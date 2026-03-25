Nữ cán bộ giữ "3 vai" nơi làng biển

Thiên Vỹ
(Baohatinh.vn) - Thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) hôm nay đổi thay rõ nét với sự khang trang, khởi sắc. Kết quả đó có hành trình tâm huyết khơi dậy sức dân của chị Hoàng Thị Tương - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn.

Một ngày tháng 3/2026, chị Hoàng Thị Tương (SN 1970) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phú Nghĩa và cán bộ thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà) đến thăm gia đình bà Trần Thị Hà (SN 1968) và ông Lê Văn Minh (SN 1966) trú cùng thôn.
Hai năm trước, ông Minh bị tai biến, mất khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, chị Hoàng Thị Tương cùng Ban Công tác mặt trận và Chi hội phụ nữ thôn nhiều lần vận động quyên góp, hỗ trợ.
Những sẻ chia kịp thời đã giúp gia đình bà Hà từng bước vượt qua thử thách, dần ổn định cuộc sống. Đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện nhỏ ở thôn Phú Nghĩa nhưng phần nào cho thấy vai trò của người “giữ lửa” - khơi dậy tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng đoàn kết tại làng biển này.
Chị Hoàng Thị Tương quê tại thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà). Sau khi tốt nghiệp THPT và trưởng thành từ phong trào đoàn thanh niên, năm 1993, chị vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một năm sau, chị lập gia đình, về sinh sống tại thôn giáo toàn tòng Trung Nghĩa (xã Lộc Hà). Tại đây, chị được chi bộ tin tưởng giao nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ chi hội phụ nữ thôn gây dựng phong trào phụ nữ vùng giáo.
Năm 2007, gia đình chị Hoàng Thị Tương về sinh sống ở thôn Phú Nghĩa. Sau đó, chị lần lượt đảm nhiệm chức vụ Chi hội phó, sau đó là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn. Từ năm 2020, chị tham gia cấp ủy, giữ cương vị Phó Bí thư Chi bộ. Đến năm 2024, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Nghĩa.
Gần 20 năm gắn bó với cơ sở, chị trở thành “điểm tựa” trong các phong trào của khu dân cư. Vậy nhưng, để đi đến hành trình hôm nay, chị Tương gặp không ít khó khăn, thách thức.
Đặc thù địa bàn dân cư khá đông đúc, toàn thôn có 381 hộ, trong đó có 185 hộ là đồng bào theo đạo Công giáo. Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm của người đảng viên, sự chân thành, gần gũi trong lối sống, chị Hoàng Thị Tương cùng cấp ủy và các đoàn thể đã từng bước tạo dựng niềm tin, khơi dậy sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện các phong trào.
Chị Tương kể: "Tôi bàn bạc với cấp ủy vận động những đảng viên, người cao tuổi có uy tín trong thôn làm hạt nhân tuyên truyền chủ trương, chính sách. Đồng thời, khơi dậy các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế thông qua CLB liên thế hệ tự giúp nhau, tương thân tương ái khi hoạn nạn; thành lập CLB văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần... Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng cởi mở, không phân biệt lương - giáo, mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp của tình làng, nghĩa xóm. Từ đó, các hộ đều chung sức xây dựng phát triển vì mục đích chung".
Nhờ vai trò của người đứng đầu và từ sự đồng thuận của người dân, thôn Phú Nghĩa chuyển mình rõ nét. Năm 2025, tổng thu nhập toàn thôn đạt 90,5 tỷ đồng (tăng 37 tỷ đồng so với năm 2022). Lĩnh vực dịch vụ, ngành nghề và xuất khẩu lao động chiếm tới 90%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/năm, tăng 17 triệu đồng so với năm 2022; phong trào xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực.
Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng nâng cao. Hiện nay, toàn thôn có 96% gia đình văn hóa, 87% gia đình học tập, 47% gia đình thể thao; các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác khuyến học được duy trì hiệu quả, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; quốc phòng – an ninh ổn định.
Chị Phạm Thị Bảo - người dân thôn Phú Nghĩa (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ: “Bất kể gia đình nào trong thôn gặp khó khăn, chị Tương cũng tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ. Từ sự hướng dẫn của chị, chúng tôi thành lập CLB liên thế hệ tự giúp nhau với 68 thành viên, không chỉ tạo quỹ giúp nhau phát triển kinh tế mà còn thường xuyên huy động nhân lực quan tâm hỗ trợ các gia đình neo đơn, gặp hoạn nạn hoặc có việc cưới, việc tang”.
Chị Hoàng Thị Tương trao đổi các nội dung liên quan đến công tác hội với Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà (ngoài cùng bên trái).

Với nhiều cống hiến cho tập thể, thời gian qua, chị Hoàng Thị Tương đã được các cấp, ngành khen thưởng về thành tích nổi bật trong công tác. Trong đó, năm 2025, chị là một trong 95 nữ đảng viên tiêu biểu toàn tỉnh được Hội LHPN tỉnh biểu dương vì có nhiều đóng góp xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Chị Hoàng Thị Tương là cán bộ cơ sở rất tâm huyết, trách nhiệm, luôn sâu sát với dân. Cách làm việc mềm dẻo, thuyết phục nhưng quyết liệt của chị đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, nhất là ở địa bàn có đông bà con Công giáo như thôn Phú Nghĩa.

Bà Phan Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà.

