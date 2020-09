Nữ hiệu trưởng chuyên kiến tạo “thương hiệu” cho những trường làng ở Hà Tĩnh

16 năm xuất sắc với vai trò quản lý ở nhiều trường học, năm học mới này, cô Nguyễn Thị Hoa Thắm (SN 1976) được điều động làm Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh) - ngôi trường mới sáp nhập còn nhiều gian khó.

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm vừa nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc).

Người giáo viên đi dân nhớ...

Trước khi được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên vào tháng 8/2020 vừa qua, cô Nguyễn Thị Hoa Thắm đã có 6 năm công tác (2014 - 2020) với nhiều dấu ấn ở Trường Mầm non xã Thiên Lộc.

Không chỉ đã giúp ngôi trường này từ đơn vị tốp dưới vươn lên dẫn đầu trong ngành giáo dục của huyện, cô Thắm còn để lại trong lòng đồng nghiệp và phụ huynh ở ngôi trường cũ nhiều tình cảm, quý mến.

Chỉ sau hơn 1 tháng, cô Nguyễn Thị Hoa Thắm đã giúp ổn định công tác dạy học ở ngôi trường mới sáp nhập. Trong ảnh: Cô Thắm trao đổi công việc quản lý với đồng nghiệp

Ông Võ Minh Anh - Hội trưởng Hội phụ huynh Trường Mầm non Thiên Lộc chia sẻ: “Khi cô Thắm chưa về, Trường Mầm non xã Thiên Lộc chúng tôi còn xập xệ lắm. 6 năm qua, trường từng bước đổi mới, không chỉ cơ sở vật chất khang trang mà công tác dạy học cũng được nâng lên rất nhiều khiến phụ huynh chúng tôi rất yên tâm. Biết tin cô Thắm chuyển công tác, người dân trong xã ai cũng tiếc, nhưng chúng tôi mong cô đến môi trường mới sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa như đã làm cho địa phương mình”.

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm sinh ra ở Đức Thọ nhưng lại “bén duyên” nghề dạy học tại Can Lộc. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương II (Khánh Hòa), cô Thắm về công tác tại Trường Mầm non thị trấn Nghèn. Tháng 4/2004, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Lộc, rồi Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lộc (2009 - 2013). Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2020, cô là Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Lộc.

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm kiểm tra và nhắc nhở nhân viên nhà ăn bán trú lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

Trong quá trình công tác, dù hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt (3 đứa con thì 2 con đầu là trẻ khuyết tật) nhưng cô Nguyễn Thị Hoa Thắm vẫn luôn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 24 năm công tác, cô có 17 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sơ sở; nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh, được UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện, tỉnh...

Đặc biệt, năm học 2018 - 2019, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018- 2019.

Tháng 7/2020 vừa qua, cô Thắm được UBND huyện Can Lộc vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua lao động, sáng tạo” giai đoạn 2015 - 2020.

“Nhiệm vụ càng khó càng thôi thúc mình cố gắng nhiều hơn”

Năm học 2020 - 2021, Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên thực hiện sáp nhập giữa Trường Mầm non Khánh Vĩnh (vốn được sáp nhập giữa Trường Mầm non Khánh Lộc với Trường Mầm non Vĩnh Lộc) với Trường Mầm non Yên Lộc.

Trường mới hiện có 3 cơ sở tại 3 địa điểm khá xa nhau, đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động lên tới 70 người, cơ sở vật chất chưa đồng bộ... dẫn đến công tác quản lý, tổ chức dạy học gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, với sự điều hành của cô Thắm trong vai trò hiệu trưởng, công tác dạy học ở đây đang đi vào ổn định.

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm còn là giáo viên giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền. Trong ảnh: Cô Thắm hướng dẫn học sinh lớp 4 tuổi trong 1 tiết học

Cô Hoa Thắm cho biết: "Việc đầu tiên mà tôi chú trọng thực hiện đó là ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên sau sáp nhập. Ngay khi về trường, tôi đã nắm bắt tình hình, tổ chức cuộc gặp với cán bộ, giáo viên trong nhà trường, lắng nghe ý kiến và nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của mọi người để thống nhất và sắp xếp ổn định bộ máy.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò công đoàn, tạo sự gắn kết để tất cả các thành viên trong một ngôi nhà chung, vì một mục tiêu chung. Bản thân tôi, mỗi tuần đều chia thời gian để có mặt ở tất cả 3 điểm trường để kịp thời quản lý công việc...".

Cô Nguyễn Thị Thắm (bên phải) được vinh danh trong Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Liên đoàn Lao động huyện Can Lộc

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc Nguyễn Thị Hường cho biết: "Năm học 2020 - 2021, Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên có quy mô lớn thứ 2 toàn huyện. Để có thể nhanh chóng hợp nhất, ổn định việc dạy học trong 3 cơ sở của trường đòi hỏi phải có một hiệu trưởng có kinh nghiệm và năng lực quản lý. Vì thế, chúng tôi đã đề xuất với UBND huyện điều động cô Nguyễn Thị Hoa Thắm đảm nhận trọng trách này.

Đến nay, sau hơn 1 tháng cô Thắm về trường, công tác quản lý và tổ chức dạy học ở Trường Mầm non Khánh Vĩnh Yên đã đi vào ổn định, chính quyền và người dân địa phương yên tâm, tin tưởng".

“Mỗi lần được điều động đến một đơn vị mới, tôi luôn coi đó là một trọng trách xuất phát từ sự tin tưởng của Đảng và Nhân dân, để tạo động lực phấn đấu. Tôi nghĩ nhiệm vụ càng khó càng thôi thúc mình cố gắng nhiều hơn để cống hiến và trưởng thành. Đó cũng là cách tôi học tập và làm theo lời Bác” - cô Nguyễn Thị Hoa Thắm cho biết..

Thiên Vỹ