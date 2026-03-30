Chính trị

Chính quyền

HĐND phường Hoành Sơn, xã Đức Thọ họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt

Thu Trang - Đức Thiện
(Baohatinh.vn) - HĐND phường Hoành Sơn, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, xác nhận kết quả bầu cử, bầu các chức danh chủ chốt và thông qua các nghị quyết quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

bqbht_br_mg-0575.jpg
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Hoành Sơn

Sáng 30/3, HĐND phường Hoành Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

bqbht_br_mg-0611.jpg
bqbht_br_mg-0620.jpg
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, khách quan, đại biểu HĐND phường đã bầu ông Nguyễn Quốc Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Lê Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Hồng Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031; các ông Nguyễn Quang Hạnh, Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

bqbht_br_mg-0637.jpg
bqbht_br_mg-0648.jpg
Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường Hoành Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các ban HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết ban hành kế hoạch các kỳ họp thường lệ năm 2026, điều chỉnh ngân sách năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Sáng 30/3, HĐND xã Đức Thọ tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Đức Thọ khoá II nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã.

Tiếp đó, HĐND xã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trần Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; bà Lê Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031;

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; các ông Lê Trung Dũng, Lương Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Trần Hoài Đức - Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài các nghị quyết về nhân sự, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Đức Thọ khóa II đã xem xét và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng gồm: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025...

