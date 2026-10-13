[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

Những nhóm lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới 12 ngày 12/10/2026 08:43 Từ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của Bộ Nội vụ, nhiều doanh nghiệp công bố lịch nghỉ cho người lao động kéo dài hơn 2-5 ngày so với khu vực công.

Đề xuất sửa đổi một số chính sách hưu trí, bảo hiểm xã hội 12/10/2026 07:37 Người hưởng lương hưu được ủy quyền bằng văn bản nhưng bỏ thời hạn 12 tháng, nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm gây thiệt hại cho người hưởng sẽ phải bồi thường... là những chính sách được đề xuất sửa đổi.

Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển" 12/10/2026 05:30 BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cao năng lực y tế cơ sở từ đầu tư trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật 11/10/2026 11:55 Đầu tư trang thiết bị gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật đang giúp các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao năng lực điều trị, từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, giảm chuyển tuyến.

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh? 11/10/2026 09:55 Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.

Xây dựng nhà xã hội chăm sóc người già độc thân 11/10/2026 09:25 Thủ tướng yêu cầu xây dựng nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa; phát triển điểm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Tăng phụ cấp công vụ, tiếp thêm động lực cho cán bộ, công chức cấp xã 11/10/2026 05:33 Chính sách tăng phụ cấp công vụ mang đến niềm vui, động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Hà Tĩnh, góp phần giúp họ yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trẻ tìm sự đồng cảm trên mạng và khoảng trống kết nối trong gia đình 10/10/2026 17:19 Đằng sau những hội nhóm trên mạng xã hội là những khoảng trống kết nối trong gia đình cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. Đây cũng là mối quan tâm của các bậc cha mẹ ở Hà Tĩnh.

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời 10/10/2026 14:41 Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.

Người đàn ông được phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh 10/10/2026 09:44 Không đau, không nuốt nghẹn, không sụt cân, người đàn ông 53 tuổi được phát hiện tổn thương thực quản qua nội soi tiêu hóa định kỳ, sau đó được xác định ung thư giai đoạn sớm.

Việt Nam dự kiến bỏ mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, 2 10/10/2026 06:00 Từ 2027, Việt Nam dự kiến không còn mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, 2, mà thay bằng chuyên khoa và chuyên khoa sâu.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, người có công thêm niềm vui 10/10/2026 05:10 Mức trợ cấp ưu đãi người có công tăng lên 3,012 triệu đồng/tháng góp phần nâng cao đời sống người có công ở Hà Tĩnh và cụ thể hóa chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Nhận diện sớm các dấu hiệu để bảo vệ sức khỏe tinh thần ở trẻ em 10/10/2026 05:05 Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh khuyến cáo, việc nhận diện sớm các biểu hiện, chủ động lắng nghe và đồng hành đúng cách là chìa khóa giúp trẻ em vượt qua các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới 09/10/2026 17:39 Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.

Nâng cao nhận thức pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 09/10/2026 17:13 Hội nghị tập huấn tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giáo dục mầm non Hà Tĩnh trước “luồng gió mới” từ chương trình thí điểm 09/10/2026 14:24 Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.

[Motion graphic] Quy trình thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính như thế nào? 09/10/2026 14:05 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026 hướng dẫn thi hành một số nội dung về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse 09/10/2026 09:07 Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.

Khẩn trương khoanh vùng, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết 09/10/2026 08:43 Dịch sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp tại Hà Tĩnh khi liên tiếp ghi nhận ca mắc mới. Thời tiết mưa nắng đan xen và tâm lý chủ quan của một số người dân làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Số hóa để phục vụ người tham gia bảo hiểm ngày càng tốt hơn 09/10/2026 05:26 Ứng dụng công nghệ số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần đổi mới phương thức quản lý, phục vụ của BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

Linh hoạt cách làm khi ban đại diện cha mẹ học sinh không còn thu quỹ 08/10/2026 15:03 Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.

Bộ Y tế khuyến cáo bảo vệ sức khỏe sau ca bệnh ở Nga tử vong do viêm phổi 08/10/2026 14:56 Sau khi một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động liên hệ WHO để xác minh và đánh giá nguy cơ.

Đi làm đồng, bắt gặp rùa ba gờ quý hiếm 08/10/2026 13:42 Một người dân xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể rùa ba gờ quý hiếm cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng 08/10/2026 09:00 Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.

Miễn, giảm tiền thuê nhà cho một số tổ chức từ 16/10 08/10/2026 06:00 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với một số tổ chức, cơ sở thực hiện xã hội hóa và hợp tác xã trên địa bàn. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, được áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Hà Tĩnh quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng KHCN 07/10/2026 15:15 Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.

Xã Cẩm Bình thông tin việc đặt tên trường sau sáp nhập 07/10/2026 11:48 UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và mối gắn bó của các danh nhân với vùng.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Điện lực 07/10/2026 10:32 Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về chế tài đối với việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện; quy hoạch cụm công nghiệp đồng bộ với hạ tầng lưới điện.

Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm 07/10/2026 05:06 Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Hà Tĩnh.