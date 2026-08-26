Chập điện điều hòa trong bệnh viện ở Pakistan, 15 trẻ sơ sinh thiệt mạng

Ít nhất 15 trẻ sơ sinh thiệt mạng khi hỏa hoạn bùng phát tại một bệnh viện công ở thủ đô Islamabad của Pakistan do sự cố chập điện điều hòa.
Theo truyền hình địa phương, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 7h sáng nay 26/8 tại tầng 3, Khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Viện Khoa học Y khoa Pakistan.
Thời điểm hỏa hoạn bùng phát, có 16 trẻ sơ sinh đang nằm tại khoa, trong đó chỉ có 1 em được giải cứu thành công, 15 trẻ khác thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã phong tỏa khu vực xảy ra hỏa hoạn.
Hỏa hoạn dường như bắt nguồn từ một chập điện điều hòa bên trong phòng chăm sóc đặc biệt có các trẻ sơ sinh đang được điều trị và chăm sóc.
Đây là một trong những vụ hỏa hoạn bệnh viện thảm khốc nhất trong những năm gần đây tại Pakistan. Trước đó vào tháng 6/2022, hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện nhi ở thành phố Lahore đã thiêu rụi lượng thuốc men trị giá hàng nghìn USD.
Thủ tướng Shehbaz Sharif đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra khẩn cấp.
"Những người chịu trách nhiệm phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc nhất", Văn phòng Thủ tướng Sharif nhấn mạnh.
Viện Khoa học Y khoa Pakistan ở trung tâm thủ đô Islamabad là một trong những bệnh viện công lớn nhất của thành phố.
Theo thông tin trên trang chủ, sứ mệnh của bệnh viện là "trở thành đại học y khoa nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu, chịu trách nhiệm đào tạo sinh viên y khoa, nhân viên y tế và các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp quốc tế”.
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