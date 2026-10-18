Cẩn trọng khi tương tác với Facebook “Hoàng Dũng”

Tài khoản Facebook “Hoàng Dũng”. (Nguồn: Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp).

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, chủ tài khoản Facebook “Hoàng Dũng” là Hoàng Văn Dũng, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Đối tượng này thường xuyên sử dụng các tài khoản, trang mạng xã hội như “Hoàng Dũng”, “Con Đường Việt Nam”... để đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Trước tình hình đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn tỉnh có hành vi tương tác, bình luận với các nội dung do Facebook “Hoàng Dũng” đăng tải. Những trường hợp này đã được mời đến làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở về trách nhiệm của công dân khi tham gia mạng xã hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 20 trường hợp trên địa bàn tỉnh có hành vi tương tác, bình luận với các nội dung do Facebook “Hoàng Dũng” đăng tải.

Sau khi được lực lượng chức năng phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng Hoàng Văn Dũng trên không gian mạng, các cá nhân đã nhận thức được những rủi ro khi tương tác, bình luận với các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, những người này cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định, không tiếp tục theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với những nội dung vi phạm.

Bà N.T.N. (xã Sơn Kim 2) chia sẻ: “Qua buổi làm việc với lực lượng công an, tôi hiểu rõ hơn về những nguy cơ từ các thông tin được đăng tải trên mạng xã hội và trách nhiệm của bản thân khi tiếp cận, tương tác với những nội dung này. Tôi sẽ thận trọng hơn trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động kiểm chứng trước khi bình luận, chia sẻ và không tương tác với các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Công an tỉnh Hà Tĩnh nhắc nhở người dân cần nâng cao nhận thức pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Bên cạnh việc nhắc nhở, Công an tỉnh Hà Tĩnh còn phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, quyền và trách nhiệm của cá nhân khi sử dụng mạng xã hội; đồng thời thông tin về các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực tế, thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thiếu thận trọng khi tiếp nhận, bình luận, chia sẻ các nội dung này có thể vô tình góp phần lan truyền thông tin vi phạm, đồng thời tiềm ẩn những hệ lụy về an ninh, trật tự.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng; chủ động kiểm chứng nguồn tin, đánh giá tính xác thực của thông tin trước khi bình luận, chia sẻ. Người dân cần cảnh giác trước những nội dung có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc; không tiếp tay lan truyền thông tin vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.