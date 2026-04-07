Cách thiết kế infographic bằng Canva AI tiện lợi

1. Cách thiết kế infographic bằng Canva AI

Bước 1: Mở đường link trang chủ Canva AI để tiến hành tạo infographic một cách nhanh chóng.

Bước 2: Nhấn chọn Bắt đầu dùng thử Canva AI để truy cập vào công cụ thiết kế bằng AI.

Bước 3: Khi khung nhập lệnh hiển thị trên màn hình, nhập nội dung yêu cầu để Canva AI tạo infographic theo mong muốn.

Bước 4: Chọn Thiết kế > Kiểm tra câu lệnh > Nhấn Tạo để hệ thống bắt đầu xử lý và tạo mẫu.

Bước 5: Canva sẽ hiển thị khoảng 4 đến 5 mẫu infographic khác nhau > Chọn một mẫu phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

Bước 6: Nhấn chọn Dùng trong thiết kế để chỉnh sửa thêm nội dung, màu sắc hoặc bố cục theo ý thích.

Bước 7: Chọn Tệp > Tải xuống để lưu infographic về điện thoại hoặc máy tính là xong.

2. Cách viết câu lệnh tạo infographic bằng Canva AI

Để tạo infographic đẹp và đúng ý, cách viết câu lệnh cho Canva AI rất quan trọng. Bạn có thể làm theo cấu trúc đơn giản như sau:

Xác định chủ đề infographic bạn muốn tạo (ví dụ: vòng tuần hoàn nước, lịch sử, giáo dục, thương mại, tài chính,...).

Nêu rõ các nội dung chính cần hiển thị trong infographic.

Yêu cầu phong cách thiết kế (giáo dục, hiện đại, tối giản, sinh động,...).

Thêm yêu cầu về màu sắc, biểu tượng hoặc bố cục nếu cần.

Viết câu lệnh hoàn chỉnh, rõ ràng để Canva AI dễ hiểu và tạo đúng nội dung.

Ví dụ câu lệnh:

Tạo infographic về vòng tuần hoàn nước gồm các bước bay hơi, ngưng tụ, tạo mây và mưa rơi. Thiết kế theo phong cách giáo dục, màu sắc sinh động, có biểu tượng minh họa cho từng giai đoạn, bố cục rõ ràng dễ hiểu cho học sinh.