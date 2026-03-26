Sanyo bất ngờ quay lại Việt Nam

Ngày 25/3, Sanyo bất ngờ thông báo trở lại kinh doanh tại Việt Nam. Hãng được hỗ trợ bởi công ty mẹ Panasonic, ra mắt dòng điều hòa nhiệt độ ở phân khúc tầm trung. Đáng nói, Việt Nam gần như là thị trường duy nhất trên thế giới còn tồn tại nhãn hiệu gia dụng Sanyo. Thương hiệu Nhật Bản này đã biến mất từ khoảng năm 2015.

Thương vụ chuyển nhượng 3 bên tốn nhiều giấy mực của báo chí thập kỷ trước. Năm 2011, Sanyo "bán mình" cho công ty đồng hương Panasonic. Tuy nhiên, Panasonic chỉ giữ lại mảng năng lượng, gồm pin và tấm năng lượng mặt trời. Sau đó, họ thương thảo với nhãn hiệu Trung Quốc Haier để chuyển nhượng phần sản xuất gia dụng (không gồm máy lạnh) tại Đông Nam Á cho đối tác này.

Năm 2012, thương vụ hoàn thành. Haier kế thừa nhà máy sản xuất, nhân sự tại Việt Nam. Hãng tiếp bán ra sản phẩm mang thương hiệu Sanyo đến năm 2014. Sau đó, họ chuyển sang sử dụng tên gọi Aqua đến nay. Đây là một phần thỏa thuận giữa hai bên khi Haier chỉ có quyền dùng thương hiệu Nhật Bản trong vòng thời gian giới hạn.

Từ 2015, Panasonic không sản xuất thiết bị gia dụng dưới tên gọi Sanyo. Nhãn hiệu này cũng biến mất hoàn toàn khỏi thị trường. Trên toàn cầu, Panasonic cấp quyền (license) sản xuất máy lạnh Sanyo ở Ấn Độ, bán trên sàn thương mại điện tử, nhưng đã ngừng từ 2022.

Với sự ra mắt gần đây, Việt Nam nằm trong số ít thị trường trên toàn cầu có sản phẩm gia dụng mang thương hiệu Sanyo. Nhãn hiệu được hỗ trợ bởi Panasonic Việt Nam, và không có quan hệ với Aqua (Haier). Đây là động thái gây bất ngờ của hãng Nhật Bản.

Trong suốt những năm qua, Panasonic vẫn kinh doanh ngành hàng gia dụng trong nước, với sản phẩm chủ lực là điều hòa nhiệt độ, máy lạnh cùng thiết bị nhà bếp. Việc khởi động lại Sanyo tạo ra kết cấu thương hiệu kép như các hãng Trung Quốc đang áp dụng. Những bộ đôi như Toshiba - Hisense hay Haier- Aqua là đại diện tiêu biểu.

Về mặt định vị, dòng máy lạnh Sanyo nằm ở phân khúc dễ tiếp cận, giá dưới 10 triệu đồng cho phiên bản 1 HP và cao nhất 23 triệu đồng với mẫu 2,5 HP. Mức này tương đương sản phẩm tầm trung của các hãng Trung Quốc, rẻ hơn dòng tương đương từ LG, Samsung.