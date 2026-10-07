FIFA ASEAN Cup chưa hẹn ngày trở lại

FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại vào ngày 5/10, với hai chức vô địch đều thuộc về chủ nhà, là Indonesia tại hạng Nhất và Hong Kong tại hạng Nhì. Tuy nhiên, FIFA chưa chắc chắn về thời điểm tổ chức kỳ giải thứ hai.

"Ưu tiên của FIFA là đảm bảo sự thành công trong lần đầu tổ chức", Tổng thư ký FIFA Mattis Grafstrom nói với truyền thông Indonesia. "Để đảm bảo tính bền vững trong tương lai, FIFA có thể tổ chức theo chu kỳ bốn năm một lần".

Indonesia thắng Thái Lan ở chung kết để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia ngày 5/10/2026. Ảnh: Hai Tư

Chu kỳ này tương tự World Cup, Euro hay Asian Cup. Tuy nhiên, FIFA vẫn đối mặt với nhiều thách thực để hiện thực hóa kế hoạch.

Giải đấu này dựa trên ý tưởng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Vì vậy, kết quả cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2027-2031 sẽ tác động đến tương lai FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, vị thế của Chủ tịch người Thụy Sĩ đang lung lay sau khi bị chỉ trích vì kế hoạch cổ phần hóa World Cup (FFE).

Thứ hai là việc LĐBĐ châu Á (AFC) đang xây dựng đề án Nations League, tương tự LĐBĐ châu Âu (UEFA). Khi ấy, các trận đấu giữa những đội tuyển châu Á mang tính chất giao hữu sẽ gắn liền với suất dự Asian Cup và World Cup. Lịch FIFA Days sẽ trở nên chật chội khiến FIFA ASEAN Cup khó có thể tổ chức vào tháng 9 và 10 như hiện tại. Khi ấy, FIFA sẽ phải tổ chức giải vào một thời điểm khác, tương tự FIFA Arab Cup. Đây là giải đấu truyền thống do LĐBĐ Ả Rập (UAFA) tổ chức từ năm 1963 trước khi FIFA tiếp quản vào năm 2021, sau 9 kỳ giải. Giải được tổ chức vào tháng 12 cũng với chu kỳ 4 năm.

Bên cạnh đó, Đông Nam Á vẫn còn một giải đấu truyền thống là ASEAN Cup, trước đây mang tên Tiger Cup và AFF Cup, đã tồn tại 30 năm và được tổ chức theo chu kỳ hai năm. ASEAN Cup 2026 được diễn ra trong tháng 7 và 8, tức chỉ cách FIFA ASEAN Cup một tháng. "Hai giải trong cùng một năm khiến cộng đồng bóng đá Đông Nam Á đặt nhiều dấu hỏi về sự phối hợp FIFA và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vào năm 2030", bài viết trên Bola có đoạn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao HC bạc cho đội trưởng Thái Lan Chanathip Songkrasin sau trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia ngày 5/10/2026. Ảnh: Hai Tư

Trong lần đầu tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 chưa trơn tru trong khâu chuẩn bị. Thể thức thi đấu chỉ được công bố chính thức trước giải đấu hai tuần. Các quốc gia tham dự cũng mâu thuẫn về giá bản quyền truyền hình với FIFA. Cuối cùng, Thái Lan không mua, còn Việt Nam có chính thức vào ngày 26/9, ngay trước thời điểm đội nhà đá trận ra quân với Philippines.

Tuy nhiên, nhiều HLV và cầu thủ thừa nhận giải đấu có tính cạnh tranh rất cao. Việc diễn ra theo lịch FIFA Days giúp các đội triệu tập được lực lượng mạnh nhất. "Một điều dễ thấy là cường độ thi đấu cao hơn hẳn ASEAN Cup. Giải đấu này mang lại nhiều lợi ích về mặt chuyên môn. Các đội chơi với trình độ kỹ thuật cao", tiền vệ Sarach Yooyen của Thái Lan cho biết. "Điều này thể hiện rõ ở chung kết. Cục diện trận đấu thay đổi liên tục trong 120 phút. Đó chính là vẻ đẹp của bóng đá và đây thật sự là giải đấu đầy kịch tính".

Trong khi đó, Chủ tịch Infantino cho rằng giải đấu đã thành công trong lần đầu được tổ chức, với bầu không khí tràn đầy sự nhiệt tình của khán giả và những trận đấu chất lượng cao. "FIFA ASEAN Cup tạo động lực tích cực cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á", ông nói. "Dù không phải sự kiện FIFA đầu tiên được tổ chức tại Indonesia, giải đấu này mang ý nghĩa đặc biệt vì đánh dấu cột mốc đầu tiên trong lịch chính thức của FIFA".