Biển Đông có thể đón bão số 5 trong hôm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Saudel đã di chuyển xuống vùng biển phía Bắc Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong hôm nay hoặc sáng mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Nam.

Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 5 hoạt động trên Biển Đông năm nay.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng nhận định trong ngày và đêm 1/9, bão có khả năng đổi hướng đi theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, cường độ ít có khả năng thay đổi.

Đến sáng 2/9, tâm bão hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10 rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có thể mạnh lên thành bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ chiều tối ngày 31/8 đến ngày 1/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Bắc Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Chiều và đêm 31/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.