số khách hàng quan tâm. Do vậy, chúng tôi đã đề ra một số tiêu chuẩn khi nhập hàng. Những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ từ chối nhập và góp ý thêm cho các cơ sở sản xuất. Chính vì thế, hàng hóa tại cửa hàng đều đạt chất lượng, được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng”, chị Cẩm khẳng định.

Bên cạnh các sản phẩm OCOP, Cửa hàng Hồng Cẩm còn kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sạch do gia đình tự chế biến, thu mua, như: ram cuốn, ức gà, chân gà, cá thu nướng… và một số nông sản sạch của bà con nông dân trên địa bàn.

Với các sản phẩm đa dạng, sự chặt chẽ trong khâu nhập hàng hóa đầu vào, Cửa hàng thực phẩm sạch Hồng Cẩm đã dần chiếm được lòng tin của khách hàng, từ đó có được lượng khách ổn định, cho lợi nhuận trung bình khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc phối hợp cùng Hội Nông dân huyện và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tổ chức lễ khai trương Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền Luận Thắng tại thị trấn Nghèn (tháng 4/2023).

Được khai trương vào cuối tháng 4 vừa qua, Cửa hàng Luận Thắng (số 6, đường Phan Kính, thị trấn Nghèn) của anh Phan Đình Thắng (SN 1983) đang bày bán khoảng 90 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và các nông sản, thực phẩm, hoa quả sạch.

Hiện, cửa hàng có hơn 20 sản phẩm OCOP của huyện Can Lộc, được khách hàng tin dùng như: tinh bột nghệ An Tâm; bánh đa bà 9; cu đơ Hạnh Toàn; nem chua Hoài Võ… Ngoài ra, cửa hàng còn có gần 70 sản phẩm OCOP trong tỉnh, một số sản phẩm bán chạy có thể kể tới gồm: nước mắm Lạch Kèn (Nghi Xuân), hải sản Hoàng Gia Lan (Thạch Hà), mật mía Hiền Võ (TX Hồng Lĩnh)…

Bên cạnh đó, Cửa hàng Luận Thắng còn tìm hiểu, nhập về thêm những sản phẩm OCOP ở ngoại tỉnh như: tinh bột sắn dây chanh leo (Nghệ An), khoai deo Hải Ninh (Quảng Bình) và liên kết cùng Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm để bày bán các sản phẩm hữu cơ.

“Cửa hàng chúng tôi đặc biệt ưu tiên bày bán những sản phẩm OCOP của huyện Can Lộc nhằm quảng bá thương hiệu địa phương. Ngoài ra, tôi thường xuyên tìm hiểu các sản phẩm OCOP chất lượng, các đặc sản vùng miền trên toàn quốc để kinh doanh, giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm mới, có chất lượng cao” - anh Phan Đình Thắng cho hay.

Để thuận tiện cho khách hàng, anh Thắng đang thuê thêm 1 nhân viên giao hàng với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Với lượng khách hàng ổn định, sau khi trừ các chi phí, trung bình mỗi tháng Cửa hàng Luận Thắng thu về nguồn lợi nhuận hơn 10 triệu đồng.

Các sản phẩm OCOP của Can Lộc được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.

Hiện nay, huyện Can Lộc có 26 sản phẩm OCOP 3 sao, 1 sản phẩm OCOP 4 sao. Để thuận tiện đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, những sản phẩm này cần các điểm bày bán, giới thiệu. Chính vì thế, cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm OCOP là nơi lý tưởng để quảng bá sản phẩm, mang sản phẩm từ các cơ sở sản xuất đến tay khách hàng.

Với 4 cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn, những sản phẩm OCOP của huyện Can Lộc đã tiếp cận được tới giỏ hàng của người tiêu dùng địa phương. Những cửa hàng này không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm OCOP trong và ngoài huyện mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho người lao động.

Những cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn do Hội Nông dân huyện Can Lộc phối hợp thành lập nhằm kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của địa phương. Hội cũng thường xuyên theo dõi hoạt động của các cửa hàng, nắm bắt nhu cầu để tiếp tục triển khai, mở rộng tại các khu vực trung tâm của các xã, thị trấn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, liên kết, quảng bá giúp tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ thủ tục thành lập và một số kinh phí phục vụ công tác giới thiệu sản phẩm. Ông Nguyễn Hữu Hài - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Can Lộc

Hoàng Nguyên