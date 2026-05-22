Giọng ca nổi tiếng gắn liền với nhạc Trịnh trải nghiệm không gian văn hóa Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Trong không gian cổ kính, trầm mặc của quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, ca sĩ Tấn Sơn đã có nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất và con người Hà Tĩnh.
Được xây dựng trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền), khu lưu niệm là nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật, thư tịch, bản mộc và tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Danh nhân văn hóa thế giới.
Nam ca sĩ bày tỏ sự ấn tượng trước cách người dân Hà Tĩnh nâng niu từng hiện vật, gìn giữ văn hóa Truyện Kiều như một phần đời sống tinh thần.
Khu lưu niệm Nguyễn Du không chỉ là nơi tưởng niệm Đại thi hào mà còn là không gian lưu giữ hồn cốt văn hóa xứ Nghệ với nhiều hoạt động trải nghiệm như lẩy Kiều, hát ví giặm, viết thư pháp, thưởng trà… thu hút đông đảo du khách tìm về khám phá.
Ca sĩ Tấn Sơn (sinh năm 1968, tên thật là Dương Tấn Sơn) là giọng ca nổi tiếng gắn liền với dòng nhạc Trịnh. Sở hữu chất giọng nội lực, mộc mạc và giàu cảm xúc, anh là một trong những nghệ sĩ thể hiện thành công các tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Giữa nhịp phố thị Hà Tĩnh ngày càng chật chội, sắc xanh của tre đang trở thành điểm nhấn dịu mát. Từ khu dân cư, quán cà phê... những rặng tre mộc mạc góp phần tạo nên không gian sống hài hòa với thiên nhiên.
Đưa hành khách đi qua cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" Huế-Đà Nẵng cũng mang đến hành trình giàu cảm xúc với cảnh sắc, âm nhạc, ẩm thực hòa quyện thành bản sắc riêng của đường sắt Việt Nam hôm nay.
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa công bố chính thức khởi động chuỗi sự kiện Y-Fest 2026 với chủ đề "Hòa nhịp thấu cảm" (Sync Of Heart) diễn ra liên tiếp trong 3 ngày từ 15-17/5/2026.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7/2026 đã chính thức công bố Top 10 chung khảo của mùa giải năm nay với 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch cùng 1 series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo.
Hiện nay, ngày càng nhiều độc giả ưa chuộng đọc ebook (sách điện tử) trên các thiết bị đọc sách nhờ sự tiện lợi khi mang theo. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không ít bạn trẻ buộc phải tìm đến những nguồn sách không chính thống để đáp ứng nhu cầu.