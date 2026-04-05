Bị cần bơm bê tông va trúng đầu, thợ xây dựng tử vong

Xe bơm bê tông bị nghiêng làm cần bơm đập trúng vùng đầu một thợ xây khiến người này tử vong.

Theo thông tin từ Công an xã Thạch Xuân, sự việc xảy ra lúc 9h30' ngày 5/4 tại thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là ông Đoàn Thanh B. (SN 1976, trú thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Vào thời gian trên, ông Đoàn Thanh B. cùng nhóm thợ xây đang đổ bê tông móng nhà cho hộ gia đình anh Hoàng Văn D. ở Lộc Nội, xã Thạch Xuân.

Lúc này, chiếc xe bơm bê tông mang BKS 38H - 049.xx bị nghiêng làm cần bơm rung lắc, va đập vào phần đầu ông Đoàn Thanh B. khiến người này tử vong tại chỗ.

Vị trí đứng của nam công nhân khi bị cần bơm bê tông đập trúng vùng đầu.

Nhận tin báo, Công an xã Thạch Xuân phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.