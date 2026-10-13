[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

(Baohatinh.vn) - Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.
Người hưởng lương hưu được ủy quyền bằng văn bản nhưng bỏ thời hạn 12 tháng, nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm gây thiệt hại cho người hưởng sẽ phải bồi thường... là những chính sách được đề xuất sửa đổi.
BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.
Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026 hướng dẫn thi hành một số nội dung về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Ứng dụng công nghệ số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần đổi mới phương thức quản lý, phục vụ của BHXH tỉnh Hà Tĩnh.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với một số tổ chức, cơ sở thực hiện xã hội hóa và hợp tác xã trên địa bàn. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, được áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
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