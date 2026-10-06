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Công nghệ

Làm slide bằng AI với Gamma AI hiệu quả

An Nhiên (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Khám phá cách làm slide bằng AI với Gamma AI để tạo bài thuyết trình nhanh chóng, đẹp mắt và chuyên nghiệp.

Hướng dẫn cách làm slide bằng AI với Gamma AI hiệu quả.
Hướng dẫn cách làm slide bằng AI với Gamma AI hiệu quả.

Với Gamma AI, bạn có thể dễ dàng tạo slide bằng AI chỉ trong vài bước đơn giản. Công cụ hỗ trợ xây dựng nội dung, thiết kế bố cục và hoàn thiện bài thuyết trình nhanh chóng, trực quan và chuyên nghiệp.

Việc làm slide bằng AI với Gamma AI không đòi hỏi bạn phải thành thạo thiết kế. Sau khi chuẩn bị chủ đề và nội dung, bạn chỉ cần thực hiện lần lượt các bước dưới đây để tạo một bài thuyết trình hoàn chỉnh.

Bước 1: Mở Gamma và đăng nhập

Trước tiên, truy cập website Gamma AI để bắt đầu. Tiếp đó, đăng nhập tài khoản để sử dụng công cụ tạo bài thuyết trình bằng AI.

Bước 2: Bắt đầu tạo bài trình chiếu

Tại giao diện chính, Gamma sẽ đưa ra nhiều lựa chọn để tạo nội dung. Bạn có thể bắt đầu một bài trình chiếu mới từ mẫu hoặc đưa nội dung có sẵn lên hệ thống tùy theo nhu cầu.

Bắt đầu tạo bài trình chiếu.
Bắt đầu tạo bài trình chiếu.

Bước 3: Cung cấp chủ đề và nội dung

Tiếp theo, nhập chủ đề hoặc dán phần nội dung muốn chuyển thành slide vào Gamma. Dựa trên thông tin được cung cấp, công cụ sẽ tự động phân chia và xây dựng các trang trình chiếu.

Cung cấp chủ đề và nội dung.
Cung cấp chủ đề và nội dung.

Bước 4: Thiết lập cấu trúc bài thuyết trình

Sau khi nhập nội dung, hãy chọn định dạng phù hợp cho bài trình chiếu. Trong Gamma, mỗi card sẽ tương ứng với một trang khi xuất sang Google Slides hoặc PowerPoint. Bạn có thể thêm, xóa hoặc tách nội dung thành nhiều card trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Thiết lập cấu trúc bài thuyết trình.
Thiết lập cấu trúc bài thuyết trình.

Bước 5: Rà soát nội dung trước khi thiết kế

Trước khi tiếp tục, hãy xem lại từng card để kiểm tra cách sắp xếp các ý chính. Nếu phát hiện nội dung chưa phù hợp, bạn có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin rồi nhấn Tiếp tục để chuyển sang phần thiết kế.

Bước 6: Chọn giao diện trình bày

Ở bước này, Gamma cung cấp nhiều chủ đề với phong cách thiết kế đa dạng. Hãy chọn mẫu phù hợp với nội dung và mục đích của bài thuyết trình, sau đó nhấn Tạo để hệ thống bắt đầu xử lý.

Chọn giao diện trình bày.
Chọn giao diện trình bày.

Bước 7: Đợi Gamma hoàn thiện slide

Sau khi xác nhận chủ đề, Gamma sẽ tự động phân tích thông tin và tạo bài thuyết trình. Quá trình này có thể mất nhiều hoặc ít thời gian tùy thuộc vào khối lượng nội dung và số lượng slide cần tạo.

Đợi Gamma hoàn thiện slide.
Đợi Gamma hoàn thiện slide.

Bước 8: Hoàn thiện nội dung và hình ảnh

Khi bài thuyết trình đã được tạo, hãy kiểm tra lại toàn bộ slide. Với những hình ảnh chưa phù hợp, bạn có thể chọn hình ảnh đó và nhập câu lệnh mô tả mới để AI tạo lại. Gamma cũng hỗ trợ tải hình ảnh cá nhân lên để thay thế hình ảnh hiện có.

Bước 9: Tải bài thuyết trình về máy

Sau khi hoàn tất các chỉnh sửa, nhấn biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải giao diện rồi chọn Xuất để tải bài trình chiếu.

Tải bài thuyết trình về máy.
Tải bài thuyết trình về máy.

Cuối cùng, chọn định dạng file phù hợp với nhu cầu sử dụng để hoàn thành quá trình tạo và xuất slide bằng Gamma AI.

Làm slide bằng AI với Gamma AI giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị bài thuyết trình mà vẫn đảm bảo bố cục trực quan, dễ theo dõi. Chỉ cần nhập nội dung, chọn chủ đề và chỉnh sửa theo nhu cầu, bạn có thể nhanh chóng hoàn thiện một bài trình chiếu chuyên nghiệp.

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