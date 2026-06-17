Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Phường Trần Phú hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng đường vành đai phía Đông

Nguyễn Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã hoàn thành 100% công tác GPMB dự án đường vành đai phía Đông, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

bqbht_br_tp.jpg
Toàn phường Trần Phú có 30 hộ dân trong phạm vi dự án đường vành đai phía Đông thuộc diện phải phải di dời, bố trí tái định cư.

Theo thông tin từ UBND phường Trần Phú, đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành 100% công tác GPMB đối với nhà ở, đất ở và tài sản của các hộ dân thuộc phạm vi dự án đường vành đai phía Đông.

Dự án đường vành đai phía Đông dài 16km, trong đó đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Trần Phú có tổng chiều dài 6,4 km. Vào thời điểm trước tháng 6/2026, phường đã hoàn thành GPMB đạt 100% phần đất nông nghiệp, di dời hoàn tất 147 ngôi mộ. Đối với đất ở, toàn phường có 30 hộ thuộc diện phải phải di dời, bố trí tái định cư.

bqbht_br_tp4.jpg
Lãnh đạo phường kiểm tra tình hình GPMB và động viên bà con thuộc diện di dời ở tại tổ dân phố Tiến Giang.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND phường đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung rà soát, xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Cùng đó, Đảng ủy, UBND phường thường xuyên chỉ đạo Uỷ ban MTTQ, cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với lực lượng công an, quân sự, đội ngũ cán bộ tổ dân phố bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; đối thoại, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, các hộ dân bị ảnh hưởng đều thống nhất, chủ động tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, phường huy động tổng lực hệ thống chính trị, hỗ trợ về nhân lực, động viên kịp thời một phần kinh phí để bà con thực hiện di dời tài sản, ổn định nơi tạm cư trước khi hoàn thành nhà ở tại vùng tái định cư, tạo sự đồng thuận cao trong bà con nhân dân.

bqbht_br_tp55.jpg
bqbht_br_tp999.jpg
Chính quyền hỗ trợ tối đa bà con trong quá trình tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới.

Đến nay, toàn bộ 30/30 hộ dân đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng cho dự án, trước mốc tỉnh giao 14 ngày.

UBND phường Trần Phú cũng phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, đơn vị thi công hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.

Tin liên quan

Tags:

#GPMB #Dự án đường Vành Đai #Trần Phú #tái định cư #bồi thường

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành quảng bá, lan tỏa tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh; tăng cường kết nối, hợp tác và nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.
Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 11/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Gỡ rào chắn, đưa du lịch Rào Àn trở lại trước ngày 1/7

Gỡ rào chắn, đưa du lịch Rào Àn trở lại trước ngày 1/7

Sau khi Sở NN&MT Hà Tĩnh ra văn bản hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 về việc cho thuê đất ngắn hạn, địa phương đã khẩn trương thực hiện các phần việc nhằm gỡ vướng tại Rào Àn, đưa địa điểm này sớm đón khách trở lại trước ngày 1/7.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!