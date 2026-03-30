[Infographic] Lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hà Linh 27/03/2026 19:36 Kỳ họp thứ nhất của HĐND xã Hà Linh (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh chủ chốt và thông qua các nghị quyết quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu mới của cơ quan dân cử ở cơ sở.

Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả 27/03/2026 15:33 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.

Từ thương trường đến nghị trường - kỳ vọng doanh nhân góp phần xây dựng chính sách sát thực tiễn 27/03/2026 14:25 Sự góp mặt của 4 doanh nhân là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới được kỳ vọng mang thêm góc nhìn thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng, hoàn thiện các chính sách và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững.

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân 27/03/2026 12:19 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.

Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động 27/03/2026 05:16 Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.

Không để thiếu nguồn cung xăng dầu, khẩn trương xây dựng kho dự trữ chiến lược 26/03/2026 16:53 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chỉ đạo các giải pháp không để thiếu nguồn cung xăng dầu và sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Thủ tướng đề nghị phía Nga hợp tác, hỗ trợ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm 25/03/2026 04:00 Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow.

Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực 24/03/2026 07:26 Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Tập trung bình ổn giá nhiên liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia 23/03/2026 08:56 Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 30/3 23/03/2026 08:32 Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã 22/03/2026 13:30 Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Chân dung 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bầu tại Hà Tĩnh 21/03/2026 17:25 Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, Hà Tĩnh có 9 ứng cử viên trúng cử. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung 9 đại biểu trúng cử.

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 21/03/2026 16:15 Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố Nghị quyết và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 9 đại biểu được bầu tại Hà Tĩnh.

[Motion Graphics] Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp được tổ chức như thế nào? 21/03/2026 05:45 Hướng dẫn 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13/3/2026 thông tin rõ một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, về thời gian tổ chức kỳ họp, việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp, trình tự chương trình làm việc, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND.

Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 20/03/2026 11:30 Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).

Hà Tĩnh báo cáo kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu HĐND các cấp 19/03/2026 18:33 Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành báo cáo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX 19/03/2026 17:36 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tập trung rà soát, chủ động chuẩn bị nội dung, phần việc phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX bảo đảm chất lượng.

Đánh giá cán bộ, công chức Hà Tĩnh bằng KPI: Tại sao không? 19/03/2026 16:38 Từ đánh giá định tính còn nhiều bất cập, Hà Tĩnh đang hướng tới áp dụng KPI để lượng hóa hiệu quả công việc, tạo cách nhìn minh bạch, công bằng hơn trong đánh giá cán bộ, công chức.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho kỳ họp HĐND các cấp khoá mới 19/03/2026 15:30 Sau cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hệ thống chính trị Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện triển khai kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới.

Cả nước đồng loạt khởi công 121 trường học vùng biên, Hà Tĩnh có 5 công trình 19/03/2026 09:14 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh khởi công đồng loạt 5 công trình trường học ở các xã: Hương Xuân, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình.

Tập trung nâng tầm chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá, truyền thông du lịch 18/03/2026 18:21 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các ngành, địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng; đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông du lịch...

Quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên ứng dụng i-HaTinh 18/03/2026 15:12 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) trải qua 5 bước.

Chuyển hoá kết quả bầu cử thành hành động, hiện thực hoá mục tiêu đại hội Đảng các cấp 18/03/2026 09:55 Thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại Hà Tĩnh tạo khí thế, động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành sau bầu cử 18/03/2026 07:49 Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiện toàn chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND các cấp ngay sau bầu cử. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh cần được trình phê chuẩn trước ngày 31/3.

Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số 17/03/2026 20:50 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Hà Tĩnh chủ động tham mưu xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số.

Bộ Chính trị: Nghiên cứu tăng số lượng kỳ họp Quốc hội 16/03/2026 14:06 Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức Quốc hội trong hoạt động lập pháp, Bộ Chính trị gợi mở việc tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3 16/03/2026 13:54 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài 16/03/2026 12:35 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm công tác tiếp và giải quyết vụ việc, hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

Ông Tô Thái Hòa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh 16/03/2026 12:08 Ông Tô Thái Hòa - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh.