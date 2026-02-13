Danh sách địa điểm bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

STT

Tên tỉnh, thành mới

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026



1

An Giang

(Kiên Giang + An Giang cũ)

Tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên phường Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc vào tối 16/2 (29 tháng Chạp âm lịch)



2

Bắc Ninh

(Bắc Giang + Bắc Ninh cũ)

2 Điểm bắn pháo hoa tầm cao:

- Khu Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang: thời gian bắn từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

- Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc: Thời gian bắn từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp:

Quảng trường trung tâm xã Lạng Giang;

Hồ Thanh Niên trung tâm xã Lục Nam;

Khu vực Quảng trường Tượng đài xã Hiệp Hòa;

Quảng trường Thân Nhân Trung, phường Việt Yên;

Khu vực tượng đài Hồ Thanh niên, phường Chũ;

Khu vực cánh đồng xã Biển Động;

Sân vận động phường Yên Dũng;

Khu vực chùa Phúc Sơn, xã Tân Yên;

Sân vận động trung tâm xã Sơn Động;

Sân vận động trung tâm xã Yên Thế;

Thôn Phù Xá, xã Văn Môn;

Hội trường trung tâm xã Yên Phong;

Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân Chi; Trung tâm văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành;

Công viên Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn;

Khu tượng đài trung tâm, phường Quế Võ;

Sân Công viên khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê;

Khu trung tâm Hồ Thứa, xã Lương Tài và khu vực bờ hồ gần Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ, xã Gia Bình.



3

Cà Mau

(Bạc Liêu + Cà Mau cũ)

Dự kiến lúc 21h30 ngày 16/02/2026 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại 05 địa điểm là:

Địa điểm 1: Phường An Xuyên (sân trung tâm hội nghị tỉnh);

Địa điểm 2: Phường Bạc Liêu (quảng trường Hùng Vương);

Địa điểm 3: Xã Phước Long (khu vực bờ kè đối diện trung tâm văn hóa xã);

Địa điểm 4: Xã Sông Đốc (tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc);

Địa điểm 5: Xã Đất Mũi (khu du lịch Khai Long).



4

Cao Bằng

Đang cập nhật

5

TP. Cần Thơ

(Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ cũ)

Tại 01 điểm pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp

Địa điểm 1: trên sà lan khu vực sông Hậu, cách Công viên Sông Hậu khoảng 400m (phường Cái Khế).

Thời gian dự kiến: Lúc 00:00 - Thời khắc Giao thừa đón mừng năm mới.



04 điểm pháo hoa nổ tầm thấp

Địa điểm 2: Công viên Xà No (phường Vị Tân)

Địa điểm 3: Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi)

Địa điểm 4: Đường Nguyễn Huệ (khu bờ hồ), Khu vực 6 (phường Ngã Bảy).

Thời gian dự kiến: 21h45 sau Chương trình nghệ thuật.



Địa điểm 5: Sân lễ Phường Vĩnh Châu.

Thời gian dự kiến: 23h30 sau Chương trình nghệ thuật.



6

TP. Đà Nẵng

(Quảng Nam + TP. Đà Nẵng cũ)

Các điểm bắn gồm:

Điểm số 1: Khu vực trước UBND phường Hòa Khánh (khu đất thuộc dự án Kim Long Nam, đối diện về phía Đông UBND phường Hòa Khánh).

Điểm số 2: Đường Bạch Đằng, phường Hòa Cường (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và đường Bình Minh 6).

Điểm số 3: Khu tái định cư đường Vành đai phía Tây, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang.

Điểm số 4: Khu du lịch Cồn Bắp, thôn Xuyên Trung, phường Hội An.

Điểm số 5: Quảng trường 24-3, đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch.

Điểm số 6: Quảng trường xã Núi Thành.



Vào 0h00 ngày 17-02-2026 (theo giờ Đài Truyền hình Việt Nam)



7

Đắk Lắk

(Phú Yên + Đắk Lắk cũ)

Địa điểm 1: Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột)

Địa điểm 2: Núi Nhạn (phường Tuy Hòa)



Tổng số 300 giàn pháo hoa nổ tầm thấp sẽ được sử dụng, mỗi điểm 150 giàn, thời lượng bắn 15 phút/điểm.



8

Điện Biên

3 địa điểm đó là: phường Điện Biên Phủ; phường Mường Lay; xã Tuần Giáo

- Tại điểm phường Điện Biên Phủ, điểm bắn đặt tại khu vực cầu Mường Thanh, gồm pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp với quy mô 600 quả tầm cao, 120 giàn tầm thấp, kéo dài 15 phút từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết).

- Hai điểm còn lại tại xã Tuần Giáo và phường Mường Lay sẽ bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút; địa điểm cụ thể do chính quyền địa phương lựa chọn.



9

Đồng Nai

(Bình Phước + Đồng Nai cũ)

10 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh từ 00h00 đến 00h15 ngày 17/02/2026 (nhằm ngày 01 tháng giêng năm Bính Ngọ), trong đó có 01 điểm bắn tầm cao và 09 điểm bắn tầm thấp. Cụ thể gồm:

1. Điểm bắn do UBND tỉnh tổ chức tại khu vực cầu Hóa An, phường Trấn Biên (giao UBND phường Trấn Biên tổ chức thực hiện).

2. UBND phường Long Khánh, địa điểm: Sân vận động phường Long Khánh.

3. UBND xã Long Thành, địa điểm: Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo, Long Thành, Đồng Nai ID Junction.

4. UBND xã Tân Phú, địa điểm: Khuôn viên Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, xã Tân Phú.

5. UBND xã Đại phước, địa điểm: Sân bóng đá xã Đại Phước, thuộc tuyến đường Trần Văn Trà, ấp Thị Cầu, xã Đại Phước.

6. UBND phường Bình Phước, địa điểm: Khu vực Hồ Suối Cam, phường Bình Phước.

7. UBND phường An Lộc, địa điểm: Khu đất Thương mại, khu phố Phú Long, phường An Lộc.

8. UBND xã Bù Đăng, địa điểm: Trung tâm Hành chính xã, thôn Đức Phong, xã Bù Đăng.

9. UBND phường Chơn Thành, địa điểm: Trong dự án Khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ Suối Đôi, khu phố 6, phường Chơn Thành.

10. UBND xã Lộc Ninh, địa điểm: Quảng trường Adamas, Khu đô thị Diamond City Lộc Ninh, thôn Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh.



10

Đồng Tháp

(Tiền Giang + Đồng Tháp cũ)

Tổ chức bắn pháo hoa nổ tại 8 đơn vị hành chính, gồm:

2 điểm bắn pháo hoa tầm cao

Điểm số 1: Quảng trường Hùng Vương (khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh. Số lượng: 700 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp.

Điểm số 2: Quảng trường Văn Miếu (Khóm 1, phường Cao Lãnh). Số lượng: 700 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp.



6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp

Điểm số 03: Trung tâm tổ chức sự kiện Long Thuận (Khu phố 2, phường Long Thuận). Số lượng: 90 giàn tầm thấp.

Điểm số 04: Bờ kè Chợ Gạo (Ấp 1, xã Chợ Gạo). Số lượng: 90 giàn tầm thấp.

Điểm số 05: Khu đất Cụm dân cư (Khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây). Số lượng: 90 giàn tầm thấp.

Điểm số 06: Quảng trường Sa Đéc (khóm Tân Bình, phường Sa Đéc). Số lượng: 270 giàn tầm thấp.

Điểm số 07: Vòng xuyến đường Võ Duy Dương (Ấp 5B, xã Trường Xuân). Số lượng: 90 giàn tầm thấp.

Điểm số 08: Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Khóm 5, phường Hồng Ngự). Số lượng: 120 giàn tầm thấp.



Thời gian bắn từ 22h00 phút ngày 16/02/2026 (Nhằm 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).



11

Gia Lai

(Gia Lai + Bình Định cũ)

Tổ chức bắn pháo hoa tại 02 địa điểm:

- Quảng Trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

- Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.



12

TP. Hà Nội

Thời gian bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/02 (thứ Ba, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ)



34 trận địa (trong đó 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp, pháo hoa hỏa thuật và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp), cụ thể:



11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật

Trận địa số 1: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, Phường Hoàn Kiếm.



Trận địa số 2: Trước Bưu điện Hà Nội, Phường Hoàn Kiếm.



Trận địa số 3: Tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, Phường Hai Bà Trưng.



Trận địa số 4: Tại khuôn viên đường đua F1, Phường Từ Liêm.



Trận địa số 5: Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ.



Trận địa số 6: Tại Hồ Văn Quán, Phường Hà Đông.



Trận địa số 7: Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây.



Trận địa số 8: Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì.



Trận địa số 9: Trung tâm TDTT, xã Đông Anh.



Trận địa số 10: Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh.



Trận địa số 11: Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm.



Mỗi trận địa pháo hoa tầm cao sử dụng 700 quả pháo, kèm 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa.



23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp

Trận địa số 12: Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ.



Trận địa số 13: Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai.



Trận địa số 14: Công viên Long Biên, phường Việt Hưng.



Trận địa số 15: Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa.



Trận địa số 16: Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.



Trận địa số 17: Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân.



Trận địa số 18: Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh.



Trận địa số 19: Sân vận động xã Quảng Oai.



Trận địa số 20: Sân vận động xã Đan Phượng.



Trận địa số 21: Sân vận động xã Thạch Thất.



Trận địa số 22: Sân vận động phường Chương Mỹ.



Trận địa số 23: Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc.



Trận địa số 24: Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban CHPTKV2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai.



Trận địa số 25: Tại Tiểu khu thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính).



Trận địa số 26: Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức.



Trận địa số 27: Sân vận động xã Vân Đình.



Trận địa số 28: Sân vận động xã Sóc Sơn.



Trận địa số 29: Sân vận động xã Phúc Thọ.



Trận địa số 30: Công viên cây xanh, xã Thanh Oai.



Trận địa số 31: Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng.



Trận địa số 32: Khu Trạm bơm, xã Minh Châu.



Trận địa số 33: Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi.



Trận địa số 34: Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.



13

Hà Tĩnh

Đêm giao thừa Tết Âm lịch 2026 (ngày 16/02/2026) tại các xã, phường: Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Thành Sen, Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.



14

TP. Hải Phòng

(Hải Dương + TP. Hải Phòng cũ)

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp giàn tầm thấp

Địa điểm 1: Quảng trường Trung tâm Chính trị- Hành chính Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, với 600 quả tầm cao và 150 giàn tầm thấp và pháo hoa hoả thuật.



Địa điểm 2: Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, có 600 quả tầm cao và 150 giàn tầm thấp và pháo hoa hoả thuật.



Địa điểm 3: Khu đô thị Vinhomes Vũ Yên, phường Thủy Nguyên 300 quả tầm cao cùng 200 quả và 60 giàn tầm thấp.



Địa điểm 4: Bờ hồ Hạnh Phúc, phường Kiến An 200 quả tầm cao và 90 giàn tầm thấp.



Địa điểm 5: Sân vận động xã Kiến Hải với 100 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp.



7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp

7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại các khu vực xa trung tâm gồm:



Địa điểm 6: bến đua thuyền xã Kiến Thụy.



Địa điểm 7: Trường Trung học phổ thông Cát Hải và Trung tâm du lịch Cát Bà, đặc khu Cát Hải.



Địa điểm 8: nhà tròn giữa hồ trong công viên, phường An Dương.



Địa điểm 9: sân vận động xã Chấn Hưng.



Địa điểm 10: sân vận động xã Hà Bắc.



Địa điểm 11: sân vận động xã Hợp Tiến.



Địa điểm 12: khu đô thị phía Tây, xã Nam Sách.



Thời gian từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

15

TP. Huế

Thành phố Huế sẽ bắn pháo hoa tại 03 địa điểm từ 0h00-0h15 đêm giao thừa:

- 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn

- 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại phường Phong Điền

- 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại xã Chân Mây - Lăng Cô



16

TP. Hồ Chí Minh

(Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)

TPHCM bố trí 17 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vào 15 phút, từ 00h00 đến 00h15, ngày 17/02/2026 (nhằm Mùng 01 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

* 04 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp

1. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh;

2. Khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương;

3. Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu;

4. Quảng trường Công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa.

* 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp

1. Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới;

2. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng;

3. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh;

4. Chợ Bình Điền, phường Bình Đông;

5. Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây;

6. Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ;

7. Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn;

8. Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt;

9. Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu;

10. Khu Đô thị, Thương mại, Dịch vụ Quảng trường xanh phường Đông Hòa;

11. Khu Di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo;

12. Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè;

13. Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác, xã Cần Giờ.



17

Hưng Yên

(Thái Bình + Hưng Yên cũ)

Tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn toàn tỉnh

1. Phường Phố Hiến: 150 thùng/gian tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh (đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh).

2. Phường Trần Lãm: 150 thùng/gian tại Công viên Kỳ Bá (nguồn xã hội hóa theo chỉ đạo UBND tỉnh).

3. Phường Trần Hưng Đạo: 90 thùng/gian tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường (71 Trần Phú).

4. Xã Đại Đồng: 90 thùng/gian tại Khu TTTM Hồng Hải.

Hoàng Hoa Thám: 90 thùng/gian tại vườn hoa đối diện Quảng trường Trung tâm DVVH-XH.

5. Xã Lương Bằng: 150 thùng/gian tại Nhà Văn hóa xã.

6. Xã Ân Thi: 60 thùng/gian tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

7. Xã Triệu Việt Vương: 90 thùng/gian tại khu nhà ở Bình Minh – Phố Hiến (cạnh ĐH.57).

8 Xã Hưng Phú: 90 thùng/gian tại trụ sở UBND xã.

9. Xã Vũ Tiến: 60 thùng/gian tại trụ sở Đảng ủy xã.

10. Xã Phụng Công: 60 thùng/gian tại khu nhà ở phố Mới Văn Giang (trước cổng UBND xã).

11. Xã Việt Yên: 150 thùng/gian tại chợ Nông sản Sông Hồng.

12. Xã Bắc Đông Hưng: 90 thùng/gian tại Đình Lưu (thôn Trung).

13. Xã Như Quỳnh: 120 thùng/gian tại Trung tâm Nhà Văn hóa xã.

14. Xã Bắc Tiến Hưng: 60 thùng/gian tại sân vận động trung tâm xã.

15. Xã Vũ Thư: 60 thùng/gian tại sân trụ sở tiếp công dân xã.

16. Xã Tiên Hải: 120 thùng/gian tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.



18

Khánh Hoà

(Khánh Hòa + Ninh Thuận cũ)

Danh sách 8 điểm bắn pháo hoa:

- Khu vực Quảng trường 2 tháng 4

- Khu vực Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải).

- Khu vực đảo Hòn Tre (phường Nha Trang)

- Khu vực cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng)

- Khu vực gần trụ sở Đảng ủy xã Cam Lâm

- Khu vực gần trụ sở UBND phường Cam Ranh;

- Khu vực phía sau trụ sở Đảng ủy xã Nam Cam Ranh

- Trước cổng Nhà thi đấu đa năng xã Ninh Sơn

Số lượng giàn pháo hoa tại các điểm dao động từ 90 - 150 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.



Thời gian bắn pháo hoa ở hầu hết các điểm bắt đầu lúc 0h00 ngày 17/2 và kéo dài từ 10-15 phút.

Riêng điểm bắn tại xã Nam Cam Ranh diễn ra lúc 21h ngày 16/2; phường Cam Ranh và xã Ninh Sơn diễn ra lúc 22h ngày 16/2.



19

Lai Châu

(Đang cập nhật)

20

Lâm Đồng

(Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận cũ)

Lâm Đồng có 19 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 18 địa phương trên địa bàn tỉnh.



Trong đó riêng phường Xuân Hương – Đà Lạt sẽ bắn pháo hoa 2 điểm tại tiểu công viên trước Công viên Yersin và bến du thuyền hồ Xuân Hương vào lúc 0 giờ ngày 17-2.



Các địa phương khác của tỉnh cũng bắn pháo hoa lúc 0 giờ ngày 17-2 gồm: các phường gồm phường 1 Bảo Lộc (đường 28/3 tại khu vực cầu Trắng - hồ Đồng Nai), phường Phan Thiết (cầu Lê Hồng Phong), phường Mũi Né (đồi cát bay);



Các xã gồm Bảo Lâm 1 (sân vận động xã), xã Đạ Tẻh (quảng trường), Đam Rông 4 (trung tâm xã), Cát Tiên 3 (trung tâm xã), Liên Hương (trụ sở hành chính xã), Đông Giang (trung tâm xã), Đồng Kho (trung tâm xã), Nam Thành (trung tâm xã).



Những xã, phường khác có thời gian bắn pháo hoa sớm hơn (trước 0 giờ ngày 17-2) gồm: phường Bắc Gia Nghĩa (23 giờ ngày 16-2, tại đảo nổi hồ trung tâm phường); các xã gồm Nâm Nung (22 giờ, trung tâm xã), Đức An (21 giờ, quảng trường Đức An), Đắk Mil (21 giờ, sân vận động xã), Quảng Trực (21 giờ 30, trung tâm xã), Quảng Hòa (22 giờ, trung tâm xã).



Trong đó, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới như Nâm Nung, Đắk Mil, Quảng Trực, Quảng Hòa, Đạ Tẻh, Cát Tiên 3, Đam Rông 4, Đông Giang, Đồng Kho, Nam Thành… lần đầu tiên có điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân đón năm mới.



21

Lạng Sơn

Các điểm bắn pháo hoa ở Lạng Sơn

- Phường Lương Văn Tri:

+ Địa điểm: Đường Hùng Vương, Phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

+ Thời gian: Diễn ra sau chương trình nghệ thuật tổ chức từ 22h00’ - 24h00’ ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

- Tại các xã, phường còn lại trên địa bàn tỉnh:

+ Địa điểm: Tại các xã Đồng Đăng, Thất Khê, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, Na Sầm, Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

+ Thời gian: Diễn ra sau chương trình nghệ thuật tổ chức trước hoặc đúng ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Khuyến khích tổ chức chương trình nghệ thuật vào khoảng thời gian 22h00’ - 24h00’ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ.



22

Lào Cai

(Lào Cai + Yên Bái cũ)

9 địa điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh

Các điểm bắn pháo hoa được phân bổ rộng khắp, gồm:



Quảng trường 19/8 và Công viên Yên Hòa, phường Yên Bái

Công viên Hồ Chí Minh, phường Lào Cai

Khu vực trung tâm phường Cam Đường

Khu di tích Lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ

Công viên Đầm Vối, xã Trấn Yên

Khu vực bờ hồ xã Lục Yên

Quảng trường xã Yên Bình

Khu đô thị Yên Bái Riverside, phường Âu Lâu

Trung tâm xã Bảo Thắng và Trung tâm xã Mậu A



23

Nghệ An

(Đang cập nhật)

24

Ninh Bình

(Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định cũ)

Bắn pháo hoa tại các xã, phường: Hoa Lư, Nam Định, Hà Nam, Tam Điệp, Nho Quan, Vụ Bản bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Lễ hội năm 2026, cụ thể như sau:

* Tại phường Hoa Lư

- Số lượng: dự kiến 120 giàn;

- Thời gian: từ 00h00’ ngày 17/02/2026 (giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”);

- Địa điểm: tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phường Hoa Lư;

* Tại phường Nam Định

- Số lượng: dự kiến 120 giàn;

- Thời gian: từ 00h00’ ngày 17/02/2026 (giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”);

- Địa điểm: tại khu vực Công viên Vị Xuyên, phường Nam Định;

* Tại phường Hà Nam

- Thời gian: từ 0h00’ ngày 17/02/2026 (giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”);

- Địa điểm: tại Quảng trường Trống Đọi Tam, Khu đô thị SunUrban Ctity, phường Hà Nam;

* Tại phường Tam Điệp

- Số lượng: dự kiến 150 - 200 giàn;

- Thời gian bắn: từ 22h15’ ngày 16/02/2026 (ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ);

- Địa điểm: tại Trung tâm Thể thao phường Tam Điệp;

* Tại xã Nho Quan

- Số lượng: dự kiến 150 - 200 giàn;

- Thời gian bắn: từ 22h00’ ngày 16/02/2026 (ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ);

- Địa điểm: tại Quảng trường, Nhà Văn hóa trung tâm xã Nho Quan (thôn Bách Hoàn).



25

Phú Thọ

(Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ cũ)

Phú Thọ sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa (hỗn hợp tầm cao và tầm thấp) do cấp tỉnh tổ chức vào đêm giao thừa tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình).

Ngoài ra, các xã, phường được cho phép tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời gian không quá 15 phút, gồm: Xuân Hòa, Phú Thọ, Hiền Lương, Đan Thượng, Tây Cốc, Văn Lang, Cẩm Khê, Mai Châu, Lương Sơn, Yên Thủy, An Nghĩa, Kim Bôi.



26

Quảng Ngãi

(Quảng Ngãi + Kon Tum cũ)

Từ 23h30’ đến 23h45 phút, tối 29 Tết (tức ngày 16/02/2026 dương lịch), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp Tết Âm lịch 2026 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) và Quảng trường 16/3 (phường Kon Tum)



Đặc khu Lý Sơn là địa phương thứ 3 được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cho phép bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Địa điểm: Quảng trường đặc khu Lý Sơn

Thời gian: 0h00 ngày 17/02/2026 (Giao thừa Tết Bính Ngọ)



27

Quảng Ninh

Theo nội dung công văn, các điểm bắn được phân bổ theo 3 mốc chính:



Ngày 03/02/2026: 01 điểm tại xã Vĩnh Thực.

Ngày 16/02/2026 (29 Tết): 04 điểm tại Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí.

Ngày 17/02/2026 (Giao thừa Tết Bính Ngọ): 14 điểm tại Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.



Trong tổng số 19 điểm:

02 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao: Hạ Long, Vân Đồn.

17 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp: tại các địa phương còn lại.

28

Quảng Trị

(Quảng Bình + Quảng Trị cũ)

0h00 mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/02/2026), Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại hai điểm trung tâm:

- Cầu Nhật Lệ 1, phường Đồng Hới

- Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà

Pháo hoa tầm thấp, an toàn cùng 60 giàn trên mỗi điểm bắn, thời lượng: 15 phút



29

Sơn La

Tỉnh Sơn La sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 4 điểm, gồm Phường Tô Hiệu (khu vực TP Sơn La cũ), phường Mộc Châu và các xã Thuận Châu, Phù Yên.

Tại mỗi điểm, thời gian bắn pháo hoa đón xuân Bính Ngọ 2026 dài khoảng 15 – 20 phút với 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp; trừ phường Tô Hiệu 120 giàn pháo hoa nổ.



30

Tây Ninh

(Long An + Tây Ninh cũ)

Tây Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 14 điểm thuộc các xã, phường, cụ thể:

Điểm bắn tại phường Long An (Quảng trường Khu hành chính, khu phố Bình Cư 2) sẽ thực hiện 120 giàn pháo;

Xã Cần Giuộc (Khu dân cư Sài Gòn River Park, ấp Phước Thuận) 90 giàn;

Xã Rạch Kiến (Công ty Tương Lai, ấp Long Thanh) 90 giàn;

Xã Bến Lức (Khu đô thị Waterpoint, ấp An Thạnh) 120 giàn;

Xã Hậu Nghĩa (sân vận động, ô 5, ấp Khiêm Cương) 120 giàn;

Xã Đức Hòa (Khu Ecity Tân Đức) 90 giàn.

Xã Tầm Vu (Quảng trường xã) bắn 60 giàn;

Phường Trảng Bàng (sân vận động phường) 90 giàn;

Xã Bến Cầu (sân vận động, ấp Mộc Bài) 90 giàn;

Phường Gò Dầu (sân vận động, đường Lê Hồng Phong) 150 giàn – là điểm có số lượng giàn nhiều nhất.

Các địa điểm khác gồm: Xã Dương Minh Châu (bờ hồ Dầu Tiếng) 90 giàn;

Phường Long Hoa (sân vận động phường Thanh Điền) 90 giàn;

Phường Tân Ninh (Quảng trường Tô Quyền, đường Đặng Ngọc Chính) 90 giàn;

Phường Kiến Tường (sân vận động, khu phố 4) 90 giàn.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen vào mùng 4 Tết Bính Ngọ tại Quảng trường trước nhà ga Bà Đen, Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.



31

Thái Nguyên

(Bắc Kạn + Thái Nguyên cũ)

Diễn ra từ 21h00 ngày 16/02/2026 đến 00h15 ngày 17/02/2026, tại 3 khu vực:

Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng),

Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân)

Sân khấu Phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn)



32

Thanh Hóa

Bắt đầu từ 00h00 ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại 4 địa điểm gồm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và các xã Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân.



33

Vĩnh Long

(Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh cũ)

3 điểm bắn pháo hoa tỉnh Vĩnh Long dịp Tết Âm lịch 2026 cụ thể như sau:

1. Quảng trường phường Long Châu;

2. Quảng trường phường Nguyệt Hóa;

3. Công viên Mỹ Hóa (phường Bến Tre).

Tỉnh Vĩnh Long sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm trên vào lúc 23h10 ngày 16/02/2026 (29 Tết âm lịch) với thời lượng 15 phút/địa điểm.

