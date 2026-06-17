Phường Trần Phú hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng đường vành đai phía Đông

Toàn phường Trần Phú có 30 hộ dân trong phạm vi dự án đường vành đai phía Đông thuộc diện phải phải di dời, bố trí tái định cư.

Theo thông tin từ UBND phường Trần Phú, đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành 100% công tác GPMB đối với nhà ở, đất ở và tài sản của các hộ dân thuộc phạm vi dự án đường vành đai phía Đông.

Dự án đường vành đai phía Đông dài 16km, trong đó đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Trần Phú có tổng chiều dài 6,4 km. Vào thời điểm trước tháng 6/2026, phường đã hoàn thành GPMB đạt 100% phần đất nông nghiệp, di dời hoàn tất 147 ngôi mộ. Đối với đất ở, toàn phường có 30 hộ thuộc diện phải phải di dời, bố trí tái định cư.

Lãnh đạo phường kiểm tra tình hình GPMB và động viên bà con thuộc diện di dời ở tại tổ dân phố Tiến Giang.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND phường đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung rà soát, xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Cùng đó, Đảng ủy, UBND phường thường xuyên chỉ đạo Uỷ ban MTTQ, cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với lực lượng công an, quân sự, đội ngũ cán bộ tổ dân phố bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; đối thoại, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, các hộ dân bị ảnh hưởng đều thống nhất, chủ động tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, phường huy động tổng lực hệ thống chính trị, hỗ trợ về nhân lực, động viên kịp thời một phần kinh phí để bà con thực hiện di dời tài sản, ổn định nơi tạm cư trước khi hoàn thành nhà ở tại vùng tái định cư, tạo sự đồng thuận cao trong bà con nhân dân.

Chính quyền hỗ trợ tối đa bà con trong quá trình tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới.

Đến nay, toàn bộ 30/30 hộ dân đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng cho dự án, trước mốc tỉnh giao 14 ngày.

UBND phường Trần Phú cũng phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, đơn vị thi công hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.