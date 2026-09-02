Hà Tĩnh rà soát, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn

Thực hiện Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và học sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 8784/UBND-VX, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và UBND các xã, phường.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn, trong đó tập trung vào các trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên thuộc diện được hưởng.

Trong đó, tập trung vào học sinh tại các trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới đất liền; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn; vùng bãi ngang, ven biển; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Quá trình thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình triển khai, bảo đảm các chế độ, chính sách được thực hiện đúng mục đích, đối tượng, kịp thời và đúng quy định.

Việc khẩn trương rà soát nhằm bảo đảm các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng, đúng thời điểm; qua đó không để học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ sót trong quá trình thực hiện.