Nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện cho phóng viên, biên tập viên

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Khóa học quay phim, dựng video và sản xuất nội dung số nhằm giúp phóng viên, biên tập viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện.

Sáng 8/4, tại phường Phủ Lý - tỉnh Ninh Bình, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I (Đài Tiếng nói Việt Nam) khai giảng khóa học quay phim, dựng video và sản xuất nội dung số.
Tham gia khóa học có 15 học viên là PV, BTV, KTV của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Khóa học gồm 30 buổi, sẽ trang bị kỹ năng quay phim hội nghị, quay hiện trường, dựng video và sản xuất nội dung số cho học viên.
TS. Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I nhấn mạnh, khóa học sẽ trang bị cho PV, BTV, KTV tư duy làm báo hiện đại và các kỹ năng thực hành cần thiết để có thể tác nghiệp độc lập. Sau khóa học, học viên có thể tự mình lên ý tưởng, quay phim, dựng video và xuất bản các tác phẩm báo chí đa phương tiện. Trong ảnh: TS. Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I trao quyết định thành lập khóa học.
Việc nâng cao kỹ năng quay phim, dựng video và sản xuất nội dung số cho các PV, BTV, KTV là một trong những bước đi chiến lược, tạo bệ phóng để Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh vươn lên thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện chủ lực, chuyên nghiệp, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Điều chưa biết đằng sau hành trình tỷ đô của Viettel ở thị trường nước ngoài

Doanh thu quốc tế 3 tỷ USD mỗi năm và vốn hoá đạt 10 tỷ USD là những con số đủ để đưa Viettel vào nhóm “đình đám” nhất trong số các doanh nghiệp Việt đầu tư quốc tế. Thế nhưng trong dịp kỷ niệm 20 năm, thương hiệu này lần đầu tiên tiết lộ những câu chuyện còn ấn tượng hơn kết quả kinh doanh đơn thuần thông qua series 20 năm Viettel kinh doanh toàn cầu.
Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Sanyo bất ngờ quay lại Việt Nam

Sanyo biến mất khỏi thị trường toàn cầu hơn 10 năm, bỗng nhiên được hồi sinh tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Panasonic.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.