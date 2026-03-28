Giải quyết thủ tục hành chính: Từ chờ dân sang phục vụ dân

Bà Biện Thị Sen (52 tuổi, tổ dân phố Tân Lộc, phường Trần Phú) nhiều năm sống chung với bệnh viêm đa khớp, sức khỏe suy giảm, các con lại đi làm ăn xa, mọi sinh hoạt thường ngày của bà gặp không ít khó khăn. Sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, cuộc sống của bà càng thêm chật vật.

Với điều kiện như vậy, việc tự mình đi lại để hoàn tất các thủ tục hành chính gần như không khả thi. Từ thực tế nắm bắt tại cơ sở, cán bộ địa phương đã chủ động đến tận nhà để hỗ trợ bà hoàn thiện hồ sơ xác nhận khuyết tật. Từ khâu chuẩn bị giấy tờ đến hoàn thiện hồ sơ, tất cả đều được thực hiện tại chỗ. Nhờ đó, bà Sen đã được công nhận là người khuyết tật vận động mức độ nặng và được hưởng trợ cấp 750 ngàn đồng/tháng.

“Tôi gần như phải nằm một chỗ, việc đi lại rất khó khăn. Nếu không có cán bộ phường đến tận nhà hỗ trợ thì không biết bao giờ mới làm xong thủ tục. Tôi rất biết ơn vì đã được quan tâm, giúp đỡ kịp thời” – bà Biện Thị Sen xúc động chia sẻ.

Bà Biện Thị Sen (tổ dân phố Tân Lộc, phường Trần Phú) xúc động khi nhận được quyết định trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

Theo thống kê, riêng tại phường Trần Phú đã có 30 trường hợp được hỗ trợ thực hiện thủ tục và xác định mức độ khuyết tật tại nhà. Con số này phản ánh rõ hiệu quả của việc chuyển từ tư duy chờ dân sang phục vụ dân.

Chị Võ Thị Dung, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Trần Phú cho biết: “Trên địa bàn phường có 626 đối tượng khuyết tật và bảo trợ xã hội, hơn 1.100 đối tượng trợ cấp hưu trí. Đây là những người rất khó khăn trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến. Từ tháng 7/2025 đến nay, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phường, chúng tôi đã rà soát và tiếp cận để hỗ trợ làm thủ tục hành chính cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.”

Cán bộ UBND phường Trần Phú tận tình đến giường bệnh làm thủ tục hành chính, xác định mức độ khuyết tật cho cụ Lê Thị Chắt (86 tuổi, tổ dân phố Vĩnh Phong).

Tại xã Đồng Lộc, cách làm này cũng được áp dụng với nhiều trường hợp tương tự. Cụ Võ Thị Liên (96 tuổi, thôn Trung Long, xã Đồng Lộc) sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Con cái người già yếu, người đi làm xa nên không thể hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã chủ động cử cán bộ đến tận nhà hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ và xác nhận theo quy định. Nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ cán bộ xã, thủ tục được giải quyết ngay tại nhà, thuận lợi, đúng quy định.

Bà Võ Thị Hoa, con gái cụ Liên, chia sẻ: “Tôi cũng đã lớn tuổi, cũng không thông thạo thủ tục hành chính. Gia đình rất cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp mẹ tôi hoàn tất thủ tục nhanh chóng mà không phải đi lại vất vả”.

Hình ảnh cán bộ tận tình hướng dẫn cụ Võ Thị Liên (thôn Trung Long, xã Đồng Lộc) hoàn thiện thủ tục, thể hiện sự chu đáo, gần gũi và trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân.

Ông Đặng Quốc Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đồng Lộc cho biết: “Thời gian qua, đối với những người hoàn cảnh khó khăn như ốm đau, không trực tiếp đến trung tâm làm thủ tục được thì khi nhận được thông tin, chúng tôi đều cử cán bộ chuyên môn đến tận nhà hỗ trợ người dân ký hoặc điểm chỉ các hợp đồng hoặc các giấy tờ chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của người dân”.

Không dừng lại ở những trường hợp đơn lẻ, cách làm đưa dịch vụ hành chính đến tận nhà đang dần được nhân rộng tại nhiều địa phương. Tại xã Hương Khê, chính quyền đã chủ động rà soát, lập danh sách người già yếu, người khuyết tật… để kịp thời hỗ trợ khi có nhu cầu phát sinh.

Tổ Chuyển đổi số cộng đồng xã Hương Khê đến tận nhà hỗ trợ cụ Phan Trọng Sỹ (96 tuổi, thôn Thượng Ấp) làm thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Ông Trần Đình Hải - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hương Khê cho biết: “Thời gian qua, lãnh đạo UBND xã Hương Khê đã chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên, tổ chuyển đổi số cộng đồng, cán bộ chuyên môn đẩy mạnh triển khai việc hỗ trợ làm thủ tục hành chính đến tận nhà cho người yếu thế. Lực lượng công an xã, công chức xã chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ trong việc hỗ trợ người yếu thế, già cả ốm đau thực hiện hồ sơ hành chính”.

Từ “một cửa” tại trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường đến tận nhà của người dân, khoảng cách không chỉ được rút ngắn về địa lý mà còn được kéo gần về niềm tin. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong đời sống cộng đồng.