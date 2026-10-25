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Tin uống nước lá ổi, mướp đắng thải độc, người đàn ông nhận kết quả bất thường

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Do công việc phải tiếp khách uống bia rượu nhiều, anh H. tin rằng nước lá ổi, mướp đắng khô có thể giúp thải bớt bia rượu, tốt cho sức khỏe. Nhưng kết quả xét nghiệm hoàn toàn ngược lại.

Do công việc phải tiếp khách uống bia rượu nhiều, anh H. tin rằng nước lá ổi, mướp đắng khô có thể giúp thải bớt bia rượu, tốt cho sức khỏe. Nhưng kết quả xét nghiệm hoàn toàn ngược lại.

Thải độc bằng lá ổi mướp đắng

Anh N.Q.H. (30 tuổi, Hà Nội) thường xuyên phải tiếp khách, sử dụng bia rượu. Người đàn ông này nghe theo lời mách bảo của bạn bè, uống nước lá ổi, mướp đắng với hy vọng kiểm soát axit uric. Anh cũng duy trì thói quen tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Do cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng bất thường, anh H. không quá lo lắng về sức khỏe. Tuy nhiên, trong lần xét nghiệm máu định kỳ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương gần đây, anh giật mình khi nhận kết quả axit uric tăng cao lên tới 568mol/l, ngưỡng bình thường là tương đương 210 - 420 µmol/L.

Bác sĩ tư vấn cho anh H. về việc tự áp dụng các phương pháp truyền miệng để “thải độc” không thể thay thế kiểm tra sức khỏe và điều chỉnh lối sống khoa học. Uống nước lá ổi hay mướp đắng không đồng nghĩa với việc loại bỏ được axit uric dư thừa trong máu. Trong khi đó, sử dụng bia rượu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng axit uric và khởi phát các cơn gout ở người có cơ địa phù hợp.

Nhiều người tin nước lá ổi thải độc nhưng các bác sĩ cho rằng cần thận trọng. Ảnh: Hoa Linh.
Nhiều người tin nước lá ổi thải độc nhưng các bác sĩ cho rằng cần thận trọng. Ảnh: Hoa Linh.

TS.BS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh – Tế bào, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho biết xét nghiệm máu định kỳ có vai trò quan trọng trong theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các bất thường và nguy cơ bệnh lý.

Thông qua xét nghiệm tế bào máu và các chỉ số sinh hóa, bác sĩ có thể phát hiện những vấn đề như thiếu máu, rối loạn tế bào máu, đồng thời đánh giá chức năng gan, thận, đường huyết, mỡ máu và axit uric. Kết quả giúp người bệnh điều chỉnh lối sống hoặc được tư vấn điều trị kịp thời.

Đặc biệt, những người thường xuyên sử dụng bia rượu, ăn uống thiếu khoa học hoặc có nguy cơ mắc gout không nên chủ quan chỉ vì chưa xuất hiện triệu chứng. Việc kiểm tra sức khỏe cần được thực hiện theo độ tuổi, yếu tố nguy cơ và hướng dẫn của bác sĩ.

Muốn kiểm soát axit uric, người dân cần hạn chế bia rượu, duy trì chế độ ăn uống cân đối, uống đủ nước, kiểm soát cân nặng và vận động phù hợp. Khi chỉ số axit uric tăng cao hoặc xuất hiện đau, sưng khớp bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá, thay vì tự điều trị theo lời mách bảo.

Lá ổi có công dụng đến đâu?

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trong thực hành lâm sàng, ông gặp không ít bệnh nhân vừa được chẩn đoán đái tháo đường đã nghe theo lời mách bảo của bạn bè, người thân cho rằng chỉ cần uống nước lá ổi mỗi ngày là bệnh sẽ khỏi.

Tâm lý muốn lựa chọn phương pháp tự nhiên, dễ thực hiện, ít can thiệp là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, người bệnh cần phân biệt giữa việc sử dụng dược liệu để hỗ trợ sức khỏe và dùng chúng thay thế các phương pháp điều trị đã được chứng minh.

Ở góc độ dược lý hiện đại, lá ổi chứa các hợp chất flavonoid, trong đó có quercetin, được nghiên cứu về khả năng tác động đến quá trình hấp thu carbohydrate và kiểm soát đường huyết sau ăn.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh, đến nay, chưa có đủ bằng chứng khoa học để khuyến cáo sử dụng lá ổi như một phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường. Người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc hoặc thay thế phác đồ điều trị bằng nước lá ổi hay các loại dược liệu truyền miệng. Việc kiểm soát bệnh cần dựa trên hướng dẫn của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn uống, vận động phù hợp và theo dõi đường huyết thường xuyên.

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Tags:

#đái tháo đường #uống nước lá ổi #mướp đắng thải độc

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