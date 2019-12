Lắng đọng chương trình nghệ thuật “Linh khí Sông Nghèn”

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng 550 năm huyện Can Lộc - Hà Tĩnh với chủ đề “Linh khí Sông Nghèn" đã tái hiện chặng đường 550 năm hình thành và phát triển của một vùng quê đầy huyền thoại và trầm tích văn hóa, lịch sử.

Chương trình gồm 3 chương: Lung linh miền cổ tích; Những bài ca bất tử; Đất lộc nở hoa, do các nghệ sỹ, diễn viên đến từ Nhà hát Dân ca Nghệ An và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

Chương 1 - Lung linh miền cổ tích bắt đầu với thuở vua Hùng dựng nước, Can Lộc nằm trong lãnh thổ Bộ Cửu Đức với các tên gọi Phù Lĩnh, Việt Thường, Hà Hoàng, Phi Lộc. Năm 1469, vua Lê Thánh Tông định bản đồ của cả nước, tên huyện Thiên Lộc ra đời. Thời nhà Nguyễn năm Tự Đức thứ 15 (năm 1862) đổi tên thành huyện Can Lộc. (Ảnh: Tiết mục “Can Lộc linh thiêng” của nhạc sỹ Hoàng Thành do ca sỹ Đăng Thuật và tốp múa trình bày)

Câu chuyện nàng công chúa Diệu Thiện rũ bụi trần tìm chốn tu hành được tái hiện qua ca khúc“Hương Tích tự” của nhạc sỹ Ngọc Thịnh, ca sỹ Quỳnh Anh biểu diễn

Can Lộc – đất học, quê hương của khí võ, hồn văn. Võ lừng lẫy non sông, văn nức lòng thiên hạ...

Vì nợ nước chưa đền, thù nhà chưa trả, võ tướng Đặng Dung đã thốt lên bài thơ: “Cảm Hoài” cho tỏ chí làm trai

Ca khúc "Đất học” của nhạc sỹ Hoàng Thành do ca sỹ Thanh Tài thể hiện cùng lớp múa hát ca ngợi miền quê, giàu lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, hiếu học

Chương II: Những bài ca bất hủ, tái hiện miền quê Can Lộc với bề dày truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng. Mỗi tấc đất, ngọn cỏ, mỗi xóm làng còn in đậm chứng tích của một thời máu lửa

Can Lộc là nơi đi đầu hưởng ứng phong trào Cần Vương của cha con Nguyễn Trang, Nguyễn Hét dưới cờ nghĩa Phan Đình Phùng. Tiên phong trong các cuộc vận động Đông Du, Duy Tân, Phục Việt, chống thuế Trung kỳ. Đây cũng là nơi mà hàng ngàn người dân nghèo sớm vùng lên đòi giảm thuế, giảm sưu; đòi cơm áo, gạo tiền. Cầm cuốc, thuổng, gậy gộc đứng lên làm cách mạng

Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vùng đất này là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tất cả vì miền Nam ruột thịt.

Trải hai cuộc chiến tranh không hề ngơi nghỉ, Can Lộc có 2400 liệt sỹ, 3100 thương bệnh binh, 187 Mẹ Việt nam anh hùng, 6 anh hùng lực lượng vũ trang. Tất cả các xã, thị trấn là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thiên Lộc và Quang Lộc là hai đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Chương III - Đất lộc nở hoa được mở đầu với ca khúc “Bay trên đôi cánh phượng hoàng”

Phố mới mọc lên những khu thương mại, nông thôn mới đã về từng ngõ xóm đường thôn. Đồng Lộc đạn bom xưa nay đã thành thị trấn, thị trấn Nghèn đã đạt tiêu chí đô thị loại 4 và huyện Can Lộc đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đảng bộ và nhân dân Can Lộc nguyện đồng sức, đồng tâm công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng quê hương đổi mới

550 năm hành trình người và đất, từ những trang cổ tích đến những bản hùng ca bất khuất, từ truyền thống cha ông, từ hồn thiêng địa linh nhân kiệt, cho cháu con hôm nay vững bước tới tương lai.

Đình Nhất - Thúy Ngọc