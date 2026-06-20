60 năm Xuân Phú: Từ vùng đất khai hoang đến khu dân cư kiểu mẫu

Sáng 20/6, thôn Xuân Phú (xã Kỳ Xuân) tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập làng Xuân Phú (1966 - 2026), ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Dự buổi lễ có lãnh đạo địa phương cùng đông đảo các thế hệ con em quê hương Xuân Phú đang sinh sống, học tập và công tác trong và ngoài tỉnh.

Cách đây 60 năm, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, 56 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu của làng Tân Phong, xã Kỳ Phú (nay là thôn Phú Hải, xã Kỳ Anh) đã tình nguyện đến vùng bãi ngang xã Kỳ Xuân khai hoang lập nghiệp, hình thành nên thôn Xuân Phú ngày nay.

Tên gọi Xuân Phú được ghép từ hai địa danh Kỳ Xuân và Kỳ Phú, thể hiện sự gắn kết giữa quê cũ và quê mới trên hành trình xây dựng vùng quê mới.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Xuân Phú là địa bàn bị máy bay, tàu chiến Mỹ đánh phá ác liệt. Với tinh thần “Chắc tay súng, vững tay cày, vững tay chèo lái vươn khơi bám biển”, người dân nơi đây vừa lao động sản xuất, vừa tham gia chiến đấu, bảo vệ quê hương. Giai đoạn 1967 - 1972, khi vùng biển Kỳ Xuân nằm trên tuyến vận tải chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam, thanh niên, dân quân và Nhân dân Xuân Phú đã không quản hiểm nguy tham gia bảo vệ hàng hóa, cứu hộ thủy thủ gặp nạn, góp phần giữ vững mạch máu giao thông trên biển.

Phát huy tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhiều người con của quê hương đã lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Qua các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, Xuân Phú có hơn 50 người được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu cao quý. Không chỉ giàu truyền thống cách mạng, thôn Xuân Phú còn được biết đến là vùng quê hiếu học. Hiện nay, thôn có hơn 200 người có trình độ đại học, nhiều người giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Tiến Tuấn - đại diện thế hệ thứ 2 của thôn Xuân Phú phát biểu tại lễ kỷ niệm

Sau 60 năm xây dựng và phát triển, thôn Xuân Phú hiện có 201 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu; thu nhập bình quân đạt 61,9 triệu đồng/người/năm. Năm 2021, thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều mô hình kinh tế phát triển hiệu quả, trong đó sản phẩm nước mắm truyền thống của Hợp tác xã Phú Khương đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, là một trong hai sản phẩm OCOP 5 sao của Hà Tĩnh.

Cùng với phát triển kinh tế, thôn Xuân Phú là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 12 năm liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa (từ năm 2014 -2026). Những giá trị về tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng tiếp tục được gìn giữ và phát huy, trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Lãnh đạo xã Kỳ Xuân tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Phú

Tại buổi lễ, người dân thôn Xuân Phú đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước đã có công khai hoang, lập làng và xây dựng quê hương. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, tiếp tục chung sức xây dựng Xuân Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh.