Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Lặng lẽ, nhanh nhạy, linh hoạt, dũng cảm là nét phác họa về những người làm công tác cứu hộ - cứu nạn ở biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh).

Hằng ngày, ông Nguyễn Trọng Đàm phải lên, xuống chòi cứu hộ bờ biển gần 20 lần để quan sát.

Để bảo đảm an toàn cho hàng nghìn du khách thập phương từ mọi miền đất nước đến nghỉ dưỡng, từ đầu mùa du lịch, 6 thành viên trong Đội Cứu hộ - cứu nạn (CHCN) bờ biển thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm đã phải ngày đêm túc trực. Trực diện với nắng gió là chuyện thường ngày của họ.

Một ngày làm việc CHCN bờ biển của ông Nguyễn Trọng Đàm bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 8 giờ tối. Công việc chính của ông là cắm cờ báo hiểm và trèo lên chòi cứu hộ để quan sát.

Cầm trong tay chiếc ống nhòm mà những người CHCN ví là “bảo bối”, ông Đàm nói: “Chúng tôi vẫn nói vui với nhau, làm nghề này thật sướng khi suốt ngày được ngắm biển cả, đón gió khơi. Nói vui vậy thôi chứ mỗi lần lên chòi là chúng tôi rất căng thẳng.

Chúng tôi luôn nỗ lực quan sát thật bao quát, thật kỹ lưỡng để kịp thời đảm bảo an toàn cho du khách. Ngày nào bước xuống khỏi đài quan sát mà bãi biển vẫn bình yên thì chúng tôi mới thanh thản”.

Với chiếc ống nhòm quen thuộc, ông Đàm quan sát kỹ từng khu vực du khách tắm biển.

Hơn 5 năm làm nghề cứu hộ bờ biển, ông Đàm đã chứng kiến hàng chục vụ du khách bị đuối nước và không dưới 10 lần ông bế nạn nhân từ dưới biển lên bờ hô hấp nhân tạo, kịp thời cứu được mạng sống của họ trong tích tắc.

Ông kể: vào dịp 30/4/2019, ông đã cứu sống được 1 học sinh bị đuối nước khi đang tắm. Hôm ấy, khoảng 10 giờ trưa, bãi tắm Thiên Cầm đã vãn người. Như thường lệ, ông ngồi trên đài quan sát đưa ống nhòm “lướt” một lượt dọc bãi biển thì phát hiện một nhóm học sinh đang tắm cách chòi quan sát khoảng 200m. Bỗng có 4 em chạy ngược lên bờ kêu thất thanh: “Có người đuối nước”.

“Không chút do dự, tôi vội chạy nhanh ra chỗ các cháu rồi lao xuống biển, lúc cứu được lên, cháu ấy đã bất tỉnh. Tôi vội vác ngược đầu cháu ấy chạy dọc bãi biển cho nước biển ọc ra ngoài. Trong ít phút diệu kỳ, cháu ấy đã được bình an...” - ông Đàm xúc động nhớ lại.

Là Đội trưởng Đội CHCN bờ biển, anh Phạm Văn Quyết (bên phải) luôn đồng hành cùng anh em trong mỗi giờ làm việc.

Cũng như ông Đàm, trong suốt những năm làm nghề CHCN bờ biển, anh Phạm Văn Quyết - Đội trưởng Đội CHCN bờ biển đã trải qua nhiều cảm xúc khi du khách gặp nạn. Đặc biệt, anh cùng các đồng nghiệp đã gặp không ít trường hợp “dở khóc, dở cười”.

Anh cho biết: “Người đến tắm biển đa số họ không hiểu về qui tắc an toàn khi tắm, rất nhiều trường hợp say xỉn vẫn “lao” xuống biển để giải nhiệt. Có người bơi ra khỏi cột cờ báo hiểm, hoặc không mặc áo phao nhưng cứ bơi ra xa. Gặp những trường hợp này, chúng tôi buộc phải bơi ra cứu họ đưa vào bờ và yêu cầu chấp hành nghiêm qui định. Có người say xỉn, khi nhắc nhở họ còn đòi đánh, lúc đó mình đành phải nén giận để cứu họ đã…”.

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa du lịch, những người làm công tác CHCN phải thường xuyên túc trực trên bờ biển.

Theo chia sẻ của Đội CHCN, khó khăn nhất của việc cứu hộ bãi biển là tầm quan sát, những ngày này, du khách đến bãi biển Thiên Cầm rất đông nên ngồi trên chòi cứu hộ cũng không thể nào quan sát hết được. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa du lịch, bên cạnh trực ở chòi để quan sát, Đội CHCN còn tuần tra dọc bãi biển để nắm tình hình.

Anh Quyết cho biết thêm: “Mặc dù được trang bị ống nhòm và các phương tiện phục vụ cho cứu hộ, song cũng không thể phát hiện được tất cả các vụ đuối nước. Có nhiều trường hợp bơi ra xa và bị cuốn vào vùng nước xoáy mất tích, như vậy chúng tôi không kịp trở tay. Vì vậy, khi phát hiện có người bơi ra ngoài cột cờ đen báo hiểm là chúng tôi tuýt còi và yêu cầu quay lại”.

Để nâng cao nhận thức cho du khách, Đội CHCN bờ biển thường xuyên nhắc nhở du khách không bơi quá cột cờ báo hiểm và phải vào bờ lúc trời xẩm tối. Trong ảnh: Ông Tô Đức Cương nhắc nhở du khách không cho các con bơi ra quá cột cờ báo hiểm.

Việc cứu hộ bãi biển không chỉ diễn ra ban ngày, mà ngay cả khi màn đêm buông xuống, họ vẫn phải thao thức cùng với biển.

Nước da đen sạm, giọng nói mặn mòi vị biển, ông Tô Đức Cương cho biết: “Chúng tôi phải đi dọc bờ biển nhắc nhở họ vào để tránh xẩy ra những điều không may, khi nào người lên hết, chúng tôi mới yên tâm trở về nhà…”.

Với những người làm công tác CHCN, sự an toàn của du khách chính là niềm vui của họ.

“Với những người làm công tác CHCN bờ biển, dù ngồi trên đài cao dưới cái nắng cháy da cháy thịt hay tuần tra biển đêm đều nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn yêu nghề, yêu đời. Bởi, ngoài mưu sinh, chúng tôi còn có một niềm vui chưa bao giờ vơi cạn là giữ gìn sinh mệnh cho những người gặp nạn trên biển…” - ông Cương tâm sự.

Với chiều dài bãi tắm gần 1 km, từ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến nay, bãi biển Thiên Cầm đã có gần 40 nghìn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Hiện tại, lực lượng của Đội CHCN mỏng nên công việc khá vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định, đảm bảo an toàn cho du khách là trên hết. Ngoài việc trang bị các thiết bị CHCN như: mô tô nước, phao cứu hộ, ống nhòm, Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm thường xuyên chỉ đạo Đội CHCN tăng cường công tác giám sát, tuần tra bãi biển để đảm bảo an toàn cho du khách Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng BQL Khu du lịch Thiên Cầm

Văn Chung