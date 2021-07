Ngàn đóa hoa sen dâng mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang huyện Can Lộc

Gần 1.000 đóa hoa sen trong chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ” đã được các đoàn viên thanh niên dâng lên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)

Chương trình diễn ra sáng nay (25/7), do Huyện đoàn Can Lộc, Chi đoàn Công an huyện và Viettel Can Lộc phối hợp tổ chức.

Với lòng tri ân, biết ơn các anh hùng, liệt sỹ, các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau gắn bình hoa lên mộ,

... vệ sinh, lau dọn các phần mộ

và dâng lên mỗi phần mộ một đóa sen hồng với cả tấm lòng thành kính.

Mỗi đóa hoa sen không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân với những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Nhân dân hôm nay mà còn giáo dục cho đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Anh Đức