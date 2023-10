Gia tăng độ tin cậy cung cấp điện ở Hà Tĩnh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lưới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2023 nhằm gia tăng độ tin cậy cung cấp điện trên toàn địa bàn.

Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi và có mặt bằng sạch nên hàng chục công nhân của Công ty TNHH MTV Tư vấn, thiết kế và xây dựng Quang Trang đang tăng ca, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 22kV đường dây 471E18.12 và 473E18.12 sau trạm biến áp (TBA) 110kV Hồng Lĩnh. Dự án được triển khai thi công từ giữa tháng 9/2023 và đến nay đã đạt khoảng 50% khối lượng công việc.

Dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 22kV đường dây 471E18.12 và 473E18.12 sau TBA 110kV Hồng Lĩnh đã đạt khoảng 50% khối lượng công việc.

Ông Nguyễn Sỹ Cường – đội trưởng đội thi công, Công ty TNHH MTV Tư vấn, thiết kế và xây dựng Quang Trang cho hay: “Quy mô dự án gồm xây dựng mới 2 xuất tuyến 22kV có tổng chiều dài khoảng 9,7 km với tổng mức đầu tư 14,92 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phần việc cần thiết, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự án có 160 vị trí cột đi qua địa bàn rộng, gồm 5 phường, xã: Thuận Lộc, Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) và Thanh Lộc, Vượng Lộc và Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc). Hiện nay, tận dụng thời điểm đồng ruộng chưa vào mùa cấy nên chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện tiến hành đào móng, dựng cột, kéo dây, lắp xà... tại các vị trí, phấn đấu hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra trước ngày 30/11/2023 ”.

Thời điểm này, Công ty CP Xây dựng Đất Việt cũng đang đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 sau TBA 110kV Hồng Lĩnh với tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm xây dựng mới 2 xuất tuyến 35kV có tổng chiều dài khoảng 3,519 km. Trong đó, xuất tuyến 375 có 0,69 km đường dây cáp ngầm và 0,93 km đường dây trên không; xuất tuyến 377 có 1,1 km đường dây cáp ngầm và 0,8km đường dây trên không.

Để chủ động nguồn cấp và đảm bảo phụ tải phát triển công nghiệp, sinh hoạt cho khu vực TX Hồng Lĩnh và một phần huyện Can Lộc, Đức Thọ, ngành điện đã xây dựng TBA 110 kV Hồng Lĩnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, hiện nay lưới điện của TX Hồng Lĩnh được cấp từ 3 TBA110 kV Can Lộc, Linh Cảm và Nghi Xuân. Để chủ động nguồn cấp và đảm bảo phụ tải phát triển công nghiệp, sinh hoạt cho khu vực TX Hồng Lĩnh và một phần huyện Can Lộc, Đức Thọ, ngành điện đã xây dựng TBA 110 kV Hồng Lĩnh. Do vậy, việc đẩy nhanh dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 22kV đường dây 471E18.12 và 473E18.12 sau TBA 110kV Hồng Lĩnh và dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 sau TBA 110kV Hồng Lĩnh có ý nghĩa quan trọng, sớm đưa TBA 110 kV Hồng Lĩnh vào vận hành ”.

Đường dây 471 E18.9 và đường dây 477 E18.1 cấp điện cho khu vực huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh. Hai đường dây này được xây dựng và đưa vào vận hành đã lâu, có những thời điểm gặp sự cố trong vận hành. Cùng đó, việc phát triển phụ tải điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh đòi hỏi lưới điện khu vực này cần phải được nâng cấp. Theo đó, dự án cải tạo mạch vòng 22kV giữa đường dây 471 E18.9 với đường dây 477E18.1 để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đã được triển khai từ đầu tháng 10/2023.

Đại diện đơn vị thi công cho hay, dự án này có tổng mức đầu tư 11,307 tỷ đồng. Bao gồm cải tạo 16,9 km đường dây 22kV, lắp đặt bổ sung 1 bộ cầu dao phụ tải LBS 22kV vị trí cột 153 trục chính, xây dựng kênh truyền 3G/APN để kết nối LBS lắp đặt mới về Trung tâm Điều khiển xa... Đến nay, dự án đã hoàn thành 30% khối lượng công việc và phấn đấu đóng điện vận hành trước ngày 30/11/2023.

Cán bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn bám sát hiện trường, hỗ trợ các nhà thầu thi công.

Ông Nguyễn Duy Thắng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: “Hà Tĩnh hiện đang thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, kéo theo phụ tải điện tăng cao, bởi vậy, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ bức thiết. Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai 6 dự án đầu tư xây dựng hệ thống lưới với tổng mức đầu tư 75,722 tỷ đồng.

Đây là các dự án trọng điểm, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng chống quá tải, nâng cao chất lượng điện năng. Công ty đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và đơn vị liên quan triển khai các giải pháp để các đơn vị thi công sớm được bàn giao mặt bằng sạch. Đồng thời, cử cán bộ bám sát hiện trường, hỗ trợ và đốc thúc các nhà thầu triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao”.

Thu Phương