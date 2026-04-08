Nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện cho phóng viên, biên tập viên

Điều chưa biết đằng sau hành trình tỷ đô của Viettel ở thị trường nước ngoài 04/04/2026 08:53 Doanh thu quốc tế 3 tỷ USD mỗi năm và vốn hoá đạt 10 tỷ USD là những con số đủ để đưa Viettel vào nhóm “đình đám” nhất trong số các doanh nghiệp Việt đầu tư quốc tế. Thế nhưng trong dịp kỷ niệm 20 năm, thương hiệu này lần đầu tiên tiết lộ những câu chuyện còn ấn tượng hơn kết quả kinh doanh đơn thuần thông qua series 20 năm Viettel kinh doanh toàn cầu.

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì? 03/04/2026 12:03 Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.

Tendoo ra mắt phiên bản AI mới, hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hoá sổ sách và dữ liệu kê khai thuế 03/04/2026 07:00 Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức ra mắt phiên bản mới của Tendoo dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Công an Hà Tĩnh hướng dẫn xử lý các "lỗ hổng" bảo mật nghiêm trọng 03/04/2026 05:16 Công an Hà Tĩnh cho biết, các loại virus, mã độc này có thể bị đối tượng tấn công lợi dụng để chiếm quyền điều khiển hệ thống, đánh cắp và mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc.

Tại sao trang phục của phi hành gia Artemis II có màu cam? 03/04/2026 04:21 Thay vì màu trắng thường thấy, các phi hành gia Artemis II mặc bộ đồ màu cam nhằm tăng tính nhận diện khi đáp xuống Trái Đất, thuận lợi cho việc cứu hộ.

Các phi hành gia làm gì trong 10 ngày bay quanh Mặt Trăng? 02/04/2026 11:13 Trong hành trình 10 ngày, phi hành đoàn Artemis 2 sẽ thực hiện hàng loạt công việc, bao gồm chuyến bay qua sát Mặt Trăng đầu tiên sau 54 năm.

Cách khắc phục lỗi SIM có sóng nhưng không gọi được 02/04/2026 05:00 Điện thoại hiển thị cột sóng đầy đủ, nhưng mỗi lần thực hiện cuộc gọi lại báo lỗi, không kết nối được hoặc bị ngắt ngay lập tức. Sự cố này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

NASA chuẩn bị phóng tàu chở người tới Mặt Trăng 01/04/2026 15:45 Artemis 2, nhiệm vụ chở người đầu tiên của NASA tới Mặt Trăng sau 54 năm, dự kiến diễn ra lúc 18h24 ngày 1/4 (5h24 ngày 2/4 giờ Hà Nội).

Cách khắc phục hiệu quả điện thoại bị nóng khi sử dụng 01/04/2026 05:01 Tình trạng điện thoại bị nóng là vấn đề nhiều người gặp phải trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy nóng không chỉ gây khó chịu khi cầm nắm mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ pin và độ bền linh kiện bên trong.

Nâng cao năng lực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho cán bộ xã, phường 31/03/2026 11:17 Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 3.370 đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ, trong đó nhiều sản phẩm chủ lực đã khẳng định vị thế nhờ gắn với quyền sở hữu trí tuệ.

Cách chuyển ảnh từ iPhone cũ sang iPhone mới dễ dàng 31/03/2026 04:45 Cách chuyển ảnh từ Apple iPhone cũ sang iPhone mới là vấn đề nhiều người quan tâm khi nâng cấp thiết bị. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết.

Sony gần như ngừng mảng kinh doanh thẻ nhớ 30/03/2026 13:41 Sony thông báo ngừng nhận đơn hàng với hầu hết dòng sản phẩm thẻ nhớ SD và CFexpress do thiếu hụt nguồn cung.

Cách phát hiện và chặn thiết bị lạ khiến WiFi bị yếu 30/03/2026 04:20 Kiểm soát kết nối WiFi giúp mạng luôn ổn định và bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu phát hiện thiết bị lạ truy cập, bạn có thể nhanh chóng chặn chúng ngay trên điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản.

Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thúc đẩy chuyển đổi số 29/03/2026 06:05 Để thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID.

Google vừa đặt lại quy tắc cho toàn bộ ngành SEO 29/03/2026 05:01 Google đang thử nghiệm dùng AI viết lại tiêu đề bài viết trên trang tìm kiếm. Điều này buộc ngành SEO phải chuyển đổi để thích ứng.

iPhone sẽ có camera 200 MP? 28/03/2026 05:07 Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.

Phổ biến văn bản pháp luật mới về an toàn bức xạ và hạt nhân 27/03/2026 10:00 Hội nghị tập huấn đã cập nhật những quy định mới, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân.

Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra 27/03/2026 05:00 iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.

NASA sẽ tạm dừng dự án xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo Mặt Trăng 26/03/2026 13:42 NASA có kế hoạch tạm ngừng dự án Gateway vốn nhằm tạo ra một trạm vũ trụ trên quỹ đạo quay quanh Mặt Trăng và thay vào đó sẽ tập trung xây dựng “căn cứ” trên bề mặt Mặt Trăng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số 26/03/2026 13:40 Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang khẳng định vai trò tiên phong trong thu hẹp khoảng cách số, lan tỏa kỹ năng và hình thành công dân số.

Sanyo bất ngờ quay lại Việt Nam 26/03/2026 04:54 Sanyo biến mất khỏi thị trường toàn cầu hơn 10 năm, bỗng nhiên được hồi sinh tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Panasonic.

Phát huy dữ liệu từ i-HaTinh để điều hành chính quyền số hiệu quả 25/03/2026 15:04 Sau khi vận hành, ứng dụng i-HaTinh đang thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền trong mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI 25/03/2026 12:16 Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.

Jensen Huang: 'Siêu trí tuệ AGI đã xuất hiện' 25/03/2026 07:22 Jensen Huang, CEO Nvidia, cho rằng con người đã đạt tới AGI nếu định nghĩa đó là AI có thể tạo ra startup một tỷ USD.

Google Maps cập nhật bản đồ đến cấp xã, phường ở Việt Nam 24/03/2026 12:29 Google Maps bắt đầu hiển thị địa giới của xã, phường mới, song song với xã, phường cũ, tuy nhiên ứng dụng vẫn hiển thị địa chỉ theo định dạng cũ.

Đề xuất phạt 20-30 triệu đồng với người tạo tin giả trên mạng 24/03/2026 07:19 Bộ Công an đề xuất người tạo tin giả, tin sai sự thật trên mạng có thể bị phạt 20-30 triệu đồng, cao hơn so với mức xử phạt hiện hành.

Con người đang 'bán lẻ' cuộc đời cho AI 24/03/2026 04:00 Cơn khát dữ liệu của trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy một làn sóng kinh doanh mới, nơi con người đang "bán" cuộc đời của mình cho máy móc.

Nguy cơ 'rỗng não' khi người trẻ 'phó mặc cuộc đời' cho AI 23/03/2026 11:25 Nhiều người trẻ đang dần đánh mất năng lực tư duy độc lập và bản năng sinh tồn khi phó mặc mọi quyết định từ việc ăn uống, yêu đương đến sức khỏe cho trí tuệ nhân tạo.

iPhone gập sắp ra mắt, giá bán khiến nhiều người bất ngờ 23/03/2026 04:34 Chiếc iPhone gập được người hâm mộ chờ đợi từ lâu của Apple đang thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt là về mức giá dự kiến, khiến cộng đồng công nghệ và