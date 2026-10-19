AFC họp khẩn về khả năng hoãn Asian Cup

Theo AFC, ban chấp hành cơ quan này sẽ họp vào ngày 20/10 tại Nhật Bản để thảo luận về việc có nên hoãn giải đấu hay không, trong bối cảnh tình hình ở Saudi Arabia đang diễn ra hết sức phức tạp.

Asian Cup 2027 được tổ chức ở Saudi Arabia từ ngày 7/1/2027 tại 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al-Khobar. Tuy nhiên, giải đấu này đang đứng trước nguy cơ bị hoãn vì nỗi lo an ninh. Theo đó, trong hai ngày 10/10 và 11/10, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Vào hôm 14/10, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã lên tiếng về khả năng hoãn giải đấu. Trả lời phóng viên khi tham dự cuộc họp của Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), người đứng đầu AFC khẳng định tổ chức này không vội vàng đưa ra quyết định.

Ông chia sẻ: “Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh, theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi, và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra”.

Người đứng đầu AFC cũng xác nhận khả năng dời giải đấu sang năm 2028 là một trong những phương án có thể được xem xét. Ông nói thêm: “Nếu cần đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ làm như vậy. AFC có thể lùi giải đấu lại một năm, sang năm 2028 nếu cần thiết. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình và mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch”.

Đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Trong khi đó, Ban tổ chức ở Saudi Arabia (LOC) cho biết: “Công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Công việc này đang tiếp tục được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan khác”.

LOC cũng nhấn mạnh: “Quá trình chuẩn bị trên tất cả các lĩnh vực tổ chức và hoạt động đang được tiến hành theo lịch trình đã được phê duyệt, bao gồm cả công việc về địa điểm, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ. Trọng tâm vẫn là mang lại trải nghiệm giải đấu đẳng cấp thế giới cho các đội tham gia, người hâm mộ và giới truyền thông từ khắp châu Á, đồng thời gắn kết lục địa này lại với nhau thông qua bóng đá”.

Một khi chưa có quyết định chính thức của AFC, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chuẩn bị cho Asian Cup theo đúng kế hoạch.

Theo đó, vào tháng 11 tới đây, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Đài Loan (ngày 11/11) và đội tuyển Kyrgyzstan (ngày 15/11). Sau đó, vào tháng 12, đội tuyển Việt Nam dự kiến có các trận đấu giao hữu với đội tuyển Qatar.