Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp

Công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (1723 - 2023) được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh ráo riết thực hiện, sẵn sàng để sự kiện diễn ra thành công.

Phối cảnh maket trong Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh thiết kế.

Các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp gồm 2 nội dung chính: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp trong dòng chảy lịch sử - văn hóa Việt Nam”, dự kiến sẽ diễn ra vào sáng 21/10/2023 và Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp (1723 - 2023) vào lúc 20h cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.

Là đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị cho các hoạt động của sự kiện, đến thời điểm này, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc gấp rút hoàn thành nhiều phần việc.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: "Bên cạnh chỉ đạo phòng văn hóa - thông tin, trung tâm văn hóa - truyền thông các huyện, thành phố, thị xã tích cực tuyên truyền, chúng tôi cũng đã chỉ đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở thực hiện các nội dung, chương trình cho sự kiện. Cụ thể, Phòng Quản lý di sản phối hợp với Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội chuẩn bị nội dung, khách mời hội thảo; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh chuẩn bị công tác hậu cần như: hệ thống âm thanh, ánh sáng, maket buổi lễ, trang trí các pano, áp phích tại nơi diễn ra lễ kỷ niệm; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) tỉnh xây dựng và tập luyện chương trình nghệ thuật cho lễ kỷ niệm...".

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6 (566)/2023 đăng tải nhiều bài viết phục vụ cho Hội thảo khoa học quốc gia “La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp - cuộc đời và sự nghiệp”.

Để chuẩn bị cho Hội thảo khoa học cấp quốc gia “La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp trong dòng chảy lịch sử - văn hóa Việt Nam”, thời gian qua, Phòng Quản lý di sản (Sở VH-TT&DL tỉnh) đã kết nối mời các nhà nghiên cứu khoa học xã hội đầu ngành viết bài tham luận cho hội thảo. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được gần 60 tham luận từ các nhà nghiên cứu từ khắp cả nước gửi về và đang biên tập, in ấn tài liệu hội thảo; đồng thời, tuyển chọn một số bài viết về La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp để in Tạp chí Nghiên cứu lịch sử phục vụ hội thảo.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Đến thời điểm này, sau khi hoàn thiện kịch bản, Nhà hát NTTT Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho đêm diễn.

Bà Nguyễn Thị Cẩm - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh cho biết: “Chương trình đã được triển khai tập luyện tập hơn 1 tháng nay. Các nghệ sỹ, diễn viên cơ bản đã thành thục phần thể hiện của mình. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành tổng duyệt, chạy thử chương trình để thể hiện tốt nhất trong buổi biểu diễn chính thức của lễ kỷ niệm".

Các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh tập luyện trích đoạn ca kịch “Kẻ sĩ núi Bùi Phong - Vua Quang Trung cầu hiền”.

Chương trình Nghệ thuật chào mừng kỉ niệm 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp có chủ đề “La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp: Danh bất hư truyền” (thời lượng 50 phút), do Nghệ sỹ ưu tú An Ninh tổng đạo diễn, âm nhạc: nhạc sỹ Quốc Dũng, là sự kết nối các trích đoạn sử thi kịch dân ca, tổ khúc dân ca và các ca khúc về quê hương Can Lộc, quê hương Hà Tĩnh. Trong đó, tập trung ca ngợi mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra bậc hiền tài; ca ngợi đức tài và sự cống hiến, công lao to lớn của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp với Triều đại Tây Sơn nói riêng và dân tộc nói chung.

Kịch bản gồm 5 tiết mục: về miền nhân kiệt (tổ khúc dân ca ví, giặm); kẻ sĩ núi Bùi Phong “Vua Quang Trung cầu hiền” (ca kịch); Tây Sơn bước chân hào kiệt (ca khúc); danh bất hư truyền (ca kịch); Hà Tĩnh đất phượng hoàng (ca khúc). Ngoài các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát NTTT Hà Tĩnh, chương trình còn có sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng như: Đăng Thuật, Thanh Quý, Lương Nguyệt Anh...

Theo kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh sẽ là nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp vào tối 21/10. Hiện, các công tác hậu cần cũng đã được đơn vị này triển khai thực hiện.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp.

Ông Nguyễn Sỹ Chinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết: "Chúng tôi đã hoàn thành việc thiết kế ma-két chương trình, chuẩn bị các pano, áp phích, băng rôn... để trang hoàng trong và ngoài hội trường phục vụ cho lễ kỷ niệm. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Đài PT-TH Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện âm thanh, ánh sáng... để thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp tại buổi lễ".

Là một trong những đơn vị truyền thông cho sự kiện, thời gian qua, Báo Hà Tĩnh cũng đã xây dựng kế hoạch và sản xuất nhiều tin, bài, góp phần lan tỏa về thân thế sự nghiệp cũng như đóng góp to lớn của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp cho quê hương, đất nước đến độc giả gần xa.

Dù không có hoạt nào của lễ kỷ niệm diễn ra tại huyện Can Lộc nhưng chính quyền và Nhân dân địa phương cũng như dòng họ Nguyễn Thiếp cũng đã tích cực thực hiện nhiều phần việc bên lề, hướng tới sự kiện.

Lễ đặt tượng La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp tại công viên Can Lộc ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Ngoài phối hợp với huyện Tuy Phước (Bình Định) đặt tượng của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp tại công viên Can Lộc (thị trấn Tuy Phước), huyện Can Lộc cũng đã tích cực tuyên truyền về danh nhân. Trong đó, chỉ đạo xã Kim Song Trường phối hợp với dòng họ và các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp; dâng hương tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ở thôn Lũy (Kim Song Trường)...

Với sự tích cực chuẩn bị cho 2 sự kiện chính và các hoạt động tuyên truyền lan tỏa bên lề, các cấp ngành và địa phương đang nỗ lực để Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp diễn ra thành công.

Thiên Vỹ