Cửa hàng mỹ phẩm thu hồi kem dưỡng da Nivea không đủ điều kiện lưu hành

Nguyễn Liễu - Hà An
(Baohatinh.vn) - Sau yêu cầu thu hồi sản phẩm kem dưỡng da Nivea không đủ điều kiện lưu hành, các cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng rà soát, ngừng kinh doanh và thực hiện thu hồi theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng.

Ngày 25/3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết đã ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm “Nivea Extra Bright Night Nourish” do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Sản phẩm do Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, được xác định có chứa chất Propylparaben.

Dòng sản phẩm “Nivea Extra Bright Night Nourish” đã được các cửa hàng gỡ khỏi kệ trong sáng ngày 25/3, các sản phẩm đảm bảo an toàn vẫn được bày bán bình thường.

Theo quy định, Propylparaben là chất bảo quản được phép sử dụng trong mỹ phẩm nhằm ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc, tuy nhiên phải nằm trong giới hạn cho phép và được công bố minh bạch trong hồ sơ sản phẩm. Việc sản phẩm chứa thành phần này nhưng không có trong đăng ký sản xuất được xem là vi phạm quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến người sử dụng, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm.

Ghi nhận tại một số cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh, ngay sau khi có thông báo thu hồi, các cơ sở đã chủ động kiểm tra danh mục sản phẩm đang kinh doanh, ngừng bày bán các sản phẩm liên quan và sẵn sàng tiếp nhận hàng hóa khách trả lại.

Người tiêu dùng được tư vấn, giải thích rõ về sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Chị Nguyễn Thiên An - chủ cửa hàng mỹ phẩm Thiên An (xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Chúng tôi luôn theo dõi sát các thông báo từ cơ quan quản lý để kịp thời cập nhật. Ngay khi có quyết định thu hồi, cửa hàng đã lập tức rà soát và dừng kinh doanh sản phẩm liên quan. Đồng thời, chúng tôi cũng chủ động phối hợp với nhà phân phối để thực hiện các bước thu hồi theo đúng hướng dẫn”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hoa Mai - chủ cửa hàng mỹ phẩm Mai Cosmetic (đường Lý Tự Trọng, phường Thành Sen) cho hay: “Thông tin thu hồi ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, đặc biệt với những người đã quen sử dụng thương hiệu Nivea. Vì vậy, chúng tôi chú trọng giải thích rõ nguyên nhân để khách hiểu đây là vấn đề liên quan đến một sản phẩm cụ thể. Cửa hàng vẫn lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hồ sơ công bố để kinh doanh. Chúng tôi luôn đặt chất lượng mỹ phẩm lên hàng đầu để khách hàng yên tâm khi lựa chọn”.

Người tiêu dùng đang thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm cho cơ thể.

Trên các diễn đàn làm đẹp và mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại vì sử dụng trong thời gian dài. Ghi nhận tại một số cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường song người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh (trú tại xã Toàn Lưu) chia sẻ: “Nivea là nhãn hàng tôi tin tưởng và sử dụng nhiều năm nay. Việc sai phạm ở một dòng sản phẩm nổi tiếng khiến tôi lo ngại về quy trình kiểm soát chất lượng chung của nhãn hàng. Tôi mong cơ quan chức năng kiểm tra kỹ lưỡng, có kết luận rõ ràng để người tiêu dùng yên tâm hơn”.

Không chỉ các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, một số cơ sở chăm sóc da trên địa bàn cũng phần nào chịu tác động tâm lý từ thông tin thu hồi sản phẩm. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hầu hết các cơ sở làm đẹp khẳng định sản phẩm đang sử dụng không thuộc các lô bị thu hồi, có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm chất lượng nên khách hàng không cần quá lo lắng.

Chị Phan Thị Phương Liên - quản lý cơ sở làm đẹp KimGolden (phường Thành Sen) cho hay: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến nguồn gốc và thành phần sản phẩm sử dụng cho khách hàng. Tất cả các sản phẩm hiện có tại cơ sở đều không thuộc lô bị thu hồi và có nguồn gốc minh bạch. Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu, để quý khách có thể an tâm tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ”.

Các cơ sở làm đẹp chú trọng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Theo các chuyên gia da liễu, mỹ phẩm là sản phẩm sử dụng trực tiếp và thường xuyên trên da nên việc bảo đảm an toàn thành phần có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Những thành phần không được kiểm soát hoặc không công bố minh bạch có thể gây kích ứng, dị ứng hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng không nên hoang mang, cần theo dõi thông tin chính thống từ Bộ Y tế và cơ quan quản lý, kiểm tra kỹ tên sản phẩm, số tiếp nhận phiếu công bố và thành phần in trên bao bì. Trường hợp sản phẩm thuộc danh mục bị thu hồi, nên ngừng sử dụng và liên hệ đơn vị phân phối hoặc cơ sở y tế để được tư vấn.

Ngay sau khi nhận được thông báo của Cục Quản lý dược yêu cầu thu hồi kem dưỡng “Nivea Extra Bright Night Nourish” do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, Sở Y tế Hà Tĩnh đã kịp thời phổ biến nội dung đến các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn để chủ động thực hiện. Theo đó, các doanh nghiệp có sản phẩm nằm trong danh mục thông báo thu hồi phải tiếp nhận sản phẩm trả lại của người dùng và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định. Người tiêu dùng có thể yên tâm vì công tác giám sát, quản lý đang được triển khai chặt chẽ, kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho các sản phẩm lưu thông.

Bà Lê Thị Cẩm Thạch – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hà Tĩnh

