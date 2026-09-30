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Cách chỉnh cỡ chữ trên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo nhanh nhất

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Bạn đang muốn tìm cách chỉnh cỡ chữ trên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo để nội dung hiển thị dễ đọc và phù hợp hơn với thói quen sử dụng? Chỉ với vài thao tác trong phần Cài đặt, bạn có thể tăng hoặc giảm kích thước chữ cho tin nhắn, website và thông báo.

1. Cách chỉnh cỡ chữ trên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo qua Cài đặt

Đây là cách nhanh và phổ biến nhất để chỉnh cỡ chữ trên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo, phù hợp với đa số nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Các bước thực hiện:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên màn hình chính.
  2. Chọn mục Màn hình và Độ sáng.
  3. Nhấn vào Cỡ chữ.
  4. Kéo thanh trượt sang phải để tăng cỡ chữ, sang trái để giảm.
Kéo thanh trượt để điều chỉnh cỡ chữ nhanh
Kéo thanh trượt để điều chỉnh cỡ chữ nhanh

Thay đổi này sẽ áp dụng cho phần lớn ứng dụng có hỗ trợ tính năng cỡ chữ linh hoạt (Dynamic Type) của Apple, bao gồm Tin nhắn, Cài đặt, Ghi chú và nhiều ứng dụng bên thứ ba phổ biến. Riêng iPhone Duo, thiết lập cỡ chữ áp dụng cho cả màn hình trong 7,6 inch lẫn màn hình ngoài 5,4 inch.

Trên iPhone 18 Pro, các thay đổi cỡ chữ được áp dụng ngay sau khi người dùng điều chỉnh thanh trượt trong Cài đặt.

2. Cách chỉnh cỡ chữ lớn hơn qua Trợ năng

Nếu đã kéo thanh trượt ở mục Cỡ chữ đến mức tối đa mà vẫn chưa đủ lớn, bạn có thể mở rộng thêm dải cỡ chữ thông qua tính năng Trợ năng.

Các bước thực hiện:

  1. Mở Cài đặt, chọn Trợ năng.
  2. Chọn Màn hình và Cỡ chữ.
  3. Nhấn vào Chữ lớn hơn.
  4. Bật công tắc Kích cỡ trợ năng lớn hơn.
  5. Kéo thanh trượt để chọn cỡ chữ mong muốn.
Bật Kích cỡ trợ năng lớn hơn để có dải chữ rộng.
Bật Kích cỡ trợ năng lớn hơn để có dải chữ rộng.

Cách này đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi hoặc người có thị lực yếu, vì dải cỡ chữ ở mục Trợ năng lớn hơn đáng kể so với mục Cỡ chữ thông thường.

3. Cách chỉnh cỡ chữ nhanh bằng Trung tâm Điều khiển

Nếu bạn cần điều chỉnh cỡ chữ thường xuyên, thêm tính năng này vào Trung tâm Điều khiển sẽ giúp thao tác nhanh hơn nhiều, không cần mở sâu vào Cài đặt mỗi lần chỉnh.

Người dùng iPhone 18 Pro Max cũng có thể thêm Cỡ chữ vào Trung tâm Điều khiển để thay đổi kích thước hiển thị nhanh khi cần.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Cài đặt, chọn Trung tâm Điều khiển.
  2. Nhấn dấu + bên cạnh mục Cỡ chữ để thêm vào Trung tâm Điều khiển.
  3. Vuốt từ góc trên bên phải màn hình xuống để mở Trung tâm Điều khiển.
  4. Nhấn vào biểu tượng Aa, sau đó kéo thanh trượt để tăng hoặc giảm cỡ chữ.
Thêm Cỡ chữ vào Trung tâm Điều khiển để chỉnh nhanh.
Thêm Cỡ chữ vào Trung tâm Điều khiển để chỉnh nhanh.

4. Cách chỉnh cỡ chữ riêng cho từng ứng dụng

Một tính năng ít người biết là bạn có thể chỉnh cỡ chữ riêng cho một ứng dụng cụ thể mà không làm thay đổi cỡ chữ của toàn bộ máy.

Các bước thực hiện:

  1. Mở ứng dụng bạn muốn chỉnh cỡ chữ riêng (ví dụ: VNeID hay ứng dụng ngân hàng).
  2. Vuốt mở Trung tâm Điều khiển (cần đã thêm Cỡ chữ như hướng dẫn ở mục 3).
  3. Nhấn vào biểu tượng Aa.
  4. Ở phía trên thanh trượt, chọn tên ứng dụng đang mở thay vì mục Tất cả.
  5. Kéo thanh trượt để chỉnh cỡ chữ chỉ áp dụng riêng cho ứng dụng đó.

Lưu ý, không phải ứng dụng nào cũng hỗ trợ tính năng này, vì nó phụ thuộc vào việc nhà phát triển ứng dụng có áp dụng chuẩn Dynamic Type của Apple hay không.

5. Cách chỉnh cỡ chữ trên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo bằng cách phóng to và chỉnh chữ đậm

Ngoài việc tăng cỡ chữ, bạn có thể kết hợp thêm vài mẹo sau để chữ rõ nét, dễ đọc hơn nữa.

  • Bật Chữ đậm: vào Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > bật công tắc Chữ đậm. Toàn bộ chữ trên hệ thống sẽ dày hơn, giúp dễ đọc trong điều kiện ánh sáng mạnh.
  • Phóng to bằng cử chỉ 2 ngón tay: áp dụng khi xem ảnh hoặc một số trang web. Trong Safari, bạn cũng có thể nhấn biểu tượng Aa trên thanh địa chỉ rồi chọn cỡ chữ lớn hơn, áp dụng riêng cho trang web đang xem.

Riêng iPhone Duo, khi mở máy ra màn hình 7,6 inch, nội dung có thêm không gian hiển thị nên bạn có thể giữ cỡ chữ lớn mà vẫn đọc được nhiều chữ trên một màn hình.

6. Câu hỏi thường gặp

Chỉnh cỡ chữ trên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo có ảnh hưởng đến hiệu năng máy không?

Không. Đây là tùy chỉnh hiển thị đơn thuần, không tác động đến hiệu năng hay thời lượng pin của máy.

Cách đưa cỡ chữ về mặc định trên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo như thế nào?

Vào Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Cỡ chữ, sau đó kéo thanh trượt về đúng vị trí giữa, đây là mức mặc định của máy.

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