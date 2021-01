Cựu bí thư đoàn ở Hà Tĩnh 23 lần tham gia hiến máu cứu người

Có 23 lần tham gia hiến máu cứu người, anh Phan Viết Điệp (SN 1980 ở tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) từng được tuyên dương 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc...

Gặp anh Phan Viết Điệp, ai cũng bất ngờ với bảng thành tích những lần tham gia hiến máu tình nguyện của anh. Từ năm 1999 đến nay, anh Phan Viết Điệp đã có 23 lần tham gia hiến máu cứu người, bao gồm cả những lần tham gia qua kênh ngân hàng máu sống và qua phong trào hiến máu nhân đạo của đoàn thanh niên.

Anh Phan Viết Điệp (ở tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên) có 23 lần hiến máu cứu người.

“Cơ duyên” dẫn anh Điệp đến với những lần tham gia hiến máu cứu người là từ khi anh tham gia công tác đoàn tại địa phương.

“Sau khi học xong khóa trung cấp mỹ thuật, trở về địa phương, tôi tham gia công tác đoàn tại thị trấn Cẩm Xuyên. Năm 1999, khi đang làm Phó Bí thư Đoàn thị trấn Cẩm Xuyên, tôi tham gia hiến máu lần đầu tiên. Từ đó, năm nào tôi cũng tham gia hiến máu tại các phong trào hiến máu nhân đạo của đoàn thanh niên” – anh Phan Viết Điệp cho biết.

Một số giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện được anh Điệp cất giữ.

Năm 2013, sau khi đã quá tuổi để tham gia công tác đoàn tại địa phương, anh Phan Viết Điệp “đầu quân” cho Công ty CP May Hà Tĩnh (Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh).

Tại đây, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Phan Viết Điệp tiếp tục làm Bí thư Chi đoàn Công ty CP May Hà Tĩnh. Năm 2018, Công ty CP May Hà Tĩnh thoái vốn, anh Điệp chuyển sang công tác tại Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên).

Anh Phan Viết Điệp trực tiếp hiến máu cứu bệnh nhân Lê Văn M. bị xuất huyết dạ dày vào ngày 15/1.

Thời điểm hiện tại, anh Phan Viết Điệp không còn tham gia công tác đoàn nhưng hoạt động hiến máu cứu người vẫn được anh duy trì đều đặn.

Mới đây nhất, vào lúc 20h30" ngày 15/1, qua câu lạc bộ ngân hàng máu sống, anh Phan Viết Điệp đã trực tiếp hiến máu cứu sống bệnh nhân Lê Văn M. (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) bị xuất huyết dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Phan Viết Điệp (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn viên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tham gia phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018.

Trải lòng về việc thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, anh Phan Viết Điệp chia sẻ: “Ngày xưa, bố tôi từng bị tai nạn phải đi cấp cứu và may mắn được người khác cho máu nên được cứu sống. Sau lần đó, tôi bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Những lần tham gia hiến máu trực tiếp qua kênh ngân hàng máu sống, chứng kiến bệnh nhận được cứu sống nhờ những giọt máu mà mình cho đi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục tham gia công việc ý nghĩa này”.

Hiện đang làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu MTV, không còn tham gia công tác Đoàn nhưng anh Điệp vẫn duy trì hoạt động hiến máu cứu người.

Trong 5 lần anh Phan Viết Điệp trực tiếp hiến máu qua kênh ngân hàng máu sống, lần thì anh trực tiếp cho máu bệnh nhân nữ bị băng huyết do mang thai ngoài dạ con, lần thì anh “tiếp máu” cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông… Và có những lần là “tiếp máu” cho bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu do xuất huyết dạ dày.

Sau mỗi lần trực tiếp hiến máu, người nhà bệnh nhân thường tìm gặp để cảm ơn nhưng anh chưa bao giờ nhận. Với anh Điệp, mỗi lần cho máu, anh cảm thấy hạnh phúc khi đâu đó trong cuộc đời này, dòng máu của mình đang hòa chung vào nhịp thở của người khác, đem lại cho họ sức khỏe và sự sống.

Một số giấy khen, bằng khen và cúp vinh danh của anh Phan Viết Điệp trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Trong chuỗi hành trình tham gia hiến máu cứu người của mình, anh Phan Viết Điệp từng được tôn vinh là 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc (năm 2010). Quá trình công tác đoàn tại địa phương cũng như tại Công ty CP May Hà Tĩnh, anh Phan Viết Điệp cũng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen vì đã có đóng góp nhiều cho công tác Đoàn và phong trào hiến máu tình nguyện.

Anh Lê Thành Luân – Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên cho biết: “Anh Phan Viết Điệp là một thành viên tích cực của câu lạc bộ ngân hàng máu sống huyện Cẩm Xuyên. Hành động nhiều lần hiến máu cứu người của anh Điệp là một hành động đẹp cần được nêu gương để từ đó góp phần lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng”.

Phan Trâm