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Bắt nhóm đối tượng trộm 9 xe máy từ Nghệ An về Hà Tĩnh tiêu thụ

Hoàng Hải
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(Baohatinh.vn) - Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã phát hiện, truy bắt thành công nhóm đối tượng trộm cắp 9 xe máy với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 180 triệu đồng.

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Các đối tượng và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, Công an phường Trần Phú phát hiện 3 đối tượng đi 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng tổ chức truy đuổi, khống chế, bắt giữ cả 3 đối tượng cùng 2 phương tiện.

Tại cơ quan công an, các đối tượng được xác định gồm N.D.H. (SN 2010), U.N.T. (SN 2012), cùng trú tại xã Đan Hải và Lê Văn Học (SN 2007), trú tại xã Hương Phố. Bước đầu, các đối tượng khai nhận 2 xe máy đang sử dụng là tài sản vừa trộm cắp tại Nghệ An, đang trên đường đưa về Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh, N.D.H. và U.N.T. tiếp tục khai nhận: do cần tiền tiêu xài, từ đầu tháng 9/2026 đến khi bị bắt, cả hai đã bàn bạc, rủ nhau sang Nghệ An thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy (tổng trị giá ước tính khoảng 180 triệu đồng). Sau khi lấy trộm, các đối tượng đưa xe về Hà Tĩnh, liên hệ với Lê Văn Học để tìm đầu mối tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn phương tiện, đồng thời sử dụng mạng xã hội tìm kiếm người mua nhằm nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Đến nay, lực lượng công an đã thu giữ được 5 xe máy. Việc xác minh, truy tìm các phương tiện còn lại đang được tiếp tục triển khai để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags:

#Trộm xe máy #Công an phường Trần Phú #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Trộm cắp tài sản

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