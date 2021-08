Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

Không chỉ được đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, bác sỹ Nguyễn Thị Hương - Trưởng khoa Khám bệnh (Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) còn được người dân yêu mến bởi luôn quan tâm đến cuộc sống của những bệnh nhân nghèo.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương - Trưởng khoa Khám bệnh (Trung tâm Y tế Can Lộc)

Ấn tượng với những câu chuyện từ các bệnh nhân kể lại về nữ bác sỹ từ tâm Nguyễn Thị Hương - Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, tôi đã đến gặp chị. Tại đây, tôi gặp một cụ bà mang vào biếu bác sỹ Hương mấy quả thị vừa chín. Bà là Trần Thị Công (82 tuổi, ở tổ dân phố 2, thị trấn Nghèn) - một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Công chia sẻ: “Ở đây, bệnh nhân ai cũng quý mến bác sỹ Hương. Không chỉ tận tình khám chữa bệnh mà còn năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Đau ốm thường xuyên nên một năm tôi phải nằm viện 5-6 lần. Trong khi con trai tôi nằm một chỗ, con dâu đã mất, 4 đứa cháu còn nhỏ dại. Tôi không có người nhà chăm sóc nên bác sỹ thương lắm, chia sẻ với tôi rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất. Sự quan tâm đó đã tiếp thêm năng lượng để tôi chiến đấu với bệnh tật”.

Bà Trần Thị Công mang quả thị trong vườn đến cảm ơn bác sỹ Hương trước lúc xuất viện.

Không chỉ bà Công, nhiều năm qua, bác sỹ Nguyễn Thị Hương là chỗ dựa tin cậy của nhiều bệnh nhân nghèo, tiêu biểu như hoàn cảnh của 2 chị em Từ Thị Dần (SN 1974) và chị Từ Thị Tứ (SN 1976) ở thôn Văn Cử (xã Xuân Lộc, Can Lộc).

Chị Dần và chị Tứ mồ côi, trí tuệ kém phát triển. Năm 2015, chị Dần bị ngã và hôn mê, người làng đưa vào bệnh viện, bác sỹ Hương không chỉ tận tình điều trị mà còn vận động kêu gọi hỗ trợ cho chị Dần, chị Tứ 60 triệu đồng để ổn định cuộc sống.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương (thứ 3 từ phải sang) tham gia chương trình bữa ăn tình thương dành cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế Can Lộc. Ảnh: Nhóm từ thiện Minh Tâm Hà Tĩnh cung cấp.

Với tâm nguyện giúp đỡ được nhiều bệnh nhân nghèo, cuối năm 2020 vừa qua, bác sỹ Nguyễn Thị Hương đã cùng bạn bè, đồng nghiệp là các giáo viên, y, bác sỹ trong tỉnh thành lập Nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh với 18 thành viên.

Sau 8 tháng hoạt động, đến nay, nhóm đã thực hiện hàng chục chương trình giúp đỡ bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh éo le, hỗ trợ lực lượng chống dịch COVID-19... với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, nhóm dành một số quỹ cố định để thực hiện chương trình bữa cơm cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế Can Lộc vào thứ 3 hằng tuần. Đến nay, chương trình đã thực hiện được 30 bữa cơm, với hơn 2.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo.

Nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh do chị Nguyễn Thị Hương làm trưởng nhóm kêu gọi quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19 trong dịp vừa qua. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Trường Sinh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Trong suốt 25 năm cống hiến trong ngành y, bác sỹ Nguyễn Thị Hương luôn là tấm gương sáng về ý chí vươn lên trong chuyên môn. Đặc biệt, bác sỹ Hương còn được bệnh nhân yêu quý vì luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ bệnh nhân nghèo”.

Xem lại hành trình chinh phục các học vị chuyên môn của nữ bác sỹ sinh năm 1974 tại phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh), tôi càng thêm khâm phục chị. Năm 1996, tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Nghệ An, chị được điều về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Can Lộc (nay là Trung tâm Y tế Can Lộc). Không dừng lại ở vai trò một y sỹ đa khoa, năm 2002, chị ôn luyện và thi đỗ vào Trường Đại học Y Huế.

Sau khi tốt nghiệp, chị Hương về công tác tại đơn vị với vai trò bác sỹ và được giao chức vụ Phó Trưởng Khoa Nội. Từ năm 2009 đến 2012, chị lại tiếp tục học bác sỹ chuyên khoa I, chuyên ngành da liễu.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương - Trưởng khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế Can Lộc luôn được đồng nghiệp nể phục, quý mến.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương cho biết: “Công tác trong ngành y ở tuyến huyện nhiều năm, tôi gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo, bệnh nặng nhưng lại không có điều kiện để lên tuyến trên khám và điều trị. Những lúc đó, tôi ước mình có đủ kiến thức chuyên môn để điều trị tại chỗ cho bệnh nhân. Suy nghĩ đó thúc đẩy tôi quyết tâm để ôn tập và thi đỗ vào Trường Đại học Y Huế, sau này học lên bác sỹ chuyên khoa I".

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa I, chuyên ngành da liễu, Trường Đại học Y Huế, từ năm 2012, bác sỹ Nguyễn Thị Hương được đề bạt lên làm Trưởng khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế Can Lộc.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương cùng đồng nghiệp khám bệnh cho bệnh nhân.

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua, là Trưởng khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện, bác sỹ Nguyễn Thị Hương nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn việc khám bệnh cho Nhân dân ở tuyến “hậu phương”. Tuy công việc vô cùng bận rộn nhưng bằng cách của mình, chị vẫn tích cực tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và bà con trong khu cách ly.

Chị Hương chia sẻ: “Hơn 3 tháng qua, để cáng đáng phần công việc của các cán bộ, nhân viên được điều vào tổ chống dịch, tôi không nghỉ ngày nào. Tuy không ở tuyến đầu nhưng đó cũng là cách tôi chia sẻ với các đồng nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay".

“Mỗi lần đọc lại lời Bác Hồ dạy về y đức, tôi đều tự dặn mình phải luôn phấn đấu rèn luyện, cống hiến cho con đường mà tôi đã chọn” - bác sỹ Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Với những cống hiến trong chuyên môn và công tác xã hội, nhiều năm liền, bác sỹ Nguyễn Thị Hương liên tục được các cấp, ngành tặng bằng khen. Đặc biệt, tháng 5/2021 vừa qua, bác sỹ Nguyễn Thị Hương vinh dự được Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

Thiên Vỹ