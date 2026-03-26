Sanyo bất ngờ quay lại Việt Nam

Sanyo biến mất khỏi thị trường toàn cầu hơn 10 năm, bỗng nhiên được hồi sinh tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Panasonic.

Sanyo quay lại Việt Nam sau hơn 10 năm. Ảnh: Dreamstime.
Ngày 25/3, Sanyo bất ngờ thông báo trở lại kinh doanh tại Việt Nam. Hãng được hỗ trợ bởi công ty mẹ Panasonic, ra mắt dòng điều hòa nhiệt độ ở phân khúc tầm trung. Đáng nói, Việt Nam gần như là thị trường duy nhất trên thế giới còn tồn tại nhãn hiệu gia dụng Sanyo. Thương hiệu Nhật Bản này đã biến mất từ khoảng năm 2015.

Thương vụ chuyển nhượng 3 bên tốn nhiều giấy mực của báo chí thập kỷ trước. Năm 2011, Sanyo "bán mình" cho công ty đồng hương Panasonic. Tuy nhiên, Panasonic chỉ giữ lại mảng năng lượng, gồm pin và tấm năng lượng mặt trời. Sau đó, họ thương thảo với nhãn hiệu Trung Quốc Haier để chuyển nhượng phần sản xuất gia dụng (không gồm máy lạnh) tại Đông Nam Á cho đối tác này.

Giá bán máy lạnh Sanyo tại một đại lý chính hãng. Ảnh: ĐMCL.
Năm 2012, thương vụ hoàn thành. Haier kế thừa nhà máy sản xuất, nhân sự tại Việt Nam. Hãng tiếp bán ra sản phẩm mang thương hiệu Sanyo đến năm 2014. Sau đó, họ chuyển sang sử dụng tên gọi Aqua đến nay. Đây là một phần thỏa thuận giữa hai bên khi Haier chỉ có quyền dùng thương hiệu Nhật Bản trong vòng thời gian giới hạn.

Từ 2015, Panasonic không sản xuất thiết bị gia dụng dưới tên gọi Sanyo. Nhãn hiệu này cũng biến mất hoàn toàn khỏi thị trường. Trên toàn cầu, Panasonic cấp quyền (license) sản xuất máy lạnh Sanyo ở Ấn Độ, bán trên sàn thương mại điện tử, nhưng đã ngừng từ 2022.

Với sự ra mắt gần đây, Việt Nam nằm trong số ít thị trường trên toàn cầu có sản phẩm gia dụng mang thương hiệu Sanyo. Nhãn hiệu được hỗ trợ bởi Panasonic Việt Nam, và không có quan hệ với Aqua (Haier). Đây là động thái gây bất ngờ của hãng Nhật Bản.

Trong suốt những năm qua, Panasonic vẫn kinh doanh ngành hàng gia dụng trong nước, với sản phẩm chủ lực là điều hòa nhiệt độ, máy lạnh cùng thiết bị nhà bếp. Việc khởi động lại Sanyo tạo ra kết cấu thương hiệu kép như các hãng Trung Quốc đang áp dụng. Những bộ đôi như Toshiba - Hisense hay Haier- Aqua là đại diện tiêu biểu.

Về mặt định vị, dòng máy lạnh Sanyo nằm ở phân khúc dễ tiếp cận, giá dưới 10 triệu đồng cho phiên bản 1 HP và cao nhất 23 triệu đồng với mẫu 2,5 HP. Mức này tương đương sản phẩm tầm trung của các hãng Trung Quốc, rẻ hơn dòng tương đương từ LG, Samsung.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được khánh thành tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, sở hữu hệ thống mặt đất với anten đường kính 9,3m, trung tâm R&D vệ tinh.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.