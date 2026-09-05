Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân da cam

Cùng vợ phụ giúp gia đình người con trai dọn dẹp căn nhà khang trang còn vương mùi sơn mới, ông Lê Văn Minh (SN 1950, thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung) không giấu được niềm vui. Ông Minh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin sau những năm tháng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ.

Căn nhà của vợ chồng anh Lê Văn Dần đã hoàn thiện và được bàn giao cho gia đình sử dụng.

Trở về quê hương, lập gia đình, nỗi đau da cam tiếp tục đeo bám khi người con trai thứ hai của ông là anh Lê Văn Dần (SN 1975) sinh ra đã mang dị tật, phải ngồi xe lăn và không thể tự chăm sóc bản thân. Trưởng thành, anh Dần kết hôn với một người phụ nữ cùng làng. Hai vợ chồng có một cô con gái khỏe mạnh, xinh xắn.

Bao năm qua, gia đình anh Dần sống cùng bố mẹ trong căn nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp. Chia sẻ với hoàn cảnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã xét duyệt hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để xây dựng nhà ở cho vợ chồng anh Dần. Đây là 1 trong 3 căn nhà của xã Cẩm Trung được hỗ trợ xây dựng trong dịp này.

Cán bộ địa phương động viên, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Lê Văn Minh (thứ ba từ trái sang) khi con trai ông được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Ông Minh xúc động chia sẻ: “Chiến tranh đã để lại nỗi đau cho gia đình tôi, nay được Nhà nước, MTTQ quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con cũng là sự bù đắp phần nào mất mát, giúp các con có nơi ở ổn định, cuộc sống vơi bớt khó khăn”.

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước từ tháng 3/2026. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, Hà Tĩnh là một trong 24 địa phương triển khai sớm chương trình và được Chính phủ, Bộ Quốc phòng biểu dương.

Vợ chồng anh Lê Văn Dần có nhà ở ổn định sau bao năm sống cùng bố mẹ trong căn nhà tạm bợ.

Đến nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ 2,31 tỷ đồng từ nguồn của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 45 nhà ở tại 31 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mức hỗ trợ xây mới là 70 triệu đồng/nhà, sửa chữa 35 triệu đồng/nhà.

Để nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng quy định, Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình triển khai và giải ngân. Cùng với đó, MTTQ các xã, phường tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ công trình, đồng hành với các gia đình trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà ở.

Xã Mai Phụ tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho nạn nhân chất độc hóa học.

Tại xã Mai Phụ - địa phương được phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới 2 căn nhà, cán bộ MTTQ xã thường xuyên phối hợp với ban cán sự thôn và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát quá trình thi công, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phối hợp tháo gỡ trong quá trình triển khai.

Là một trong những người được thụ hưởng chính sách, bà Trần Thị Minh (SN 1968, thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ) chia sẻ: “Mang di chứng chất độc hóa học từ bố đẻ nên sức khỏe của tôi ngày một yếu, gia cảnh lại khó khăn, “mẹ góa, con côi”. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí xây dựng nhà, các tổ chức đoàn thể, xóm làng còn giúp đỡ tôi ngày công, động viên tinh thần. Mùa mưa bão năm nay, mẹ con tôi có nhà kiên cố để ở, tôi cũng yên tâm hơn nhiều”.

Bà Trần Thị Minh vui mừng khi căn nhà sắp hoàn thiện.

Ông Lê Tiến Lương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ cho biết: “Các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chúng tôi sẽ tiến hành giám sát, đôn đốc để đảm bảo tiến độ, chất lượng; đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thêm vật dụng, thiết bị thiết yếu giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống sau khi về nhà mới”.

Với những gia đình từng chịu nhiều thiệt thòi bởi hậu quả chiến tranh, một mái nhà kiên cố chưa thể khỏa lấp hết những mất mát, nhưng sự hỗ trợ đúng lúc, cùng tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng đã mang đến một điểm tựa, để họ có thêm niềm tin, từng bước ổn định cuộc sống.