Cách thiết kế infographic bằng Canva AI tiện lợi

(Baohatinh.vn) - Thiết kế infographic giờ đây trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhờ các tính năng AI mới được cập nhật trong Canva trên điện thoại và máy tính, giúp bạn tạo nội dung trực quan mà không cần quá nhiều kỹ năng thiết kế.
1. Cách thiết kế infographic bằng Canva AI
Bước 1: Mở đường link trang chủ Canva AI để tiến hành tạo infographic một cách nhanh chóng.
Bước 2: Nhấn chọn Bắt đầu dùng thử Canva AI để truy cập vào công cụ thiết kế bằng AI.
Bước 3: Khi khung nhập lệnh hiển thị trên màn hình, nhập nội dung yêu cầu để Canva AI tạo infographic theo mong muốn.
Bước 4: Chọn Thiết kế > Kiểm tra câu lệnh > Nhấn Tạo để hệ thống bắt đầu xử lý và tạo mẫu.
Bước 5: Canva sẽ hiển thị khoảng 4 đến 5 mẫu infographic khác nhau > Chọn một mẫu phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
Bước 6: Nhấn chọn Dùng trong thiết kế để chỉnh sửa thêm nội dung, màu sắc hoặc bố cục theo ý thích.
Bước 7: Chọn Tệp > Tải xuống để lưu infographic về điện thoại hoặc máy tính là xong.
2. Cách viết câu lệnh tạo infographic bằng Canva AI
Để tạo infographic đẹp và đúng ý, cách viết câu lệnh cho Canva AI rất quan trọng. Bạn có thể làm theo cấu trúc đơn giản như sau:
Xác định chủ đề infographic bạn muốn tạo (ví dụ: vòng tuần hoàn nước, lịch sử, giáo dục, thương mại, tài chính,...).
Nêu rõ các nội dung chính cần hiển thị trong infographic.
Yêu cầu phong cách thiết kế (giáo dục, hiện đại, tối giản, sinh động,...).
Thêm yêu cầu về màu sắc, biểu tượng hoặc bố cục nếu cần.
Viết câu lệnh hoàn chỉnh, rõ ràng để Canva AI dễ hiểu và tạo đúng nội dung.
Ví dụ câu lệnh:
Tạo infographic về vòng tuần hoàn nước gồm các bước bay hơi, ngưng tụ, tạo mây và mưa rơi. Thiết kế theo phong cách giáo dục, màu sắc sinh động, có biểu tượng minh họa cho từng giai đoạn, bố cục rõ ràng dễ hiểu cho học sinh.
Tình trạng điện thoại bị nóng là vấn đề nhiều người gặp phải trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy nóng không chỉ gây khó chịu khi cầm nắm mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ pin và độ bền linh kiện bên trong.
Với những tính năng ưu việt, nhất là dễ dàng gửi thông tin và theo dõi quá trình xử lý nên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút người dân cài đặt, sử dụng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ưu tiên nguồn lực cho các công nghệ chiến lược và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối...