Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Liên quan vụ livestream với những lời lẽ xúc phạm, kích động người khác tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo tài liệu điều tra, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, thuộc khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội. Trong quá trình này, Thắng có những lời nói mang nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, kích động và xúc phạm danh dự người khác.
Sau đó, các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khi sử dụng mạng xã hội người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.
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