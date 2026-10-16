Ukraine chỉ còn 'vài quả' tên lửa Patriot giữa lúc chiến sự căng thẳng

Các cơ quan truyền thông ngày 15/10 dẫn lời các quan chức nước này cho biết, nguồn cung tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot của Kiev đã xuống mức nguy cấp, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trước những tháng mùa Đông.

Một quan chức Ukraine nói với báo The Washington Post rằng nước này chỉ còn “một vài quả” tên lửa Patriot, sau khi số tên lửa gồm 10 quả được cung cấp ngày 7/10 đã được sử dụng hết trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kiev. Trong khi đó, CNN dẫn lời một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Kiev đã hoàn toàn cạn kiệt loại tên lửa này.

Báo Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay số lượng tên lửa đánh chặn Patriot còn lại.

Mặc dù các nguồn tin đưa ra những con số khác nhau về lượng tên lửa còn lại, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược phòng không của Ukraine, đặc biệt là tên lửa Patriot, dường như đã trở nên rõ ràng khi Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Ukraine. Patriot là một trong số ít hệ thống vũ khí mà Ukraine có khả năng sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga một cách đáng tin cậy.

Trong hai ngày 13 và 14/10, Nga tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhằm vào Kiev. Các mục tiêu bao gồm cả ba nhà máy nhiệt điện kết hợp cấp nhiệt và điện của thành phố, cùng những cơ sở hạ tầng trọng yếu tại tỉnh Kiev cung cấp điện cho thủ đô và các khu vực miền Trung Ukraine. Theo phía Ukraine, Nga đã phóng 39 tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công này.

Nguồn tin nói với CNN rằng gần như toàn bộ tên lửa Nga trong đợt tấn công đã xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine do thiếu tên lửa đánh chặn Patriot.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Kiev.

Hồi tháng 8, trong những lời kêu gọi hỗ trợ ban đầu khi tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng, ông Zelensky tuyên bố Ukraine có thể đánh chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo của Nga nếu Mỹ bán cho Kiev lượng tên lửa Patriot tương đương 10% kho dự trữ của nước này.

Đến tháng 9, Kiev có thêm hy vọng sau khi ông Zelensky thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine tiếp tục gia tăng, làm dấy lên những bất định về quan hệ giữa Kiev và Washington trong thời gian tới.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/10, ông Trump đã chỉ trích gay gắt ông Zelensky, gọi nhà lãnh đạo Ukraine “không phải là đối tác tốt để Mỹ làm việc cùng”.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Ukraine xuống mức thấp sau khi ông Trump đổ lỗi cho các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Nhóm của ông Trump được cho là đã đe dọa cắt hỗ trợ tình báo và cung cấp vũ khí nếu Kiev không chấm dứt các cuộc tấn công.

Sau đó, Washington bất ngờ công bố một thỏa thuận cho phép Moskva xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ và các thị trường khác, bất chấp các lệnh trừng phạt được áp đặt liên quan đến chiến dịch quân sự toàn diện của Nga tại Ukraine.

Vài ngày sau, hôm 11/10, Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.